จำได้ไหม แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ ตอนนี้เป็นไง หลังเฉลยเพศจริงเป็น ผู้ชาย

          จำได้ไหม แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ ก่อนเฉลยเพศจริงเป็นผู้ชาย ออกจากทีมชาติไปแล้ว ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ใช้ชีวิตแมนเต็มตัว 

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

          เชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้ สำหรับชื่อของ "แมงกาแนง" ดาวตบทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ซึ่งกลายมาเป็นข่าวสะเทือนวงการกีฬาก่อนหน้านี้ หลังมีการเปิดเผยว่า แท้จริงแล้ว แมงกาแนง เป็นผู้ชาย ซึ่งเกิดมาพร้อมภาวะท่อปัสสาวะเปิดผิดที่ (Hypospadias) ทำให้ครอบครัวเกิดความเข้าใจผิดเรื่องเพศ และถูกเลี้ยงดูมาโดยเชื่อว่าเป็นผู้หญิง จนกระทั่งถึงวันที่ความจริงถูกเปิดเผย 

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

          สำหรับ แมงกาแนง หรือชื่อจริงคือ เอพริลิโอ แมงกาแนง (Aprilio Manganang) เชื่อมาโดยตลอดว่าตัวเองเป็นเด็กผู้หญิง แม้กระทั่งตอนที่เข้ามาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ และได้ร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 

          แต่แล้วประเด็นเรื่องเพศของเจ้าตัวก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมาก เมื่อทางฟิลิปปินส์ร้องขอให้มีการตรวจเพศ ในการแข่งขันซีเกมส์ 2015 ซึ่งคำขอนั้นได้รับการปฏิเสธ และ แมงกาแนง ยังยืนกรานว่าตนเป็นผู้หญิง 

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

          ในที่สุด แมงกาแนง ก็ยุติบทบาทนักกีฬาไปในปี 2020 จนกระทั่งในช่วงต้นปี 2021 ทางกองทัพอินโดนีเซีย ได้ออกมาแถลงความจริงเกี่ยวกับเพศของอดีตนักกีฬา "หญิง" รายนี้ ว่าแท้จริงแล้วเป็น "ชาย" ภายหลังพบความจริงจากการตรวจสุขภาพ 

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

          เมื่อพิสูจน์ชัดว่า แมงกาแนง เป็นผู้ชาย แมงกาแนงก็ได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของร่างกาย และกลับมาใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายเต็มตัว ซึ่งทางกองทัพยืนยันว่าเขาไม่ใช่ชายข้ามเพศ แต่เป็นผู้ชายมาตั้งแต่แรก เพียงแค่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้หญิง 

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

          ในการแถลงข่าวเมื่อ 9 มีนาคม 2021 แมงกาแนง ยังเปิดใจว่า "นี่คือโมเมนต์ที่ฉันรอมาตลอด ฉันมีความสุขมาก ขอบคุณหมอทุกคนที่ช่วยฉัน" 

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

          นับจากนั้น แมงกาแนง ก็เปลี่ยนมาใช้ชีวิตในแบบผู้ชาย กระทั่งถึงขณะนี้ แมงกาแนง ได้รับใช้ชาติในฐานะทหาร และยังไม่ทิ้งความสามารถด้านกีฬาไปเปล่า ๆ โดยยังปรากฏภาพขณะเป็นโค้ชฝึกซ้อมวอลเลย์บอลให้กับนักกีฬารุ่นน้อง ในสโมสร "Manganang volleyball Academy"
  
แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ
ภาพจาก Instagram manganang92

ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun


โพสต์เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:40:34
