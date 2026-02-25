HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โมเมนต์เขิน เด็กชาย ม.1 รวมความกล้า มอบดอกไม้ให้พี่ ม.6 ทำคนใจฟูรีแอ็คสาวรุ่นพี่


            โมเมนต์สุดใจฟู รุ่นน้อง ม.1 รวบรวมความกล้า มอบดอกไม้บอกความในใจรุ่นพี่ ม.6 กลางสนามโรงเรียน ทำเอาชาวเน็ตแห่เอ็นดู ยอดวิวพุ่ง 11 ล้าน

รุ่นน้องให้ดอกไม้รุ่นพี่
ภาพจาก TikTok @anging_ 


ภาพจาก TikTok @anging_ 

           กลายเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลที่ทำให้โลกโซเชียลยิ้มตาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้ TikTok @anging_ นักเรียนหญิงที่เพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้โพสต์คลิปย้อนความทรงจำในวันวาเลนไทน์ หลังมีรุ่นน้องชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวบรวมความกล้าเดินเข้ามามอบดอกไม้ให้เธอกลางสนามโรงเรียน ท่ามกลางสายตาของเพื่อน ๆ และคุณครูจำนวนมากที่พากันเขินตามกันเป็นแถบ ๆ 

           พร้อมกันนี้รุ่นพี่สาวยังเขียนข้อความเล่าความรู้สึกไว้ด้วยว่า "ดอกไม้คนแรกทุกงานเลยค่ะคนนี้ #พี่โชนกับน้องน้ำ น้อง ม.1 กับพี่ ม.6 เดี๋ยว 1 ปีจะกลับมาหาน้องดีไหมคะพี่ ๆ 5555"

รุ่นน้องให้ดอกไม้รุ่นพี่
ภาพจาก TikTok @anging_ 

รุ่นน้องให้ดอกไม้รุ่นพี่
ภาพจาก TikTok @anging_ 


ภาพจาก TikTok @anging_ 

รุ่นน้องให้ดอกไม้รุ่นพี่
ภาพจาก TikTok @anging_ 

           หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานก็กลายเป็นไวรัลทันที มียอดเข้าชมทะลุ 11.3 ล้านครั้ง โดยหลายคนบอกว่าโมเมนต์นี้ชวนให้นึกถึงภาพยนตร์ดังอย่าง "สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก" แต่เป็นเวอร์ชั่นที่เด็กผู้ชายรุ่นน้องแอบชอบรุ่นพี่แทน


ภาพจาก TikTok @anging_ 

           นอกจากนี้ชาวเน็ตจำนวนมากยังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะ น้องผู้หญิง ที่วางตัวได้น่ารัก มีน้ำใจ และไม่ทำลายความกล้าของเด็กผู้ชาย หลายคนบอกว่านี่คือความทรงจำที่มีค่ามากในวัยเรียน บางคอมเมนต์ถึงกับแซวว่า โตขึ้นหล่อ 300% แน่นอน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งชื่นชมความกล้าของน้องผู้ชายที่แม้ไม่มีของขวัญหรูหรา แต่มีหัวใจที่เต็มไปด้วยความจริงใจ หลายเสียงยังบอกด้วยว่าโมเมนต์นี้จะกลายเป็นความทรงจำดี ๆ ที่ทั้งคู่จะไม่มีวันลืม และทำให้ใครหลายคนหวนนึกถึงรักแรกในวัยเรียนของตัวเองอีกครั้ง

เรื่องราวดี ๆ

เรื่องราวดี ๆ

เรื่องราวดี ๆ

เรื่องราวดี ๆ

เรื่องราวดี ๆ

เรื่องราวดี ๆ

เรื่องราวดี ๆ

เรื่องราวดี ๆ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โมเมนต์เขิน เด็กชาย ม.1 รวมความกล้า มอบดอกไม้ให้พี่ ม.6 ทำคนใจฟูรีแอ็คสาวรุ่นพี่ อัปเดตล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:26:18 6,248 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่ วิธีลดไตรกลีเซอไรด์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย