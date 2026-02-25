HILIGHT
ต่างชาติทำคลิปเตือน อย่าไปประเทศไทย ยกเหตุผลสุดเจ็บปวด คนไทยเอ็นดูมาก

 
           ต่างชาติทำคลิปเตือน อย่าไปประเทศไทย ยกเหตุผลสุดเจ็บปวดที่พบเจอ หลายคนเห็นด้วย ชมไทยดีที่สุด 

ภาพจาก  TikTok @alex.glandorf

             เป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมาก กรณีหนุ่มต่างชาติรายหนึ่งปล่อยคลิป ย้ำคำเตือน "อย่าไปประเทศไทย" พร้อมยกตัวอย่างจากใจ ชนิดที่ชาวต่างชาติหลาย ๆ คนต่างพยักหน้า เห็นพ้องกันสุด ๆ บอกเลยว่าเมืองไทยไม่ใช่เล่น ๆ 

             โดยในคลิปที่ อเล็กซ์ หนุ่มรายดังกล่าวโพสต์ลง TikTok @alex.glandorf   เมื่อไม่กี่วันก่อน เขาได้พูดกับกล้องขณะที่กำลังขับรถ เตือนคนอื่น ๆ ด้วยสีหน้าจริงจังว่า "อย่าไปประเทศไทย อย่าได้ไปเชียว ผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอยู่ ผมรู้ว่าคุณจองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว แต่อย่านะ เชื่อผมเถอะ อย่าทำแบบนั้นเลย เพราะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น.."

             ได้ยินแบบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องเอ๊ะ ! ก่อนที่อเล็กซ์จะอธิบายต่อถึงสิ่งที่จะตามมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่เผลอเดินทางมาไทยแบบเขา 

             "คุณจองตั๋วเครื่องบิน แล้วคุณก็ไปไทยสัก 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน และเมื่อถึงเวลา คุณก็จะกลับไปประเทศบ้านเกิด คุณจะกลับไปยังชีวิตปกติของคุณ และเมื่อคุณกลับถึงบ้าน สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ...คุณจะเกลียดชีวิตตัวเอง คุณจะเกลียดงานของคุณ คุณจะเกลียดเจ้านายของคุณ และคุณจะบอกตัวเองว่า.. กูยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับไปไทยตอนนี้เลย"

ภาพจาก  TikTok @alex.glandorf

             คำเตือนของหนุ่มคนนี้ยังไม่หมด เขายังบอกต่อว่า "คือสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อก็คือ คุณจะขายบ้าน ขายรถ เมีย ลูก และทุก ๆ อย่างแล้วคุณก็จะกลับมาเมืองไทย คุณจะรักมัน เหมือนกับผมนี่แหละ"

             อเล็กซ์ยังเผยว่า ในปีที่แล้วเขาเองก็อยู่ที่ไทยมา 1 ปี ก่อนจะกลับมาอยู่ไทยอีกรอบ ครั้งนี้นาน 1-2 เดือน ซึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะเขาเงินหมดแล้วนั่นเอง..

              "ประเทศไทยเอาเงินผมไปหมดเลย" อเล็กซ์กล่าว แต่ไม่วายทิ้งท้ายถึงคนที่มีแผนจะมาสงกรานต์ที่ไทยช่วงเดือนเมษายน โดยบอกว่า "แล้วเจอกันที่นั่นครับ"

ภาพจาก  TikTok @alex.glandorf

ภาพจาก  TikTok @alex.glandorf

             งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไทยอดเอ็นดูไม่ได้ และพากันไปคอมเมนต์กันจำนวนมาก รวมถึงมีชาวต่างชาติอีกหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เช่นกัน 

             "สายไปแล้วพวก ฉันจะบินศุกร์นี้แล้ว รอบนี้อยู่ 6 สัปดาห์"

             "ถูกต้องเลย ตอนนี้ฉันกลับมาไทยแล้ว ฉันรักเชียงใหม่ แต่ก็รักบาหลีเหมือนกัน"

             "ฉันคงไม่ขายลูกแบบนาย แต่ขายเมียนี่ไม่แน่"

             "กำลังจะไปเที่ยวสงกรานต์ 5 วัน"

             "จริงมาก ๆ"

             "สงกรานต์ในไทยดีที่สุด"

             "ฉันไปไทยมาหลายรอบแล้ว และก็ชอบมาก ๆ เลย"


 ชมคลิปเต็ม คลิก

25 กุมภาพันธ์ 2569
