ผู้เชี่ยวชาญเผยภาพจำลองชัด กลืนน้ำอสุจิเข้าท้องจะเกิดอะไรขึ้น หลังคนเทียบกินโปรตีน

ผู้เชี่ยวชาญเผยภาพจำลองชัด กลืนน้ำอสุจิลงท้องจะเกิดอะไรขึ้น และจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย หลังคนเชื่อมีประโยชน์เหมือนกินโปรตีน
การกลืนน้ำอสุจิหลังจากกิจกรรมร่วมรัก อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล หรือความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ บางคนคงเคยสงสัยว่า น้ำอสุจิที่กลืนลงท้องไปนั้นจะไปเป็นอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหลังจากนั้น
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ UNILAD เผยเรื่องราวจากผู้ใช้บัญชี TikTok @dr.boogie ซึ่งมักนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ เกี่ยวกับกระบวนการทางร่างกายของมนุษย์เมื่อได้รับบางสิ่งเข้าสู่ร่างกาย โดยใช้โมเดลจำลองให้เห็นอวัยวะภายใน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีคลิปวิดีโอการจำลองที่น่าทึ่ง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เกิดอะไรขึ้นเมื่อน้ำอสุจิของผู้ชายเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปาก หลังจากการออรัลเซ็กส์
ภาพจาก TikTok @dr.boogie
คลิปวิดีโอแสดงแบบจำลองร่างกายของมนุษย์ที่ไม่มีผิวหนังกำลังดื่มสิ่งที่ดูเหมือนนมเข้าไปทางปาก ซึ่งสิ่งนั้นเปรียบเป็นน้ำอสุจิ หลังจากกลืนลงคอไปแล้ว น้ำอสุจิจะไหลลงไปยังหลอดอาหาร และส่งผ่านไปถึงกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็ว กรดในกระเพาะอาหารที่รุนแรงอย่างเปปซิน (Pepsin) เอนไซม์หลักที่ทำหน้าที่ย่อยโปรตีน จะทำลายเซลล์อสุจิจนไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งในน้ำอสุจิประกอบไปด้วยโปรตีนและเปปไทด์หลายชนิด
จากกระบวนการนี้จึงยืนยันได้ว่า การกลืนน้ำอสุจิลงท้องนั้นไม่สามารถทำให้ตั้งครรภ์ได้อย่างแน่นอน หลังจากนั้นส่วนประกอบของเหลวที่เหลือจะถูกส่งต่อไปยังลำไส้เล็กอย่างรวดเร็ว เนื่องจากแทบจะไม่มีเส้นใย ส่วนสารอาหารมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ย้ำว่าน้อยมาก อาจถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด แต่ไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการหรือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่สำคัญ ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถูกขับออกเป็นของเสียผ่านกระบวนการขับถ่าย
เว็บไซต์ Healthline ด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกา เผยข้อมูลระบุว่า ในน้ำอสุจิมีตัวอสุจิหรือเซลล์สืบพันธุ์ประมาณ 1-5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบของเหลวที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยง ให้พลังงานและสารอาหารแก่ตัวอสุจิ รวมไปถึงช่วยในการเคลื่อนที่และการปฏิสนธิ
ดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อว่า การกลืนน้ำอสุจิจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในลักษณะเดียวกับการดื่มโปรตีน อาจจะต้องคิดใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า "คุณอาจต้องบริโภคน้ำอสุจิหลายแกลลอนจึงจะเห็นประโยชน์ต่อสุขภาพ" นอกจากนี้ การกลืนน้ำอสุจิยังทำให้เกิดอาการแพ้ในบางคน เนื่องจากน้ำอสุจิคือสารคัดหลั่งที่ออกมาจากร่างกาย และที่สำคัญยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD, Healthline