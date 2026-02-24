HILIGHT
หนุ่ม กรรชัย เผยสาเหตุพีค ทำไมเปลี่ยนจากใส่สูท กลายเป็นใส่แจ็กเก็ตแดงจัดรายการสด

          ฮือฮา หนุ่ม กรรชัย โผล่จัดรายการด้วยแจ็กเก็ตแดงทีมดัง แจงไม่ได้ตั้งใจมาขิงหรือโอ้อวด หลังแมนยูโชว์ฟอร์มหรูขึ้นที่ 4  

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 แฟนรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และโหนกระแส อาจจะค่อนข้างแปลกตากับลุคใหม่ของ หนุ่ม กรรชัย ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ ที่ในวันนี้ไม่ได้ใส่สูทเหมือนอย่างที่หลาย ๆ คนคุ้นตา แต่กลับมาด้วยโทนสปอร์ต ใส่แจ็กเก็ตสีแดงจัดรายการในวันนี้

          ช่วงหนึ่ง หนุ่ม กรรชัย เผยถึงสาเหตุว่า พอดีเปลี่ยนเสื้อไม่ทัน ใส่ไว้เมื่อคืนนี้ตอนเชียร์แล้วก็หลับ พอตื่นมาก็ออกมาทำงาน ก็ลืม ไม่ได้อาบน้ำ ก็ใส่เสื้อนี้ออกมาอีก ก่อนจัดรายการรีบ ๆ แต่งหน้า แล้วก็ลืมเปลี่ยนชุด ไม่ทัน ขึ้นมาชุดนี้อีก

          ไม่ได้จะมาขิง ไม่ได้จะมาอะไรเลย เมื่อคืนเชียร์แล้วก็ชนะ ชนะเอฟเวอร์ตันเมื่อคืนนี้ ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ 4 แต่จริง ๆ ไม่อยากพูดถึงคะแนน เพราะมันใกล้ ๆ อยู่ ห่างกันแค่ 3 แต้ม

          เห็นพี่ยุทธก็ใส่บ่อย ๆ (เสื้อลิเวอร์พูล) ก็มาใส่บ้าง ไม่หรอก จริง ๆ ลืม ไม่ได้ตั้งใจจะมาโอ้อวดอะไรหรอก อย่าว่ากันนะ ขอโทษจริง ๆ ผมเปลี่ยนเสื้อไม่ทันวันนี้ ใส่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

          แมนยู อยู่อันดับ 4 แต่อย่าไปพูดถึงอีกทีมว่าอันดับ 6 เพราะเขาตามอยู่แค่ 3 แต้ม ใกล้ ๆ กัน

หนุ่ม กรรชัย เผยสาเหตุพีค ทำไมเปลี่ยนจากใส่สูท กลายเป็นใส่แจ็กเก็ตแดงจัดรายการสด อัปเดตล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:26:32 1,292 อ่าน
