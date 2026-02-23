HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่ม กรรชัย แซวทนายใหม่โหนกระแส เรียบร้อยเหมือนคนนั้น-เตรียมไปงานสำคัญ

          หนุ่ม กรรชัย แซวทนายใหม่ออกโหนกระแส บอกดูเรียบร้อยเหมือนคนรู้จัก เปรยคนนั้นจะกลับมาตอนไหน อาจไปร่วมงานบวชก่อนหลังเคลียร์ตัวเอง

หนุ่ม กรรชัย แซวทนายบุรินทร์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ช่วงท้ายของรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และกำลังจะเข้าสู่รายการโหนกระแส ซึ่งมีการเชิญทนายคนใหม่มาร่วมรายการ ลักษณะเรียบร้อย ชื่อว่า ทนายบุรินทร์ โบบทอง

หนุ่ม กรรชัย แซวทนายบุรินทร์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          หนุ่ม กรรชัย แซวว่า บุรินทร์ดูเรียบร้อยนะ บุรินทร์เป็นทนายจริง ๆ ใช่ไหม ไหวมั้ยเนี่ย (ไหวครับ) บุรินทร์ก็ดูเป็นคนซื่อ ๆ เหมือนกันนะเนี่ย เรียบร้อยเนอะ ทรงคล้าย ๆ คนหนึ่งที่พี่เคยรู้จัก แต่เร็ว ๆ นี้เขาจะกลับมาแล้ว รอเขาหน่อยแล้วกัน ขอให้ไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อน เร็ว ๆ นี้เขาจะบวชด้วย เดี๋ยวจะไปงานบวชเขาซะหน่อย


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่ม กรรชัย แซวทนายใหม่โหนกระแส เรียบร้อยเหมือนคนนั้น-เตรียมไปงานสำคัญ โพสต์เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:27:09 3,639 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่ วิธีลดไตรกลีเซอไรด์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย