เปิดแผนที่สภาพอากาศวันนี้ ที่ไหนเจอพายุฤดูร้อนพาดผ่านบ้าง เห็นแล้วดูง่ายสุด ๆ

 
          เปิดแผนที่สภาพอากาศวันนี้ ที่ไหนเจอพายุฤดูร้อน แม้จะลดลง แต่ฝนยังตกอยู่ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังไว้แบบเดิม

พายุที่ไทย

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการพยากรณ์อากาศประจำวัน มีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ว่า

          ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

          ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง 

พายุที่ไทย

          สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

          สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

          ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังแนบแผนที่ในพื้นที่ที่มีโอกาสฝนตกอีกด้วยว่าพาดผ่านส่วนใดของประเทศไทยบ้าง

พายุที่ไทย

