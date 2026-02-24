HILIGHT
จำได้ไหม ตูบถูกเจ้าของใจร้ายทิ้งที่สนามบิน ตอนนี้ได้บ้านใหม่ ตำรวจรับเลี้ยงเอง

          เจ็ทบลู เจ้าตูบถูกทิ้งที่สนามบินในลาสเวกัส ได้บ้านใหม่แล้ว เป็นตำรวจที่สนามบินในวันนั้น สุดแฮปปี้ มีความรักรออยู่ 

เจ้าตูบถูกทิ้งที่สนามบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LVMPD

          เป็นดราม่าเดือดในหมู่คนรักสัตว์เมื่อไม่นานมานี้ กรณีสุนัขถูกเจ้าของทิ้งไว้ที่เคาน์เตอร์สายการบินของสนามบินในนครลาสเวกัส สหรัฐฯ หลังเจ้าของไม่ได้เตรียมเอกสารการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง เลยเลือกที่จะผูกสุนัขทิ้งไว้ตรงนั้น แทนที่จะยอมตกเครื่อง 

เจ้าตูบถูกทิ้งที่สนามบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LVMPD

          ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 หญิงรายหนึ่งเข้ามาเช็กอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน เจ็ทบลู ในท่าอากาศยานนานาชาติแฮร์รี รีด พร้อมสุนัขช่วยเหลือ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องมีการกรอกเอกสารออนไลน์เพื่อจะเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงด้วย มิเช่นนั้นจะขึ้นเครื่องไม่ได้ หญิงรายนี้จึงนำสุนัขไปผูกไว้กับเครื่องวัดขนาดกระเป๋าเดินทาง และมุ่งหน้าไปยังเกตเพียงลำพัง 

เจ้าตูบถูกทิ้งที่สนามบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LVMPD

          เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการในสนามบินได้รับแจ้งว่ามีคนทิ้งสุนัข จึงรีบติดตามหาเจ้าของสุนัขจนเจอ โดยเธออ้างว่าสุนัขมีอุปกรณ์ติดตามตัวอยู่แล้ว ต่อให้ทิ้งมันไว้เดี๋ยวเธอก็จะได้มันคืนอยู่ดี พร้อมแสดงท่าทีขัดขืนเจ้าหน้าที่

          สุดท้ายหญิงรายดังกล่าวจึงถูกจับกุม ข้อหาทอดทิ้งสัตว์ และขัดขืนการจับกุม ขณะที่เจ้าสุนัขพันธุ์โกลเด้นดูเดิล อายุประมาณ 2 ปี ตัวนี้ จะอยู่ในความดูแลของหน่วยงานคุ้มครองสัตว์ โดยได้รับการตั้งชื่อว่า "เจ็ทบลู" ซึ่งหากภายใน 10 วัน ทางเจ้าของเดิมยังไม่มารับตัวมันก็จะมีการหาบ้านใหม่ให้สุนัขตัวนี้ต่อไป 

เจ้าตูบถูกทิ้งที่สนามบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LVMPD

         อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (24 กุมภาพันธ์) เว็บไซต์ abc7 มีรายงานข่าวดี เจ้าตูบเจ็ทบลู ได้บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคนที่รับเลี้ยงมันไม่ใช่คนอื่นไกล แต่คือครอบครัวของ สกีเตอร์ แบล็ก หนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาจัดการเหตุการณ์ที่สนามบินในวันนั้นนั่นเอง 

          โดย แบล็ก เผยว่า "เราจะทำให้มันมีความสุข มันจะได้รับความรักมากมาย และใช่แล้ว เราเองก็ตื่นเต้นเช่นกันครับ"

เจ้าตูบถูกทิ้งที่สนามบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LVMPD

          ทั้งนี้ แบล็กไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ยื่นสมัครขอรับเลี้ยงเจ็ทบลู โดยทางหน่วยงานคุ้มครองสัตว์ได้รับอีเมลกว่า 10,000 ฉบับ และใบสมัครกว่า 3,000 ใบจากทั่วโลก โดยคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตัวเจ็ทบลูไปเลี้ยง บางคนก็ยังเลือกที่จะรับสุนัขตัวอื่น ๆ ไปเลี้ยงเช่นกัน นับเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่สร้างรอยยิ้มแก่ชุมชนคนรักสัตว์ 

เจ้าตูบถูกทิ้งที่สนามบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LVMPD 

เจ้าตูบถูกทิ้งที่สนามบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LVMPD

เจ้าตูบถูกทิ้งที่สนามบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LVMPD


ขอบคุณข้อมูลจาก abc7Las Vegas Metropolitan Police Department 







