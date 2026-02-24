อินฟลูฯ จีน เจอดราม่า ทำคอนเทนต์เมียคลอด ตกเลือดหนักยังไม่หยุดถ่าย ถูกด่าหิววิว

อินฟลูฯ จีน 12 ล้านฟอล เจอดราม่า ทำคอนเทนต์เมียคลอด จนถูกซัดหิวยอดวิว เมียเจ็บ-ทรมาน อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ยังถ่ายไม่หยุด แถมโชว์เรือนร่างไม่เหมาะสม จนถูกแบน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนในสหรัฐฯ เจ้าของบัญชี Paul in USA ซึ่งมีผู้ติดตามใน Douyin มากกว่า 12.2 ล้านคน เจอกระแสต่อต้านหนักจนถูกแบน หลังเจ้าตัวปล่อยคลิปบันทึกช่วงเวลา 23 ชั่วโมง ที่ภรรยาคลอดลูก ซึ่งเผยให้เห็นความเจ็บปวดของภรรยาที่กำลังตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรง แถมบางช่วงยังเห็นร่างเปลือยของเธอด้วย
รายเผยว่า พอล อินฟลูเอนเซอร์วัย 36 ปี รายนี้ เป็นคนจีนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐฯ หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลอมเบีย ก็ได้ทำงานอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft โดยมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
เขาเริ่มโพสต์คลิปการใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐฯ ให้ชาวเน็ตได้ชมผ่านโลกออนไลน์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก่อนจะกลายมาเป็นที่รู้จักในฐานะ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่พูดสำเนียงจีนตงเป่ย ความนิยมของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งมีจำนวนผู้ติดตามมากถึง 12.2 ล้านคน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
แต่ไม่นานมานี้ พอลกลับเจอกระแสต่อต้านจากชาวเน็ต หลังพบว่าเขาลงคลิปบันทึกกระบวนการคลอด 23 ชั่วโมงของภรรยา ซึ่งระหว่างนั้นภรรยาของเขาต้องเผชิญความเจ็บปวดและความเสี่ยง หลังมีแผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บ ระดับ 3 ซึ่งก็คือการฉีกขาดจนถึงหูรูดรูทวาร นับเป็นการฉีกขาดรุนแรงจนอาจทำให้เกิดภาวะกลั้นอุจจาระไม่อยู่ตามมา
ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังมีภาวะตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรง โดยเสียเลือดไปถึง 3,344 มิลลิลิตร
แม้ว่าภายหลังจากที่แพทย์พยายามให้การช่วยเหลือและให้เลือด จนทั้งแม่และทารกได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย พอลกลับถูกชาวเน็ตวิจารณ์ถึงท่าทีของเขา
โดยชาวเน็ตต่างไม่พอใจ เมื่อพบว่าพอลยังคงถ่ายคลิป แม้แต่ตอนที่ภรรยาเผชิญภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง แถมคลิปบางช่วงยังเผยให้เห็นร่างกายของเธอในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
ที่น่าโกรธไปยิ่งกว่านั้น คือพอลยังแทรกโฆษณาผ้าอ้อมเด็กไว้ในคลิป แถมยังอ่านสคริปต์โฆษณาด้วยตัวเอง นำมาสู่การตั้งคำถามด้านความเหมาะสม ตลอดจนความเคารพในตัวคู่ชีวิต
มีข้อมูลว่าพอลคิดค่าโฆษณา เรต 250,000 หยวน (ราว 1.12 ล้านบาท) สำหรับคลิปยาว 1-20 วินาที และ 278,000 หยวน (ราว 1.25 ล้านบาท) สำหรับคลิปยาว 21-60 วินาที ส่วนคลิปที่มีความยาวเกิน 60 วินาที จะอยู่ที่เรต 298,000 หยวน (ราว 1.34 ล้านบาท) ทั้งนี้ ไม่แน่ชัดว่าเขาได้รายได้จากการโฆษณาผ้าอ้อมเท่าไหร่ แต่คลิปดังกล่าวได้ถูกลบจากแพลตฟอร์มไปแล้ว และบัญชีของ พอล ก็ถูกแบนในเวลาต่อมา
ต่อมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ภรรยาของพอล ได้โพสต์โต้ตอบกระแสวิจารณ์จากชาวเน็ต โดยชี้ว่า เจตนาของพวกเธอคือการบันทึกกระบวนการในการคลอดอย่างแท้จริง โดยไม่ได้คิดว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการถ่ายทำ และพวกเธอก็คิดว่าการนำภาพช่วงเวลานั้นมาแบ่งปันเป็นเรื่องสำคัญ
นอกจากนี้ เธอยังได้รับคอมเมนต์ที่ชมว่า คลิปดังกล่าวช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการคลอดมากขึ้น ตอกย้ำว่าไม่ใช่การคลอดทุกครั้งจะผ่านไปอย่างราบรื่น บางครั้งก็มีอันตรายมาก
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตจีนยังคงมองว่า พอลใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดของภรรยา มาดึงดูดความสนใจเพื่อยอดวิว ซึ่งสื่อให้เห็นว่าเขาไม่เคารพในความเจ็บปวดและความเป็นส่วนตัวของเธอ โดยมีคอมเมนต์ เช่น
"แค่เพื่อยอดวิวเขาถึงกับเสียสติไปแล้ว ช่างน่าละอาย"
"ภรรยาของเขากำลังทนทุกข์จากแผลฝีเย็บฉีกขาดและการตกเลือด ชีวิตของเธออยู่ในความเสี่ยง แต่เขายังมัวแต่ถ่ายคลิป แถมยังแทรกโฆษณาเข้าไปด้วย แค่โทษแบนยังรู้สึกว่าเบาไป"
"ถ้าเป็นสารคดีของจริง หรือคลิปเพื่อการศึกษาก็ว่าไปอย่าง แต่นี้ภรรยาของเขากำลังได้รับการช่วยชีวิต เขายังเอาแต่อ่านสคริปต์โปรโมทสินค้าหน้ากล้อง นี่ไม่ใช่การทำคอนเทนต์แล้ว แต่เป็นการตลาดที่น่าไม่อาย"
"ความเคารพที่แท้จริง ไม่ใช่การเผยช่วยเวลาที่อ่อนไหวที่สุด เจ็บปวดหรืออันตรายที่สุดให้ทั้งอินเทอร์เน็ตได้เห็น และคนที่รักคู่ชีวิตจริง ๆ คงจะตื่นตระหนกมาก ไม่ใช่เอาแต่ถ่ายคลิปเพื่อยอดวิว"
