เกือบไปแล้ว เสียงปริศนาดังจากเพดาน นึกว่าผู้บุกรุก เจอตัวสุดช็อก เหลือมยักษ์ 7 เมตร

 
          ระทึกกลางดึก ได้ยินเสียงปริศนาบนเพดาน นึกว่าใครบุกเข้า ช็อกเจองูเหลือม 7 เมตร อยู่บนฝ้า คว้ามีดพร้าจะฟันงู แต่จัดการไม่ไหว เห็นภาพสุดช็อก ไซซ์นี้ฆ่าคนได้  

งูเข้าบ้าน
ภาพจาก Instagram dinaskebakarankotakendari 

           เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ detik news รายงานว่า เกิดเหตุระทึกขึ้นกลางดึกภายในบ้านหลังหนึ่งในเมืองเกนดารี จังหวัดสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินโดนีเซีย หลังเจ้าของบ้านได้ยินเสียงคล้ายคนเดินอยู่บนหลังคา ตอนแรกเขาก็ระแวงว่าจะมีใครบุกเข้ามาในบ้าน แต่หลังจากแอบส่องดูให้ชัด ๆ ก็กลับเจอภาพที่ชวนช็อกยิ่งกว่า เมื่อที่มาของเสียงกลายเป็นงูเหลือมยักษ์ขนาด 7 เมตร ที่มาแอบอยู่บนฝ้าเพดานบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ 

           เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางดึก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.45 น. ซึ่งเมื่อตระหนักถึงอันตราย เจ้าของบ้านจึงรีบวิ่งไปหยิบมีดพร้าที่หลังบ้าน แต่เมื่อกลับมาจุดที่เจองูอีกครั้ง งูก็หายไปแล้ว เมื่อรู้ตัวว่าไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ตามลำพัง เจ้าของบ้านจึงแจ้งเหตุไปยังทีมกู้ภัยของหน่วยดับเพลิงเมืองเกนดารี (Damkar)

งูเข้าบ้าน
ภาพจาก Instagram dinaskebakarankotakendari 

           เมื่อทีมกู้ภัยมาถึง ภารกิจอพยพงูก็เริ่มขึ้นทันที เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ ทั้งขนาดของงูที่ค่อนข้างใหญ่ และตำแหน่งของงูที่อยู่บนฝ้าเพดาน ซึ่งยากที่เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงตัวงูโดยตรง การนำงูออกมาโดยไม่ทำให้โครงสร้างฝ้าเพดานเสียหายก็เป็นความท้าทายเช่นกัน แต่หลังจากพยายามกันอยู่นาน 50 นาที ในที่สุดพวกเขาก็สามารถนำตัวงูเหลือม 7 เมตร ลงมาสำเร็จ

           อนึ่ง งูเหลือมขนาดยาวถึง 7 เมตร นับเป็นไซซ์ที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของมนุษย์ได้ 

งูเข้าบ้าน
ภาพจาก Instagram dinaskebakarankotakendari 

งูเข้าบ้าน
ภาพจาก Instagram dinaskebakarankotakendari 


ขอบคุณข้อมูลจาก detik news


