เห็น กทม. ลาดยางมะตอยที่โคนต้นไม้คาตา ไม่ทำต้นไม้ตายหรือ ? กลายเป็นทัวร์ลงคนถาม

ดราม่าลาดยางมะตอยที่รากต้นไม้ แบบนี้จะทำต้นไม้ตายไหม เห็นกันคาตาริมถนนดังกลางกรุง สุดท้ายมีคนชี้แจงเคลียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Burapa Lekluanngarm
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Burapa Lekluanngarm มีการโพสต์ตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมต้นไม้ริมทางเท้าในพื้นที่ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา ถึงใช้ยางมะตอยลาดตรงราก แบบนี้ไม่ทำให้ต้นไม้ตายหรือ ?
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ชาวเน็ตที่รู้เข้ามาตอบอย่างรวดเร็วว่า ยางมะตอยนี้ไม่ทำให้ต้นไม้ตาย เพราะเป็นยางมะตอยพรุน พอรัสแอสฟัลต์ (Porous Asphalt) วัสดุที่ กทม. ใช้ปรับปรุงทางเท้าซึ่งโจทย์คือ ต้นไม้บนทางเท้าต้องสามารถรดน้ำได้ หายใจได้ และผู้คนเดินได้สะดวกมากขึ้น จึงมีการใช้ยางมะตอยพรุนพอรัสแอสฟัลต์ โดยจะใช้ยางมะตอยชนิดนี้ปูบนทางเท้าก่อนใช้กระเบื้องปูทับเพื่อให้น้ำสามารถซึมลงไปได้ และยังสามารถช่วยเมืองในกรณีระบายน้ำจากถนนได้ด้วย
ซึ่งก่อนจะเทต้องมีการปรับปรุงดินและใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อย จากนั้นใส่ทรายใส่กรวด ก่อนดำเนินการลาดยางมะตอย ทำให้น้ำลงไปที่รากต้นไม้ได้เต็มที่ 100% ซึ่งเทคนิคนี้ได้มาจากเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ภายหลังได้รับข้อมูล ทางเจ้าของโพสต์ก็ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
