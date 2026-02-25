ต่างชาติทำคลิปเตือน อย่าไปประเทศไทย ยกเหตุผลสุดเจ็บปวด คนไทยเอ็นดูมาก

ต่างชาติทำคลิปเตือน อย่าไปประเทศไทย ยกเหตุผลสุดเจ็บปวดที่พบเจอ หลายคนเห็นด้วย ชมไทยดีที่สุด
เป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมาก กรณีหนุ่มต่างชาติรายหนึ่งปล่อยคลิป ย้ำคำเตือน "อย่าไปประเทศไทย" พร้อมยกตัวอย่างจากใจ ชนิดที่ชาวต่างชาติหลาย ๆ คนต่างพยักหน้า เห็นพ้องกันสุด ๆ บอกเลยว่าเมืองไทยไม่ใช่เล่น ๆ
โดยในคลิปที่ อเล็กซ์ หนุ่มรายดังกล่าวโพสต์ลง TikTok @alex.glandorf เมื่อไม่กี่วันก่อน เขาได้พูดกับกล้องขณะที่กำลังขับรถ เตือนคนอื่น ๆ ด้วยสีหน้าจริงจังว่า "อย่าไปประเทศไทย อย่าได้ไปเชียว ผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอยู่ ผมรู้ว่าคุณจองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว แต่อย่านะ เชื่อผมเถอะ อย่าทำแบบนั้นเลย เพราะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น.."
ได้ยินแบบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องเอ๊ะ ! ก่อนที่อเล็กซ์จะอธิบายต่อถึงสิ่งที่จะตามมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่เผลอเดินทางมาไทยแบบเขา
"คุณจองตั๋วเครื่องบิน แล้วคุณก็ไปไทยสัก 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน และเมื่อถึงเวลา คุณก็จะกลับไปประเทศบ้านเกิด คุณจะกลับไปยังชีวิตปกติของคุณ และเมื่อคุณกลับถึงบ้าน สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ...คุณจะเกลียดชีวิตตัวเอง คุณจะเกลียดงานของคุณ คุณจะเกลียดเจ้านายของคุณ และคุณจะบอกตัวเองว่า.. กูยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับไปไทยตอนนี้เลย"
คำเตือนของหนุ่มคนนี้ยังไม่หมด เขายังบอกต่อว่า "คือสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อก็คือ คุณจะขายบ้าน ขายรถ เมีย ลูก และทุก ๆ อย่างแล้วคุณก็จะกลับมาเมืองไทย คุณจะรักมัน เหมือนกับผมนี่แหละ"
อเล็กซ์ยังเผยว่า ในปีที่แล้วเขาเองก็อยู่ที่ไทยมา 1 ปี ก่อนจะกลับมาอยู่ไทยอีกรอบ ครั้งนี้นาน 1-2 เดือน ซึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะเขาเงินหมดแล้วนั่นเอง..
"ประเทศไทยเอาเงินผมไปหมดเลย" อเล็กซ์กล่าว แต่ไม่วายทิ้งท้ายถึงคนที่มีแผนจะมาสงกรานต์ที่ไทยช่วงเดือนเมษายน โดยบอกว่า "แล้วเจอกันที่นั่นครับ"
