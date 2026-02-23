ซื้อที่นอนยางพารา เอาไว้แก้ปวดหลัง พอจัดห้องแล้วรู้สึกแปลก ๆ รื้อออกมาลมแทบจับ

ซื้อที่นอนยางพารา เอาไว้แก้ปวดหลัง พอจัดห้องแล้วรู้สึกแปลก ๆ รื้อออกมาดูไส้ในลมแทบจับ แล้วของแท้ต้องเป็นยังไง
หากต้องการแก้อาการปวดหลังตอนนอน หนึ่งในวิธีที่หลายคนใช้คือการซื้อที่นอนยางพารา เนื่องจากมีความแข็ง ช่วยบรรเทาการปวดหลังได้ แต่ข้อเสียคือ น้ำหนักเยอะ ขนย้ายลำบาก
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Watcharin Pinitram เล่าเรื่องการทำความสะอาดบ้าน แล้วต้องเคลื่อนย้ายที่นอนยางพารา แต่พบความผิดปกติตรงที่นอนมันผิดรูปไป ด้วยความสงสัยจึงแกะออกมาดู เห็นไส้ในแล้วลมแทบจับ
จากที่ควรจะเป็นยางพาราแน่น ๆ ไส้ในกลับกลายเป็นโฟมหลายชิ้นยัดอยู่ด้านใต้ เจอแบบนี้โดนหลอกเข้าเต็ม ๆ
