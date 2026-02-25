HILIGHT
พ่อโกรธจัด เปิดคลิปวงจรปิดเห็นแม่เล่นกับลูก ถามแบบนี้ทำได้เหรอ คนเห็นแล้วเดือด

 
          เรื่องราวในบ้านกลายเป็นประเด็นเดือด เมื่อพ่อเปิดคลิปวงจรปิดเห็นแม่เล่นกับลูกถึงกับโกรธจัด ถามแบบนี้ทำได้เหรอ คนเห็นแล้วอึ้ง

แม่เล่นกับลูก
ภาพจาก Weibo 

           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Soha เผยว่า มีคลิปวิดีโอหนึ่งถูกแชร์เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์บนสังคมออนไลน์ของจีน เมื่อพ่อรายหนึ่งได้เห็นฉาก "แม่เล่นกับลูกชาย" ผ่านทางกล้องวงจรปิด ทำให้โกรธจัดจนรับไม่ได้ ก่อนที่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวจะถูกนำมาเผยแพร่ จนก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดในวงกว้าง 

           รายงานเผยว่า ภาพเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน จากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า แม่กับลูกชายคู่หนึ่งกำลังนั่งเล่นอยู่ด้วยกันที่ห้องรับแขก โดยลูกชายขึ้นไปนั่งคร่อมบนตักแม่ เอามือโอบกอดแม่ แล้วเอาหน้าเข้าไปซุกแม่อย่างใกล้ชิด แม้ดูเหมือนจะเป็นฉากการแสดงความรักสนุกสนาน มีความสุขกันทั้งแม่และลูกชาย แต่เมื่อผู้เป็นพ่อเห็นแล้วกลับรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่ง 

แม่เล่นกับลูก
ภาพจาก Weibo 

           สามีรายนี้เผยว่า ตั้งแต่ที่ภรรยาคลอดลูกชาย เธอก็ทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่ลูก จนละเลยผู้เป็นสามี ในขณะที่เขาเองก็พยายามทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เพื่อให้ภรรยาและลูกชายได้ใช้ชีวิตอย่างที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ ในตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดมากอะไร เข้าใจในความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 

           แต่เมื่อเวลาผ่านไป ลูกชายเริ่มโตเป็นหนุ่มมากขึ้น ทางภรรยาของเขายังปฏิบัติกับลูกชายราวกับว่าเขายังเป็นเด็กน้อย โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ใกล้ชิดทางร่างกาย ทางสามีเคยพยายามคุยกับภรรยาอย่างตรงไปตรงมาแล้ว แต่เรื่องราวก็จบลงที่ความเงียบ และทำให้ภรรยาไม่พอใจ คิดว่าเขาที่เป็นฝ่ายคิดไม่ดี และคิดมากเกินไป 

           จนกระทั่งวันหนึ่ง ทางสามีได้ไปเห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวทางกล้องวงจรปิด ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจจนทนดูไม่ไหว เขาเสียใจที่ภรรยาแสดงความรัก "มากเกินไป" กับลูกชาย เขาจึงได้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดนำไปแชร์บนชุมชนออนไลน์ พร้อมกับตั้งคำถามว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหรือไม่ "แม่กับลูกชาย ใครจะทำแบบนี้กัน ?

แม่เล่นกับลูก
ภาพจาก Weibo 

แม่เล่นกับลูก
ภาพจาก Weibo 

แม่เล่นกับลูก
ภาพจาก Weibo 

           หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นร้อนอย่างรวดเร็ว หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความไม่พอใจและรู้สึกประหลาดใจ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ตำหนิการกระทำของผู้เป็นแม่ กล่าวว่าถึงแม้ว่าเธอจะรักลูกมากแค่ไหน แต่ก็ต้องรู้จักบทบาทหน้าที่และสั่งสอนลูกให้เข้าใจ โดยเฉพาะเมื่อลูกของเธอโตขึ้นแล้ว 

           "นี่ไม่ใช่เรื่องของความรักและการตามใจเด็ก แต่ตัวแม่ที่มีปัญหาด้านความคิดและพฤติกรรม" 

           "การเลี้ยงดูลูกเป็นความรับผิดชอบตลอดชีวิตของพ่อแม่ วิธีการเลี้ยงดูที่ผิดพลาดอาจนำพาไปในทางที่ผิดได้" 

           "ต้องโทษคนเป็นแม่เลย เด็กอาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไร แต่ผู้ใหญ่ควรจะมีสามัญสำนึกในเรื่องเช่นนี้"  

           เด็กในวัยนี้จำเป็นต้องมีขอบเขตในการแสดงความรักบ้าง เขาจะได้พึ่งพาตัวเองได้ และเริ่มเข้าใจความแตกต่างทางเพศ" 

           "ถ้าแม่สังเกตไม่เห็นสิ่งผิดปกติใด ๆ ในวิธีการเลี้ยงดูลูกของตัวเองแบบนี้ คนที่ถูกทำร้ายก็คือลูก"


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha

