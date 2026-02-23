HILIGHT
ซื้อที่นอนยางพารา เอาไว้แก้ปวดหลัง พอจัดห้องแล้วรู้สึกแปลก ๆ รื้อออกมาลมแทบจับ

ที่นอนยางพารา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watcharin Pinitram

          หากต้องการแก้อาการปวดหลังตอนนอน หนึ่งในวิธีที่หลายคนใช้คือการซื้อที่นอนยางพารา เนื่องจากมีความแข็ง ช่วยบรรเทาการปวดหลังได้ แต่ข้อเสียคือ น้ำหนักเยอะ ขนย้ายลำบาก

ที่นอนยางพารา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watcharin Pinitram

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Watcharin Pinitram เล่าเรื่องการทำความสะอาดบ้าน แล้วต้องเคลื่อนย้ายที่นอนยางพารา แต่พบความผิดปกติตรงที่นอนมันผิดรูปไป ด้วยความสงสัยจึงแกะออกมาดู เห็นไส้ในแล้วลมแทบจับ

ที่นอนยางพารา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watcharin Pinitram

          จากที่ควรจะเป็นยางพาราแน่น ๆ ไส้ในกลับกลายเป็นโฟมหลายชิ้นยัดอยู่ด้านใต้ เจอแบบนี้โดนหลอกเข้าเต็ม ๆ

ที่นอนยางพารา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watcharin Pinitram


โพสต์เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2569
