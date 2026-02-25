ไวรัลภาพลวงตา แวบแรกเเห็นอะไร สาวมึนตึ้บเจอสไลม์ ชาวเน็ตถกเสียงแตก

ไวรัลภาพลวงตา เห็นอะไรในภาพนี้ สาวมึนตึ้บ มีสไลม์อยู่ในภาพ แต่สามีเห็นต่าง ชาวเน็ตแบ่งทีมชัดเจน ยิ่งส่องยิ่งเจ็บหัว
ภาพจาก TikTok @yolkfatherr
ภาพจาก TikTok @yolkfatherr
ไวรัลภาพลวงตากลับมาอีกครั้ง รอบนี้ไม่ใช่สีชุดเดรสหรือการส่องหาของในภาพ แต่เป็นภาพ ๆ หนึ่งที่มาพร้อมกับคำถามว่า "เห็นอะไรในภาพนี้" เพราะในขณะที่หลาย ๆ คนสามารถตอบได้ทันที แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ยังคงดูไม่ออกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออะไรกันแน่ จนชาวเน็ตแห่เมนต์เสียงแตก สรุปมันคืออะไร !?
โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ภาพลวงตาที่ชวนให้ชาวเน็ตมึนตึ๊บรอบนี้ มาจากคลิปที่ เลซี่ นาโตลี สาวผู้ใช้ TikTok @yolkfatherr โพสต์ไว้เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อท้าทายให้ชาวเน็ตเข้ามาร่วมทดสอบดูว่า จะเห็นสิ่งในภาพแตกต่างกันหรือไม่
"ตอนที่คุณดูมันครั้งแรก คุณเห็นอะไรแปลก ๆ ไหม เป็นสไลม์สีชมพูที่กำลังหยดลงมาหรือเปล่า ? หรือคุณเห็นเป็นส้อม ?" นาโตลี ถาม พร้อมชี้ว่าภาพ ๆ นี้ทำสมองเธอพังแล้ว เจ็บหัวสุด ๆ
ภาพจาก TikTok @yolkfatherr
นาโตลี อธิบายว่า ตอนที่เธอเห็นภาพนี้ครั้งแรก สมองของเธอยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ากำลังดูอะไรอยู่ เธอคิดว่ามันเป็นสไลม์เอเลี่ยนสีชมพู ที่ดูแปลก ๆ เหมือนกำลังหยดลงมา ในขณะที่สามีของเธอดูภาพนี้ แล้วตอบทันทีว่า "มันคือส้อม"
ในไม่ช้า ภาพดังกล่าวก็กลายมาเป็นไวรัลเกือบ 6 ล้านวิว พร้อมความคิดเห็นจากเหล่าชาวเน็ตที่แบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ "ทีมเห็นส้อม" กับ "ทีมเห็นของอย่างอื่น"
โดยมีคอมเมนต์ จากทีมเห็นส้อม เช่น
"คนอื่น ๆ ไม่เห็นส้อมได้ยังไง ?"
"มีส้อมหลายคัน วางอยู่บนผ้าขนหนูสีชมพู"
"พยายามแล้วจริง ๆ นะที่จะมองเห็นเป็นของอย่างอื่น ที่ไม่ใช่ส้อม"
ภาพจาก TikTok @yolkfatherr
ส่วนทีมที่เห็นของอย่างอื่น พากันคอมเมนต์ เช่น
"ฉันเห็นแก๊งหนอนสีชมพูบนลวด วางเรียงกัน"
"ฉันเห็นสไลม์สีชมพู"
"ฉันเห็นสีชมพู ที่ดูเหมือนแถบผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับทำความสะอาด แต่ฉันไม่เห็นส้อมจนกระทั่งคุณพูดถึงส้อม แล้วมันก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างน่าอัศจรรย์"
"ส้อมอยู่ไหนนะ ?"
"เห็นเป็นของเหมือนแค่รอต ขนปุย ๆ สีชมพู"
"สาบานได้เลยว่าส้อมไม่ได้อยู่ตรงนั้น จนกระทั่งคุณบอกนี่แหละ"
"ใช้เวลานานมาก กว่าฉันจะเห็นส้อม"
"ดูเหมือนแผ่นไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาด"
"ก็ยังไม่เห็นส้อมอยู่ดี"
แต่แน่นอนว่าแม้จะมีคนเฉลยให้แล้วว่ามีส้อมในภาพนี้ แต่ก็ยังดูเหมือนจะมีคนอีกไม่น้อยที่ดูยังไงก็ไม่เห็นส้อม ยังคงมองไม่ออกว่าของในภาพนี้คืออะไรกันแน่ โดยหากจะให้อธิบายภาพให้ชัดขึ้นอีกสักนิด ภายในภาพนี้ประกอบไปด้วยส้อมสแตนเลส สีเงิน 4 คัน ที่วางเรียงกัน อยู่บนผ้าขนหนูหรือผ้าไมโครไฟเบอร์สีชมพูนั่นเอง
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post