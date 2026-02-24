HILIGHT
อินฟลูฯ จีน เจอดราม่า ทำคอนเทนต์เมียคลอด ตกเลือดหนักยังไม่หยุดถ่าย ถูกด่าหิววิว

          อินฟลูฯ จีน 12 ล้านฟอล เจอดราม่า ทำคอนเทนต์เมียคลอด จนถูกซัดหิวยอดวิว เมียเจ็บ-ทรมาน อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ยังถ่ายไม่หยุด แถมโชว์เรือนร่างไม่เหมาะสม จนถูกแบน 


อินฟลูฯ จีน เจอดราม่า ทำคอนเทนต์เมียคลอด
ภาพจาก Douyin

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนในสหรัฐฯ เจ้าของบัญชี Paul in USA ซึ่งมีผู้ติดตามใน Douyin มากกว่า 12.2 ล้านคน เจอกระแสต่อต้านหนักจนถูกแบน หลังเจ้าตัวปล่อยคลิปบันทึกช่วงเวลา 23 ชั่วโมง ที่ภรรยาคลอดลูก ซึ่งเผยให้เห็นความเจ็บปวดของภรรยาที่กำลังตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรง แถมบางช่วงยังเห็นร่างเปลือยของเธอด้วย 

          รายเผยว่า พอล อินฟลูเอนเซอร์วัย 36 ปี รายนี้ เป็นคนจีนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐฯ หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลอมเบีย ก็ได้ทำงานอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft โดยมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 
 
          เขาเริ่มโพสต์คลิปการใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐฯ ให้ชาวเน็ตได้ชมผ่านโลกออนไลน์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก่อนจะกลายมาเป็นที่รู้จักในฐานะ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่พูดสำเนียงจีนตงเป่ย ความนิยมของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งมีจำนวนผู้ติดตามมากถึง 12.2 ล้านคน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 

อินฟลูฯ จีน เจอดราม่า ทำคอนเทนต์เมียคลอด
ภาพจาก Douyin
 
          แต่ไม่นานมานี้ พอลกลับเจอกระแสต่อต้านจากชาวเน็ต หลังพบว่าเขาลงคลิปบันทึกกระบวนการคลอด 23 ชั่วโมงของภรรยา ซึ่งระหว่างนั้นภรรยาของเขาต้องเผชิญความเจ็บปวดและความเสี่ยง หลังมีแผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บ ระดับ 3 ซึ่งก็คือการฉีกขาดจนถึงหูรูดรูทวาร นับเป็นการฉีกขาดรุนแรงจนอาจทำให้เกิดภาวะกลั้นอุจจาระไม่อยู่ตามมา

          ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังมีภาวะตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรง โดยเสียเลือดไปถึง 3,344 มิลลิลิตร

          แม้ว่าภายหลังจากที่แพทย์พยายามให้การช่วยเหลือและให้เลือด จนทั้งแม่และทารกได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย พอลกลับถูกชาวเน็ตวิจารณ์ถึงท่าทีของเขา
 
          โดยชาวเน็ตต่างไม่พอใจ เมื่อพบว่าพอลยังคงถ่ายคลิป แม้แต่ตอนที่ภรรยาเผชิญภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง แถมคลิปบางช่วงยังเผยให้เห็นร่างกายของเธอในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 

          ที่น่าโกรธไปยิ่งกว่านั้น คือพอลยังแทรกโฆษณาผ้าอ้อมเด็กไว้ในคลิป แถมยังอ่านสคริปต์โฆษณาด้วยตัวเอง นำมาสู่การตั้งคำถามด้านความเหมาะสม ตลอดจนความเคารพในตัวคู่ชีวิต 

อินฟลูฯ จีน เจอดราม่า ทำคอนเทนต์เมียคลอด
ภาพจาก Douyin

          มีข้อมูลว่าพอลคิดค่าโฆษณา เรต 250,000 หยวน (ราว 1.12 ล้านบาท) สำหรับคลิปยาว 1-20 วินาที และ 278,000 หยวน (ราว 1.25 ล้านบาท) สำหรับคลิปยาว 21-60 วินาที ส่วนคลิปที่มีความยาวเกิน 60 วินาที จะอยู่ที่เรต 298,000 หยวน (ราว 1.34 ล้านบาท) ทั้งนี้ ไม่แน่ชัดว่าเขาได้รายได้จากการโฆษณาผ้าอ้อมเท่าไหร่ แต่คลิปดังกล่าวได้ถูกลบจากแพลตฟอร์มไปแล้ว และบัญชีของ พอล ก็ถูกแบนในเวลาต่อมา 
 
          ต่อมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ภรรยาของพอล ได้โพสต์โต้ตอบกระแสวิจารณ์จากชาวเน็ต โดยชี้ว่า เจตนาของพวกเธอคือการบันทึกกระบวนการในการคลอดอย่างแท้จริง โดยไม่ได้คิดว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการถ่ายทำ และพวกเธอก็คิดว่าการนำภาพช่วงเวลานั้นมาแบ่งปันเป็นเรื่องสำคัญ 
 
          นอกจากนี้ เธอยังได้รับคอมเมนต์ที่ชมว่า คลิปดังกล่าวช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการคลอดมากขึ้น ตอกย้ำว่าไม่ใช่การคลอดทุกครั้งจะผ่านไปอย่างราบรื่น บางครั้งก็มีอันตรายมาก 
 
          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตจีนยังคงมองว่า พอลใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดของภรรยา มาดึงดูดความสนใจเพื่อยอดวิว ซึ่งสื่อให้เห็นว่าเขาไม่เคารพในความเจ็บปวดและความเป็นส่วนตัวของเธอ โดยมีคอมเมนต์ เช่น

          "แค่เพื่อยอดวิวเขาถึงกับเสียสติไปแล้ว ช่างน่าละอาย" 

อินฟลูฯ จีน เจอดราม่า ทำคอนเทนต์เมียคลอด
ภาพจาก Douyin
 
          "ภรรยาของเขากำลังทนทุกข์จากแผลฝีเย็บฉีกขาดและการตกเลือด ชีวิตของเธออยู่ในความเสี่ยง แต่เขายังมัวแต่ถ่ายคลิป แถมยังแทรกโฆษณาเข้าไปด้วย แค่โทษแบนยังรู้สึกว่าเบาไป"
 
          "ถ้าเป็นสารคดีของจริง หรือคลิปเพื่อการศึกษาก็ว่าไปอย่าง แต่นี้ภรรยาของเขากำลังได้รับการช่วยชีวิต เขายังเอาแต่อ่านสคริปต์โปรโมทสินค้าหน้ากล้อง นี่ไม่ใช่การทำคอนเทนต์แล้ว แต่เป็นการตลาดที่น่าไม่อาย"

          "ความเคารพที่แท้จริง ไม่ใช่การเผยช่วยเวลาที่อ่อนไหวที่สุด เจ็บปวดหรืออันตรายที่สุดให้ทั้งอินเทอร์เน็ตได้เห็น และคนที่รักคู่ชีวิตจริง ๆ คงจะตื่นตระหนกมาก ไม่ใช่เอาแต่ถ่ายคลิปเพื่อยอดวิว"

ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP



