วันหยุดเดือนมีนาคม 2569 เดือนที่ 3 ของปี หยุดยังไงได้ 4 หรือ 6 วันเลือกเลย

          วันหยุดเดือนมีนาคม 2569 ได้หยุดยาวพักผ่อนเลือกได้ว่าจะเอา 4 หรือ 6 วัน หยุดยังไงถึงได้เงื่อนไขแบบนี้


วันหยุดเดือนมีนาคม



          เวลาผ่านไปไวจริง ๆ สำหรับเดือนที่สั้นที่สุดอย่างกุมภาพันธ์ ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่เดือนมีนาคม 2569 แล้ว ซึ่งเดือนนี้มีวันหยุดราชการ 1 วันด้วยกัน กระปุกดอทคอมจะมาชี้เป้าหยุดยาวเอาไว้ดังนี้

          วันหยุดราชการเดือนมีนาคม 2569 จะมีวันมาฆบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 3 มีนาคม เมื่อวันหยุดติ่งมากลางสัปดาห์แบบนี้ ทางเดียวที่จะได้หยุดยาวก็ต้องลาพักร้อนอุดเท่านั้น


หยุดยาว 4 วัน


          จะเริ่มหยุดในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม โดยลาพักร้อนวันที่ 2 มีนาคม จำนวน 1 วัน

หยุดยาว 6 วัน


          จะเริ่มหยุด ตั้งแต่วันที่ 3-8 มีนาคม โดยลาพักร้อน 3 วันตั้งแต่วันที่ 4-6 มีนาคม







