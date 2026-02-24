เด็ก ๆ เรียนลูกเสือ ฝึกก่อไฟทำอาหาร โชว์เมนูไข่เจียวชาร์โคล งานนี้ครูเลิ่กลั่กเมื่อต้องชิม

เมื่อลูกเสือตัวน้อยช่วยกันโชว์ฝีมือปลายจวัก ก่อไฟทำอาหาร ก่อนได้เมนูไข่เจียวชาร์โคล ทำครูถึงกับเลิ่กลั่กเมื่อถูกเชิญให้ชิมมื้อนี้
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากคุณครูรายหนึ่ง ลงคลิปเด็ก ๆ แต่งชุดลูกเสือ ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมีการก่อฟืนจุดไฟ ก่อนจะตั้งกระทะแล้วทอดไข่เจียว แต่ขั้นตอนก็เป็นไปอย่างทุกลักทุเลจนน่าเอ็นดูไม่น้อย
จากคลิปเด็ก ๆ น้ำไข่เจียวลงไปทอดในกระทะที่ก่อฟืนจุดไฟเอาไว้ แต่ดูเหมือนว่าจะรีบเทไข่ไวไปหน่อยตอนน้ำมันยังไม่ร้อนดี ทำให้ต้องเข้ามาช่วยกันใช้ตะหลิวเกลี่ยไข่ให้สุกอยู่ยกใหญ่ ซ้ำเมื่อจะพลิกไข่เจียวกลับด้านก็เจอกับเซอร์ไพรส์ไม่คาดคิด เพราะอีกด้านนั้นเต็มไปด้วยคราบดำติดมาด้วยเป็นแถบ ก่อนจะส่งจานนี้มาให้คุณครูช่วยชิม พร้อมตั้งชื่อสุดพีคว่า ไข่เจียวชาร์โคล
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ เด็ก ๆ ต้องเคยผ่านประสบการณ์ฝึกทักษะการใช้ชีวิต ทั้งการก่อกองไฟ ไปจนถึงการทำอาหารกินเอง เรียกว่าทั้งเป็นความท้าทายและชวนตื่นเต้น ที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ที่หลายคนไม่มีวันลืม
ปรากฏว่าคลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนอมยิ้มจนชาวเน็ตแห่เมนต์สนั่น หลายคน ต่างชื่นชมเด็ก ๆ ว่าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้ว ส่วนคราบดำ ๆ นั้นไม่ได้เกิดจากการทอดไหม้ แต่มาจากควันของฟืนที่ตั้งกระทะมากกว่า บ้างก็ได้เห็นต่างก็ย้อนนึกถึงบรรยากาศตอนเด็ก ๆ ที่เคยทำกิจกรรมกับเพื่อนแบบนี้ เรียกว่าแม้จะไม่อร่อยแต่ก็เป็นเรื่องราวที่จะจดจำติดตัวไปอีกยาวนาน
