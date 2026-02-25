โมเมนต์เขิน เด็กชาย ม.1 รวมความกล้า มอบดอกไม้ให้พี่ ม.6 ทำคนใจฟูรีแอ็คสาวรุ่นพี่

โมเมนต์สุดใจฟู รุ่นน้อง ม.1 รวบรวมความกล้า มอบดอกไม้บอกความในใจรุ่นพี่ ม.6 กลางสนามโรงเรียน ทำเอาชาวเน็ตแห่เอ็นดู ยอดวิวพุ่ง 11 ล้าน
ภาพจาก TikTok @anging_
ภาพจาก TikTok @anging_
ภาพจาก TikTok @anging_
กลายเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลที่ทำให้โลกโซเชียลยิ้มตาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้ TikTok @anging_ นักเรียนหญิงที่เพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้โพสต์คลิปย้อนความทรงจำในวันวาเลนไทน์ หลังมีรุ่นน้องชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวบรวมความกล้าเดินเข้ามามอบดอกไม้ให้เธอกลางสนามโรงเรียน ท่ามกลางสายตาของเพื่อน ๆ และคุณครูจำนวนมากที่พากันเขินตามกันเป็นแถบ ๆ
พร้อมกันนี้รุ่นพี่สาวยังเขียนข้อความเล่าความรู้สึกไว้ด้วยว่า "ดอกไม้คนแรกทุกงานเลยค่ะคนนี้ #พี่โชนกับน้องน้ำ น้อง ม.1 กับพี่ ม.6 เดี๋ยว 1 ปีจะกลับมาหาน้องดีไหมคะพี่ ๆ 5555"
ภาพจาก TikTok @anging_
ภาพจาก TikTok @anging_
ภาพจาก TikTok @anging_
ภาพจาก TikTok @anging_
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานก็กลายเป็นไวรัลทันที มียอดเข้าชมทะลุ 11.3 ล้านครั้ง โดยหลายคนบอกว่าโมเมนต์นี้ชวนให้นึกถึงภาพยนตร์ดังอย่าง "สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก" แต่เป็นเวอร์ชั่นที่เด็กผู้ชายรุ่นน้องแอบชอบรุ่นพี่แทน
นอกจากนี้ชาวเน็ตจำนวนมากยังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะ น้องผู้หญิง ที่วางตัวได้น่ารัก มีน้ำใจ และไม่ทำลายความกล้าของเด็กผู้ชาย หลายคนบอกว่านี่คือความทรงจำที่มีค่ามากในวัยเรียน บางคอมเมนต์ถึงกับแซวว่า โตขึ้นหล่อ 300% แน่นอน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งชื่นชมความกล้าของน้องผู้ชายที่แม้ไม่มีของขวัญหรูหรา แต่มีหัวใจที่เต็มไปด้วยความจริงใจ หลายเสียงยังบอกด้วยว่าโมเมนต์นี้จะกลายเป็นความทรงจำดี ๆ ที่ทั้งคู่จะไม่มีวันลืม และทำให้ใครหลายคนหวนนึกถึงรักแรกในวัยเรียนของตัวเองอีกครั้ง
ภาพจาก TikTok @anging_
ภาพจาก TikTok @anging_