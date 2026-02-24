HILIGHT
สุกี้ตี๋น้อย แจกโบนัส พนง. 1 เดือน แม้กำไรลดเหลือ 860 ล้าน ดูเลยได้เงินวันไหน


          สุกี้ตี๋น้อย ทุ่ม 77 ล้าน ประกาศแจกโบนัสพนักงาน 1 เดือน แม้กำไร 68 ลดเหลือ 860 ล้านบาท มาดูเลย รอรับเงินได้วันไหน

สุกี้ตี๋น้อยแจกโบนัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

          เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อย เมื่อล่าสุด (24 กุมภาพันธ์ 2569) ร้านชาบูดัง "สุกี้ตี๋น้อย" ออกมาประกาศผ่านหน้าเพจ จ่ายโบนัสพนักงาน 1 เดือน รวมเป็นจำนวนเงินถึง 77 ล้านบาท แม้ในปีนี้กำไรจะลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีกำไรอยู่ที่ 1,169 ล้าน ก็ตาม
          
          โดยระบุว่า "ปี 2568 กำไรสุทธิ 860 ล้าน จ่ายโบนัสพนักงาน 1 เดือน เป็นจำนวนเงิน 77 ล้านบาท จ่ายเงินโบนัสวันที่ 15 มี.ค. 69"
          
          พร้อมกันนั้นยังระบุข้อความ "สุกี้ตี๋น้อย ! สู้ ไหม สู้"

สุกี้ตี๋น้อยแจกโบนัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
          
          อนึ่ง สำหรับสาเหตุที่สุกี้ตี๋น้อยกำไรลดลง ทางเพจได้ออกมาเปิดเผยไว้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ระบุว่า
          
          - ปี 2567 ยอดขาย 7,075 ล้านบาท กำไร 1,169 ล้านบาท 
          
          - ปี 2568 ยอดขาย 9,147 ล้านบาท กำไร 860 ล้านบาท
          
          ยอดขายเยอะแต่กำไรน้อย เพราะสาเหตุ ดังนี้
          
สุกี้ตี๋น้อยแจกโบนัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

          1. รีฟิล ฟรี ! 5,766,730 หัว รวมเด็ก & ผู้ใหญ่ คิดเป็นเงิน 223,014,873.90 บาท
          
          2. กุ้งแก้วฟรี 63,712,914 บาท

              หมูกรอบฟรี  48,615,372 บาท
          
              เป็ด Tn ฟรี 33,003,327 บาท
          
          3. ทำบุญและบริจาค
          
          - ช่วยชายแดนไทย-กัมพูชา ศรีสะเกษ บริจาคให้เพจอีจัน 8,608,715 บาท (ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากจดทะเบียนไม่ถึง 2 ปี)
          
          - บริจาคสถานสงเคราะห์คนพิการและมูลนิธิต่าง ๆ 53 แห่ง 5,405,629 บาท
          
          - บริจาคมูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ และโรงพยาบาล 1,979,597 บาท
          
          - มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน แต่เรียนดี ณ บ้านบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน 500,000 บาท
          
          - ครัวสัญจร มอบอาหารและเครื่องดื่มให้จังหวัดศรีสะเกษ 6 วัน 900,000 บาท
          
          - ครัวสัญจร มอบอาหารและเครื่องดื่มให้ประชาชนหาดใหญ่ 11 วัน 2,000,000 บาท
          
          - บริจาคบะหมี่หยกและน้ำดื่ม น้ำท่วมอยุธยา 500,000 บาท
          
          หมายเหตุ : ทำบุญ บริจาครวมเป็นเงิน 19,893,941 บาท สามารถ ลดหักภาษีได้ 1,910,429.8 บาท
          
          ข้อ 1+2+3 รวมเป็นเงิน 388,240,427.9 บาท

สุกี้ตี๋น้อยแจกโบนัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

