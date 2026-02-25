เจ้าของ มอลลี่ เปิดตัวเลขบริจาค พร้อมแจงยิบปมค่าใช้จ่าย แต่เจอดราม่าหลายคนแห่กังขา

ครูหลิว เจ้าของ มอลลี่ แจงยอดบริจาคพร้อมส่งต่อเงิน 3 แสนช่วยสัตว์ป่วย เจอดราม่าโดนกังขาเพิ่มหลายมุม หลังบางส่วนยังคาใจเรื่องค่าใช้จ่าย
จากกรณีสะเทือนใจคนรักสัตว์ การจากไปของ มอลลี่ สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี เพศเมีย อายุประมาณ 2 ปี ซึ่งน้องกลับดาวหมา ภายหลังถูกคนร้ายราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผา โดยระหว่างที่น้องบาดเจ็บ มีคนใจบุญบริจาคเงินสมทบช่วยค่ารักษาน้องมอลลี่เป็นจำนวนมาก
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ครูหลิว เจ้าของมอลลี่ ออกมาเปิดเผยยอดเงินบริจาคทั้งหมด พร้อมอธิบายสาเหตุที่ออกมาชี้แจงล่าช้า และเดินหน้าส่งต่อเงินที่เหลือประมาณ 300,000 บาท บริจาคต่อไปยัง กองทุน คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ส่งต่อความรักของมอลลี่สู่โอกาสของเพื่อนตัวอื่น ขออภัยที่แจ้งยอดช้า เนื่องจากเริ่มเปิดบัญชีรับบริจาคในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และปิดการรับบริจาคในเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ด้วยความเมตตา ความรัก และความสงสารที่มีต่อน้องมอลลี่ ยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่น้องจากไปในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และฌาปนกิจวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ลอยอังคาร และมีแถลงการณ์คดีคนร้ายในวันที่ 22 โดยเห็นว่ายอดเงินนิ่งแล้วในวันที่ 21 จึงแจ้งเพื่อทราบ และขออภัยในความล่าช้าด้วยใจจริง
จากเหตุการณ์ของน้องมอลลี่ ทางเจ้าของได้รับน้ำใจจากทุกท่านที่ร่วมบริจาคเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้น และได้รวบรวมพร้อมจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ตามรายละเอียดในตาราง
เงินส่วนที่เหลือจากการดูแลน้อง จำนวน 308,360.33 บาท มีความตั้งใจส่งต่อให้โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ความรักที่ทุกคนมีให้มอลลี่ กลายเป็นโอกาสในการรักษาชีวิตสัตว์ตัวอื่นต่อไป
พร้อมกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจ และขอให้เงินบริจาคนี้สร้างกุศลแก่ผู้บริจาคทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง พบเจอแต่สิ่งดี ๆ รวมถึงสัตว์เลี้ยงของทุกคน และขอให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ขอบคุณด้วยหัวใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonlew Yanika
โซเชียลเสียงแตก ตั้งคำถามความเหมาะสมเรื่องการใช้เงินบริจาค
ภายหลังการเปิดเผยยอดเงินบริจาค กระแสในโลกออนไลน์แตกออกเป็นหลายมุม โดยบางส่วนตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายบางรายการที่ถูกหักจากเงินบริจาค เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่ากรอบรูป ค่าดอกไม้ และค่าธรรมเนียมทางการเงิน โดยมองว่าบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เจ้าของควรรับผิดชอบเอง พร้อมเรียกร้องให้แสดงหลักฐานเพิ่มเติม เช่น ใบเสร็จ และรายการเดินบัญชี เพื่อความชัดเจนและโปร่งใส
นอกจากนี้ ยังมีบางส่วนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินที่เหลือไปบริจาคให้โรงพยาบาลสัตว์ในนามส่วนตัว ซึ่งทำให้เกิดข้อกังขาว่า อาจสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ใช้งานบางส่วนวิเคราะห์ตัวเลขยอดเงินและยอดคงเหลือ พร้อมเสนอให้มีการชี้แจงเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตอีกจำนวนมากที่แสดงความเห็นให้กำลังใจ และมองว่าการสรุปยอดและส่งต่อเงินบริจาค ถือเป็นการเปลี่ยนความสูญเสียให้เกิดประโยชน์กับสัตว์ตัวอื่นได้