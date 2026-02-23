HILIGHT
คู่รักซื้อบ้านในฝัน 12 ล้าน แค่ 6 เดือนอยู่ไม่ได้ ต้นตอใต้พรมทำป่วยหนัก ถึงขั้นเสียโฉม

            คู่รักซื้อบ้านในฝัน 12 ล้าน แค่ไม่ถึงเดือน กลับกลายเป็นฝันร้าย ป่วยปริศนาจนอาการแย่ หน้ามีรอยจนไม่กล้าออกจากบ้าน ก่อนเจอตัวการสุดสะพรึงซ่อนอยู่ใต้พรม 



บ้านในฝัน กลายเป็นฝันร้าย

           การมีบ้านสักหลังเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคู่สามีภรรยาชาวอเมริกัน ซาร่า และ โคลิน สมิธ ทั้งคู่ใช้เวลาเก็บเงินอยู่นานหลายปี กระทั่งสามารถซื้อบ้านในฝันมูลค่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 12 ล้านบาท) แต่ใครจะคิดว่าความตื่นเต้นดีใจในวันนั้น กลับกลายมาเป็นความทรงจำที่หลอกหลอนในตอนนี้ เมื่อฝันร้ายในบ้านใหม่ของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้น หลังจากย้ายเข้าไปได้เพียงแค่ไม่กี่วัน

           จากรายงานของเว็บไซต์เดอะซัน ซาร่า วัย 28 ปี ได้เผยภาพใบหน้าของเธอที่เต็มไปด้วยผื่นชมพูรอบดวงตา พร้อมด้วยสภาพผิวหนังที่แห้งแตก ให้ชาวเน็ตได้เห็น พร้อมขอความช่วยเหลือให้ผู้คนบน TikTok ช่วยกันไขปริศนาถึงอาการดังกล่าว ที่เธอคาดเดาว่าน่าจะเป็นอาการแพ้หรือโรคผิวหนังอักเสบ กระทั่งมีคนเข้ามาชี้เป้าให้ ว่าผื่นที่เห็นอาจเกิดจากเชื้อรา 

           คำแนะนำนั้นนำมาซึ่งการรื้อบ้านครั้งใหญ่ และเปิดโปงเพชฌฆาตตัวร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พรม และเกือบทุกจุดในบ้าน ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสยดสยองมาก 

           ซาร่า เผยว่า เธอกับสามีเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายน 2567 หลังใช้เวลาเก็บเงินซื้อบ้านอยู่นานหลายปี มันเป็นเงินก้อนใหญ่มาก สำหรับคนทำงานที่ได้ค่าแรงรายชั่วโมงอย่างเธอ แต่หลังจากเข้ามาอยู่ได้เพียง 2 วัน เธอก็เริ่มมีอาการจมูกตันรุนแรง ซึ่งตอนแรกเธอก็นึกว่าแค่เป็นหวัด 

           เธอไปหาหมอแล้ว หมอก็ยังมองว่าแค่หวัด อีกหลายสัปดาห์ต่อมาเธอลองไปหาหมอด้วยอาการแพ้ ก็ได้รับยาสเตียรอยด์มา ซึ่งก็ช่วยให้อาการทุเลาได้เพียงแค่ 2 สัปดาห์ ก่อนจะเริ่มเป็นใหม่ 

           กระทั่งเดือนที่ 6 ในบ้านหลังนี้ อาการบริเวณดวงตาเริ่มปรากฏ เธอเริ่มมีผื่นที่ดูเหมือนเงาสีชมพูรอบ ๆ ดวงตา มันใหญ่และคันมาก ผิวหนังก็แห้งจนแตกและมีเลือดซึม ทำให้เธอรู้สึกแสบร้อนทุกครั้งที่ออกกำลังกายจนเหงื่อออก หรือแม้แต่ตอนล้างหน้า 

           เดิมเธอคิดว่าเป็นแค่อาการแพ้หรือผิวหนังอักเสบ แต่เมื่อหาสาเหตุไม่ได้จึงนำอาการที่เป็นมาถามชาวเน็ตบน TikTok ดู กระทั่งมีคอมเมนต์สงสัยว่าอาจเกิดจากเชื้อรา เธอจึงทำการตรวจสภาพภายในบ้านใหม่อีกครั้ง จนเจอแจ็กพอตเข้าเต็ม ๆ

           ซาร่าและสามีช็อกมาก เมื่อพบว่าเกือบทุกห้องภายในบ้านมีร่อยรอยความเสียหายจากน้ำและความชื้น จุดที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ คราบราดำบริเวณใต้พื้นบ้าน และส่วนที่มีเชื้อราอยู่มากที่สุดนั้นซ่อนอยู่ใต้พรม 

           "สามีฉันถลกพรมในห้องนอนขึ้น ปรากฏว่ามันเต็มไปด้วยเชื้อรา บนเพดานที่ถูกทาสีขาวก็มีร่องรอยความเสียหายจากความชื้น" ซาร่า ระบุ พร้อมชี้ว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นทำให้เธอดูน่าเกลียดจนไม่กล้าออกจากบ้าน เธอวิตกกังวลและซึมเศร้าจนไม่อยากไปเจอเพื่อน ๆ ด้วยซ้ำ 

           สุดท้ายเธอกับสามีต้องย้ายออกจากบ้านในฝัน กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ พร้อมจ่ายเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 310,000 บาท) ให้บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเข้ามาจัดการปัญหา ตลอดจนทิ้งข้าวของต่าง ๆ ไปถึง 90% รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่สปอร์จากราน่าจะเข้าไปแล้ว 
 
           ที่น่าเจ็บปวดคือ ปัญหาที่เกิดจากเชื้อราคานี้ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของประกัน พวกเธอไม่เพียงเสียเงินซื้อบ้าน แต่ยังต้องเสียค่าจัดการเอง ไม่นับรวมค่ารักษาพยาบาลก้อนใหญ่ 

           ข่าวดีคือหลังย้ายออกจากบ้านได้ราว 2 สัปดาห์ อาการที่ตาของซาร่าก็เริ่มดีขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังคงหลอกหลอนเธอทุกครั้งที่ต้องเข้าไปเก็บของออกจากบ้านหลังนั้น ขณะที่เพื่อน ๆ ของพวกเธอได้ช่วยกันเปิดเพจระดมทุนผ่าน GoFundMe เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวแล้ว 


ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun

