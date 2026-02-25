HILIGHT
ชายโสดมาทั้งชีวิต 48 ปี หันพึ่งบริษัทหาคู่ พบรักใน 4 เดือน รับจุดเริ่มต้นจากอิจฉานก

          ชายโสดมาทั้งชีวิต 48 ปี หันพึ่งบริษัทหาคู่ จนพบครูสาวสุดน่ารัก ตรึงใจตั้งแต่แรกเห็น แม้ความประทับใจแรกจะดูแปลก แต่เปี่ยมด้วยความจริงใจ รับอยากมีรักเพราะอิจฉานก 



          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Lmanga.jp รายงานเรื่องราวสุดน่ารัก ของคู่แต่งงานชาวญี่ปุ่น ที่ฝ่ายชายโสดมาทั้งชีวิต 48 ปี ก่อนตัดสินใจใช้บริการบริษัทหาคู่ กระทั่งเจอหญิงสาวที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเขา ซึ่งแม้ความประทับใจแรกที่ฝ่ายหญิงมีต่อเขาจะเป็นเรื่องชวนขำ แต่นั่นกลับดึงความสนใจ ที่ทำให้เธอตัดสินใจสานต่อความสัมพันธ์กับเขาจนได้แต่งงาน

          เรื่องราวของทั้งคู่ ได้รับการเปิดเผยผ่าน Shinkon-san Irasshai ! รายการวาไรตี้เกี่ยวกับคู่แต่งงานใหม่ของญี่ปุ่น โดยพบว่าฝ่ายชาย เป็นทายาทรุ่นที่ 5 ของสวนส้มเก่าแก่อายุ 120 ปี ในเมืองอูวาจิมะ จังหวัดเอฮิเมะ ของญี่ปุ่น เนื่องจากเขาเป็นคนขี้อายจนไม่กล้าสบตาผู้หญิง แถมวัน ๆ นึงยังใช้เวลาอยู่บนภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ทำให้แทบไม่มีโอกาสเจอผู้หญิงเลย ทำให้เขายังคงครองตัวเป็นโสด ไม่มีประสบการณ์ความรักใด ๆ จนกระทั่งอายุ 48 ปี 

          ขณะที่ฝ่ายหญิง เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมปลาย แต่หลังจากแต่งงานก็ตัดสินใจลาออก มาช่วยสามีทำงานอยู่ในสวนส้มของครอบครัวแทน 

          สามี ซึ่งขณะนี้อายุ 52 ปีแล้ว ย้อนเล่าถึงความทรงจำในครั้งนั้นว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากวันหนึ่งขณะที่เขาขับรถบรรทุกไปทำงาน แล้วบังเอิญเจอนกพิราบ 2 ตัวกำลังซบกันจู๋จี๋บนถนน จึงนึกอยากแต่งงานบ้าง ด้วยความอิจฉานกพิราบ เขาเลยตัดสินใจสมัครใช้บริการบริษัทหาคู่ทันที 

          แม้อายุของเขาจะค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพียงแค่ 4 เดือนเขาก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหญิงคนหนึ่ง ซึ่งภาพถ่ายของเธอตราตรึงใจเขามากตั้งแต่แรกเห็น 
 
          ตรงข้ามกับฝ่ายหญิง ที่มองว่าภาพถ่ายของชายคนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนนักการเมืองในรัฐสภา ตอนแรกเธอยังนึกอยู่ว่าหน้าตาของเขาดูคล้ายกับ ฟุมิโอะ คิชิดะ ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น แต่เนื่องจากทั้งคู่มีงานอดิเรกที่เหมือนกัน เธอจึงตัดสินใจจะทำความรู้จักกับเขาผ่านการดูตัว   

          ครั้งแรกที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้พบกัน คือการดูตัวออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งฝ่ายชายกลับเอาแต่ก้มโค้งจนศีรษะโขกโต๊ะ พร้อมกับพูดซ้ำ ๆ ว่า "ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ" จนดูแทบจะเหมือนนักการเมืองตอนแถลงข่าวขอโทษ ทำให้ฝ่ายหญิงหลุดหัวเราะออกมา 

          ยิ่งไปกว่านั้นคือ ฝ่ายชายเอาแต่พูดไม่หยุด จนทำให้ฝ่ายหญิงที่ปกติเป็นคนช่างพูด ถึงกับพูดอะไรไม่ออก แต่นั่นกลับทำให้เธอเริ่มสนใจในตัวเขา เพราะนี่คือผู้ชายคนแรกที่ทำให้เธอเงียบได้ 
  
          เดตแรกของทั้งคู่ ก็คือเดตแรกในชีวิตของฝ่ายชาย เนื่องจากเขาไม่มีประสบการณ์อะไรเลยจึงอ่านคู่มือที่ได้จากบริษัทหาคู่อย่างตั้งใจ แต่ผลคือเขาเลือกที่จะแต่งตัวอย่างเป็นทางการมาก ๆ ใส่สูทเต็มยศในเดตแรก ทั้ง ๆ ที่ฝ่ายหญิงพาเขาไปกินอาหารที่ร้านหนึ่ง ซึ่งลูกค้าสามารถย่างปลาคัตสึโอะกินเองได้ 
 
          ตามกฎของบริษัทหาคู่ แม้จะมีการนัดเดตกันแล้ว แต่หากยังอยู่ในช่วงทดลองสานสัมพันธ์ ทั้ง 2 ฝ่ายจะยังคงไปเดตกับใครก็ได้จนกว่าจะตัดสินใจคบใครจริงจัง ซึ่งฝ่ายหญิงนั้นเลือกที่จะไปทำความรู้จักกับคู่ดูตัวคนอื่น ๆ ด้วย ขณะที่ทายาทเจ้าของสวนส้มรายนี้ มุ่งมั่นมีแค่เธอคนเดียว และใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อเดินทางมาพบเธอทุกสัปดาห์ เป็นเวลานานถึง 3 เดือน 

          หลังจากนั้น ฝ่ายชายก็รวบรวมความกล้า สารภาพรักเป็นครั้งแรกในชีวิต และนับจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มคบหากันอย่างเป็นทางการ 

          3 เดือนต่อมา พวกเขาไปโรงแรมหนึ่งด้วยกัน ซึ่งฝ่ายชายก็ได้ขอหญิงคนรักแต่งงาน แม้ว่าเขาจะซักซ้อมคำพูดมาเป็นอย่างดี แต่เมื่อถึงเวลาจริงในสมองกลับขาวโพลน ซึ่งฝ่ายหญิงเล่าว่า ตอนนั้นเธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนลุ้นและให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังอ่านออกเสียงอะไรสักอย่างอยู่หน้าชั้นเรียน แต่เพราะเธอสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงของเขา จึงตอบตกลงด้วยความยินดี 
 
          การได้พบกับภรรยาคนนี้ ทำให้เขาได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตหลาย ๆ อย่าง นับตั้งแต่การจูบ และการสานความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่ารัก และเรียกรอยยิ้มจากผู้ร่วมรายการคนอื่น ๆ อย่างมาก ซึ่งในตอนนี้ที่ทั้ง 2 คนที่ขยับสถานะมาเป็นสามี-ภรรยา พวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแสนสุข 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Lmanga.jp 


