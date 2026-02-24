HILIGHT
เด็กวัย 13 รอดจากมะเร็งระยะสุดท้าย 3 ปี จมน้ำดับสลด พบแอบไปดื่มกับเพื่อนจนเมา

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานกรณีบีบหัวใจพ่อแม่ เมื่อลูกชายวัย 13 ปี ที่เพิ่งเอาชนะโรคร้ายไปได้เพียงไม่กี่ปี กลับต้องจบชีวิตลงจากการจมน้ำ หลังแอบไปดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อน ๆ 
เด็กจมน้ำ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ไมโล (นามสมมติ) ก็เหมือนเด็กชายทั่ว ๆ ไป ที่มักออกไปเล่นกับเพื่อน ๆ แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะป่วยเป็นโรคซิสติกไฟโบรซิส ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง รวมถึงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ระยะที่ 4 เมื่อปี 2564 แต่เขาก็ได้รับการรักษาจนเอาชนะโรคร้ายมาได้ และหายจากโรคมะเร็งในปีต่อมา 

          อย่างไรก็ตาม วันหนึ่งในเดือนมิถุนายน 2568 แดน พ่อของไมโล กลับได้รับแจ้งว่าลูกชายหายตัวไป โดยมีคนพบเห็นเด็กชายครั้งสุดท้ายอยู่ในบริเวณที่ถูกเรียกว่า The Muddies ซึ่งอยู่ระหว่างชุมชนหนึ่งในในมณฑลยอร์กเชียร์ ของอังกฤษ กับแม่น้ำทีส์ 

          ผลจาการสอบสวน พบว่าเด็กชายกับเพื่อน ๆ ไปร้านค้า ก่อนจะมุ่งหน้าไปเล่นกันที่ The Muddies โดยตั้งใจที่จะสร้างรังลับของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าไมโลจะมีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างวอดก้า และจิน พร้อมแก้วช็อต ใส่กระเป๋าติดไปด้วย 

          ในเวลา 18.03 น. เด็กชายส่งข้อความไปหาเพื่อนคนหนึ่งว่า "ฉันอาจจะดื่มวอดก้ามากเกินไป"

          ทั้งนี้ กว่าผู้ปกครองจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับที่อยู่ของเด็ก ๆ ก็เป็นเวลาค่ำแล้ว ขณะที่ทางตำรวจได้รับแจ้งเหตุในเวลา 21.09 น. และมาถึงบริเวณที่เด็ก ๆ ไปเล่นกันในอีก 20 นาทีต่อมา ก่อนจะระดมกำลังชุดใหญ่เพื่อออกตามหาเด็กชาย หลังทราบว่าไมโลได้ลงไปในแม่น้ำ โดยมีคนเจอโทรศัพท์กับจักรยานของเขาอยู่ใกล้ ๆ 

          จากนั้นมีคนเจอเพื่อน ๆ ของไมโลในสภาพเนื้อตัวเต็มไปด้วยโคลน และมีอาการเมาเล็กน้อย ก่อนจะได้รับการยืนยันว่าเด็ก ๆ ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนจะลงไปในแม่น้ำ 
          เพื่อนของไมโล บอกตำรวจว่า พวกเขาลงไปในน้ำกัน แต่จำไม่ได้ว่าลงไปยังไง หรือลงไปทำไม แต่ยังอธิบายได้ว่าเห็นไมโลกำลังเกาะกิ่งไม้ แต่เพียงไม่นานเขาก็หายไป 

          การหายตัวของไมโล ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังหน่วยกู้ภัยจากทั้งชุมชน รวมถึงตำรวจ เจ้าหน้าที่พยาบาล นักดับเพลิง ชุดกู้ภัยบนภูเขา ตลอดจนตำรวจชุดประดาน้ำ มาช่วยกันออกตามหาตลอดทั้งคืน จนกระทั่งชุดประดาน้ำพบร่างของเด็กชายอยู่บริเวณต้นน้ำ ในเวลา 16.20 น. วันต่อมาหลังจากที่เขาหายตัว 

          ผลการตรวจทางพิษยวิทยา เผยว่าในร่างของเด็กชายมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมาก เกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดสำหรับการขับขี่ถึง 3 เท่า ซึ่งน่าจะทำให้เขามึนเมาอย่างหนัก และน่าจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามช่วยเหลือตัวเอง 

          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ สรุปว่า เด็กชายเสียชีวิตจากการจมน้ำในขณะที่มึนเมา หลังจากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลง
 
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC

