ซื้อต้มเลือดหมูมากิน เจอบางอย่างติดมากับผัก เฉลยแล้วคืออะไร คนแซวคล้ายโปเกมอน

หนุ่มเจอวัตถุสีเขียวปริศนาติดมากับผักในต้มเลือดหมู ชาวเน็ตเฉลยชัดคืออะไรกะนแน่ พร้อมแซวหน้าตาเหมือนโปเกมอนเป๊ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aon Anuwat
กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ระบุว่า "สอบถามว่ามันคืออะไรครับ ? อยู่ในต้มเลือดหมู ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับ"
จากภาพเผยให้เห็น บางอย่างลักษณทรงรี สีเขียวอ่อน มีเส้นแบ่งเป็นปล้องเล็กน้อย ห้อยติดอยู่กับก้านและใบของผักในต้มเลือดหมู แต่ไม่น่าใช่ผักแต่อย่างใด เพราะสีนั้นค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aon Anuwat
หลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ออกไป หลายคนต่างฟันธงว่าสิ่งที่เห็นในภาพนั้นคือ ดักแด้หนอนผีเสื้อ ซึ่งบางส่วนมีเป็นแฟนเกมหรือการ์ตูนดังอย่าง โปเกมอน อดแซวไม่ได้ว่าน้องคือ Metapod โปเกมอนประเภทแมลง ร่างก่อนที่จะเป็นผีเสื้อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aon Anuwat
ทั้งนี้แม้จะมีสิ่งแปลกปลอมปนมากับผัก แต่บางส่วนก็มองในแง่ดีว่าร้านนี้ ปลอดสารพิษแน่นอน แต่อีกมุมก็ชวนใจหายเพราะ ถ้าปล่อยมาในชามลูกค้าขนาดนี้ ก็บ่งบอกได้เลยว่าร้านดูเหมือนจะไม่ได้ล้างผักดีเท่าที่ควรเช่นกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aon Anuwat
