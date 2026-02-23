หนุ่ม กรรชัย แซวทนายใหม่โหนกระแส เรียบร้อยเหมือนคนนั้น-เตรียมไปงานสำคัญ

หนุ่ม กรรชัย แซวทนายใหม่ออกโหนกระแส บอกดูเรียบร้อยเหมือนคนรู้จัก เปรยคนนั้นจะกลับมาตอนไหน อาจไปร่วมงานบวชก่อนหลังเคลียร์ตัวเอง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ช่วงท้ายของรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และกำลังจะเข้าสู่รายการโหนกระแส ซึ่งมีการเชิญทนายคนใหม่มาร่วมรายการ ลักษณะเรียบร้อย ชื่อว่า ทนายบุรินทร์ โบบทอง
หนุ่ม กรรชัย แซวว่า บุรินทร์ดูเรียบร้อยนะ บุรินทร์เป็นทนายจริง ๆ ใช่ไหม ไหวมั้ยเนี่ย (ไหวครับ) บุรินทร์ก็ดูเป็นคนซื่อ ๆ เหมือนกันนะเนี่ย เรียบร้อยเนอะ ทรงคล้าย ๆ คนหนึ่งที่พี่เคยรู้จัก แต่เร็ว ๆ นี้เขาจะกลับมาแล้ว รอเขาหน่อยแล้วกัน ขอให้ไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อน เร็ว ๆ นี้เขาจะบวชด้วย เดี๋ยวจะไปงานบวชเขาซะหน่อย