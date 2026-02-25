เห็นร้านชาชักแล้วอยากดื่ม พอเห็นวิธีทำ ทำไมไม่ชัก กลายเป็นดราม่าต้องชักไหม ?

สั่งชาชัก แต่สิ่งที่ได้มากลับผิดคาดจนต้องท้วง ไม่ชักก่อนทำหรือ ร้านตอบมาจนกลายเป็นไวรัล ควรเปลี่ยนชื่อแบรนด์ แบบนี้ไม่ใช่ชาชักแล้ว
หนึ่งในเมนูเครื่องดื่มที่อร่อย แต่ค่อนข้างหาได้ยาก คือ ชาชัก ที่มีเอกลักษณ์เด่นในตอนทำคือ ชักชาเพื่อเพิ่มความอร่อย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีหญิงรายหนึ่งเล่าเรื่องการซื้อชาชักจากร้าน แต่ตอนที่ซื้อกลับเห็นร้านขาดการทำขั้นตอนสำคัญ นั่นคือ การชักชา ดังนั้นจึงส่งข้อความถามทางเพจร้านว่า ปกติชาชัก ต้องชักไหม หรือตั้งชื่อเอาไว้ว่าชาชัก แต่ความจริงไม่ชัก
ร้านตอบมาว่า สมัยก่อนมีการชักชาจริง แต่ตอนนี้พอเปลี่ยนแก้วจากฝาโดนเป็นฝาซีน วิธีการชักชาก็ไม่ต้องอีกแล้ว ลูกค้าสามารถเขย่าเองได้เลย
ลูกค้าเจอแบบนี้ก็เฟล มองว่า แบบนี้คงเรียกชาชักไม่ได้แล้ว การที่ซื้อชาร้านนี้ เพราะความเป็นชาชักล้วน ๆ
ด้านชาวเน็ต ยอมรับว่า การชักชาทำให้ชาอร่อยกว่าจริง ๆ เพราะมีกระบวนการสัมผัสอากาศจนชามีความหอมมากขึ้น การที่มาบอกว่าเป็นชาชัก แต่ไม่ชักชา แบบนี้เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคได้ และควรเรียกว่า ชาเขย่าแทน