HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เด็ก ๆ เรียนลูกเสือ ฝึกก่อไฟทำอาหาร โชว์เมนูไข่เจียวชาร์โคล งานนี้ครูเลิ่กลั่กเมื่อต้องชิม

          เมื่อลูกเสือตัวน้อยช่วยกันโชว์ฝีมือปลายจวัก ก่อไฟทำอาหาร ก่อนได้เมนูไข่เจียวชาร์โคล ทำครูถึงกับเลิ่กลั่กเมื่อถูกเชิญให้ชิมมื้อนี้
ลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @krupum34

          กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ เด็ก ๆ ต้องเคยผ่านประสบการณ์ฝึกทักษะการใช้ชีวิต ทั้งการก่อกองไฟ ไปจนถึงการทำอาหารกินเอง เรียกว่าทั้งเป็นความท้าทายและชวนตื่นเต้น ที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ที่หลายคนไม่มีวันลืม 

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากคุณครูรายหนึ่ง ลงคลิปเด็ก ๆ แต่งชุดลูกเสือ ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมีการก่อฟืนจุดไฟ ก่อนจะตั้งกระทะแล้วทอดไข่เจียว แต่ขั้นตอนก็เป็นไปอย่างทุกลักทุเลจนน่าเอ็นดูไม่น้อย

ลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @krupum34

ลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @krupum34

          จากคลิปเด็ก ๆ น้ำไข่เจียวลงไปทอดในกระทะที่ก่อฟืนจุดไฟเอาไว้ แต่ดูเหมือนว่าจะรีบเทไข่ไวไปหน่อยตอนน้ำมันยังไม่ร้อนดี ทำให้ต้องเข้ามาช่วยกันใช้ตะหลิวเกลี่ยไข่ให้สุกอยู่ยกใหญ่ ซ้ำเมื่อจะพลิกไข่เจียวกลับด้านก็เจอกับเซอร์ไพรส์ไม่คาดคิด เพราะอีกด้านนั้นเต็มไปด้วยคราบดำติดมาด้วยเป็นแถบ ก่อนจะส่งจานนี้มาให้คุณครูช่วยชิม พร้อมตั้งชื่อสุดพีคว่า ไข่เจียวชาร์โคล

ลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @krupum34

ลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @krupum34

          ปรากฏว่าคลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนอมยิ้มจนชาวเน็ตแห่เมนต์สนั่น หลายคน ต่างชื่นชมเด็ก ๆ ว่าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้ว ส่วนคราบดำ ๆ นั้นไม่ได้เกิดจากการทอดไหม้ แต่มาจากควันของฟืนที่ตั้งกระทะมากกว่า บ้างก็ได้เห็นต่างก็ย้อนนึกถึงบรรยากาศตอนเด็ก ๆ ที่เคยทำกิจกรรมกับเพื่อนแบบนี้ เรียกว่าแม้จะไม่อร่อยแต่ก็เป็นเรื่องราวที่จะจดจำติดตัวไปอีกยาวนาน

ขอบคุณภาพจาก TikTok @krupum34

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เด็ก ๆ เรียนลูกเสือ ฝึกก่อไฟทำอาหาร โชว์เมนูไข่เจียวชาร์โคล งานนี้ครูเลิ่กลั่กเมื่อต้องชิม โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:53:02 1,070 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่ วิธีลดไตรกลีเซอไรด์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย