กินข้าวมันไก่สิงคโปร์สูตรเด็ดจนติดใจ พอถามในไทยมีขายแบบนี้ไหม คนบอกเจ๊งแน่

กินข้าวมันไก่สิงคโปร์สูตรเด็ด อร่อยจนติดใจ แต่พอโพสต์ถามร้านแบบนี้ในไทยมีไหม กลายเป็นไวรัลทันที เพราะคนไทยไม่กินสไตล์นี้ เนื้อแดง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์การกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ พบว่า มีสูตรการทำที่ต่างจากของไทยอยู่ โดยเฉพาะการต้มไก่ที่ทำให้มีเนื้อแดง จึงอยากรู้ว่า สูตรแบบนี้มีขายที่ไทยไหม
ทันทีที่โพสต์ถาม เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลคนแชร์กว่า 700 ครั้ง แถมเข้ามาตอบโพสต์กันอย่างล้นหลาม ทุกคนต่างคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่า สูตรนี้มาขายที่ไทย คนไทยรับไม่ได้แน่นอน เนื่องจากไก่แดงดูเหมือนไม่สุก ดราม่ามาก่อนแน่ อีกทั้งวิธีต้มไก่ของไทยกับประเทศอื่น ๆ ล้วนต่างกัน ถึงแม้จะสุก เห็นเนื้อแดงก็ไม่กล้ากิน
