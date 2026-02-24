HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ซื้อต้มเลือดหมูมากิน เจอบางอย่างติดมากับผัก เฉลยแล้วคืออะไร คนแซวคล้ายโปเกมอน

          หนุ่มเจอวัตถุสีเขียวปริศนาติดมากับผักในต้มเลือดหมู ชาวเน็ตเฉลยชัดคืออะไรกะนแน่ พร้อมแซวหน้าตาเหมือนโปเกมอนเป๊ะ 

สิ่งแปลกปลอมสีเขียวในต้มเลือดหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aon Anuwat

          กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ระบุว่า "สอบถามว่ามันคืออะไรครับ ? อยู่ในต้มเลือดหมู ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับ"

          จากภาพเผยให้เห็น บางอย่างลักษณทรงรี สีเขียวอ่อน มีเส้นแบ่งเป็นปล้องเล็กน้อย ห้อยติดอยู่กับก้านและใบของผักในต้มเลือดหมู แต่ไม่น่าใช่ผักแต่อย่างใด เพราะสีนั้นค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร

สิ่งแปลกปลอมสีเขียวในต้มเลือดหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aon Anuwat

          หลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ออกไป หลายคนต่างฟันธงว่าสิ่งที่เห็นในภาพนั้นคือ ดักแด้หนอนผีเสื้อ ซึ่งบางส่วนมีเป็นแฟนเกมหรือการ์ตูนดังอย่าง โปเกมอน อดแซวไม่ได้ว่าน้องคือ Metapod โปเกมอนประเภทแมลง ร่างก่อนที่จะเป็นผีเสื้อ

สิ่งแปลกปลอมสีเขียวในต้มเลือดหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aon Anuwat

          ทั้งนี้แม้จะมีสิ่งแปลกปลอมปนมากับผัก แต่บางส่วนก็มองในแง่ดีว่าร้านนี้ ปลอดสารพิษแน่นอน แต่อีกมุมก็ชวนใจหายเพราะ ถ้าปล่อยมาในชามลูกค้าขนาดนี้ ก็บ่งบอกได้เลยว่าร้านดูเหมือนจะไม่ได้ล้างผักดีเท่าที่ควรเช่นกัน

สิ่งแปลกปลอมสีเขียวในต้มเลือดหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aon Anuwat

สิ่งแปลกปลอมสีเขียวในต้มเลือดหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aon Anuwat


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ซื้อต้มเลือดหมูมากิน เจอบางอย่างติดมากับผัก เฉลยแล้วคืออะไร คนแซวคล้ายโปเกมอน โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:53:29 2,017 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่ วิธีลดไตรกลีเซอไรด์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย