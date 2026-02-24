HILIGHT
ทนายตั้ม ปล่อยโฮกราบศาล หลังรอดถูกยึดทรัพย์ 71 ล. คดีเจ๊อ้อย - ทนายเดชา ชี้ช่องชนะคดี

          ศาลแพ่งสั่งไม่ยึดทรัพย์ 71 ล้าน ทนายตั้ม กรณีเจ๊อ้อย ชี้หลักฐานไม่พอ เจ้าตัวก้มกราบศาลทั้งน้ำตา ด้าน ทนายเดชา มองเป็นสัญญาณบวกต่อคดีอาญา

ทนายตั้ม ษิทรา

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่า ศาลแพ่งยกคำร้องอัยการ ไม่ให้ริบทรัพย์ ทนายตั้ม ษิทรา ตกเป็นของแผ่นดิน จากคดีฉ้อโกง เจ๊อ้อย 71 ล้าน ระบุว่าไม่มีมูลมากพอ ยังฟังไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์ฉ้อโกงเป็นปกติธุระ ฟอกเงิน จึงสั่งให้คืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ ป.ป.ง.ยึดอายัดไว้

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ ระบุว่า วันนี้ได้ฟังข่าวเรื่องทนายตั้ม ศาลแพ่งในคดีแพ่งเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงิน ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ยึดทรัพย์สินของทนายตั้ม โดยมีความเชื่อว่าเป็นลักษณะของการฉ้อโกงโดยปกติธุระ ฐานฟอกเงิน ก็มีการไต่สวนว่าจะยึดทรัพย์สินของทนายตั้มทั้งหมด ก็ปรากฏว่าวันนี้ศาลตัดสินแล้วว่า ทนายตั้มไม่ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องความผิดมูลฐาน ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับเรื่องการฉ้อโกงเป็นปกติธุระ อันจะเป็นเงื่อนไขในการที่จะยึดอายัดทรัพย์สินของทนายตั้มให้ตกเป็นของแผ่นดิน

ทนายตั้ม ษิทรา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ

          ทนายตั้มก็ได้ต่อสู้คดีด้วยตัวเอง ตนได้รับแจ้งจากคนที่ไปฟังการพิจารณา เล่าให้ฟัง แต่ไม่ขอเอ่ยชื่อ บอกว่าทนายตั้มสู้คดีด้วยความแค้น ร่างคำคัดค้านการถูกยึดทรัพย์ฟอกเงินด้วยตนเองจากในคุก ชนะคดีก็ก้มลงกราบศาล น้ำตานองหน้า

          แล้วก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น อาจจะเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หา ไม่ใช่ของการฉ้อโกง เมื่อคดีนี้ไม่เป็นการฉ้อโกง ไม่ใช่การฉ้อโกงแบบปกติธุระ ไม่ใช่ความผิดมูลฐาน ไม่สามารถดำเนินคดีฟอกเงินได้ จะยึดอายัดทรัพย์เขาไม่ได้ ก็จะส่งผลต่อคดีอาญา

ทนายตั้ม ษิทรา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ

          เท่าที่ตนนั้นได้ทราบข่าวมา ก็น่าจะประมาณเดือนมีนาคม จะมีการสืบพยานคดีทนายตั้ม เพราะฉะนั้นผลของคำพิพากษาในคดีแพ่งเรื่องฟอกเงิน ก็จะมีผลต่อคดีอาญาที่ทนายตั้มถูกดำเนินคดีอาญาอยู่ ซึ่งจะสืบพยานประมาณเดือนมีนาคม ทนายตั้มก็ยังมีโอกาสในการชนะคดี

          ทนายเดชาทิ้งท้ายว่า ความจริงในศาลกับความจริงในโซเชียลมันคนละอย่าง พยานหลักฐานในโซเชียลมันก็ปั่นกันไป ส่วนพยานหลักฐานในศาลเป็นพยานหลักฐานจริง ๆ ทั้งสองฝ่ายนำพยานหลักฐานมาต่อสู้หักล้างกัน พยานหลักฐานทนายตั้มดีกว่า เลยชนะคดี เพราะฉะนั้นศาลโซเชียลตัดสินใคร ก็ต้องระมัดระวัง สุดท้ายแล้วความจริงที่น่าสนใจคือ ความจริงในศาลกับความจริงในโซเชียลต่างกัน

ทนายตั้ม ปล่อยโฮกราบศาล หลังรอดถูกยึดทรัพย์ 71 ล. คดีเจ๊อ้อย - ทนายเดชา ชี้ช่องชนะคดี
