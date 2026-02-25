HILIGHT
ริคุ-ริว คู่หูนักไอซ์สเกตญี่ปุ่นไวรัลดัง เปิดใจความสัมพันธ์ครั้งแรก ฟังแล้วฟินใจเต้น

          ริคุ-ริว คู่หูนักกีฬาไอซ์สเกตญี่ปุ่น เปิดใจเรื่องความสัมพันธ์ครั้งแรก หลังโมเมนต์คว้าแชมป์เหรียญทองสุดประทับใจ จนครองใจแฟน ๆ ทั่วโลก

Rikuryu
ภาพจาก YouTube TrueVisionsOfficial

          เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 สำหรับการแข่งขัน ฟิกเกอร์สเกต (Figure Skate) หรือไอซ์สเกตลีลา ประเภทคู่ ฟรีสเกต ในรอบชิงเหรียญทอง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หลังจากคู่หูนักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถคว้าชัยมาครองด้วยคะแนน 158.13 ทำลายสถิติโลก สร้างประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าประทับใจ และสร้างความฮือฮาไปทั่วโลก 

Rikuryu
ภาพจาก YouTube TrueVisionsOfficial

          นอกเหนือจากความสามารถอันน่าทึ่ง หลายคนยังจับตาเรื่องความสัมพันธ์ของ คิฮาระ ริวอิจิ หนุ่มนักสเกตวัย 33 ปี ผู้มีประสบการณ์ผ่านโอลิมปิกมาแล้วหลายสมัย และ มิอุระ ริคุ สาวนักสเกตดาวรุ่งวัย 24 ปี หลังจากได้เห็นคลิปการแข่งขันอันสวยงาม ทั้งจังหวะการเคลื่อนไหวร่างกาย ท่าทาง และทิศทางสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ แถมเคมีของทั้งคู่ยังพุ่งแรงราวกับฉากในนิยายรักโรแมนติก ทั้งในสนามแข่งรวมไปถึงนอกสนาม จนแฟน ๆ เรียกกันว่า คู่หูริคุ-ริว (Rikuryu)  

Rikuryu
ภาพจาก YouTube TrueVisionsOfficial

          ล่าสุด (25 กุมภาพันธ์ 2569) เว็บไซต์ Livedoor เผยว่า คู่หูริคุ-ริว ได้จัดงานแถลงข่าวที่สโมสรนักข่าวแห่งชาติญี่ปุ่น และได้เปิดใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขา โดย ริคุ เผยถึงการแข่งขันที่ผ่านมาว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เธออยู่กับริวอิจิ และผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันมากมาย จนกระทั่งสามารถบรรลุความฝันที่ตั้งไว้มานาน ทำให้รู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริง 

Rikuryu
ภาพจาก YouTube TrueVisionsOfficial

          ขณะที่ ริวอิจิ กล่าวว่า เขายังรู้สึกเหลือเชื่อ จนเมื่อกลับบ้านถึงได้รู้สึกจริง ๆ ว่าได้เหรียญทอง โดยตั้งแต่จบการแข่งขัน เขาก็ยุ่งมาก และไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องของเขากับริคุอย่างจริงจัง  และทั้งสองก็ไม่มีเวลาที่จะคุยกันจริง ๆ "ดังนั้น พูดตามตรง ผมไม่รู้จริง ๆ ตอนนี้" ในขณะที่ ริคุ เผยว่า "ฉันบอกเขาไปแล้วว่าถ้าเขาเลิกเล่น ก็จะเป็นเวลาที่ฉันจะเลิกเล่นเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่มีโอกาสที่ฉันจะไปเล่นกับคนอื่น" 

          ในตอนท้ายของการแถลงข่าว ทั้งสองถูกถามว่า "พวกคุณดูเหมือนพี่น้อง เพื่อน หรือคู่หูกัน สำหรับทั้งสองแล้วคำตอบที่แท้จริงคืออะไร ?"

          โดย ริคุ ได้ตอบว่า "เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะอยู่ด้วยกัน เราเหมือนครอบครัว" 

          และ ริวอิจิ ได้กล่าวเสริมแบบติดตลกว่า "เราไม่ใช่เพื่อนร่วมรบ แต่เราทะเลาะกันบ่อย" 

          แม้สุดท้ายพวกเขาจะเลี่ยงไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจน แต่ก็พูดด้วยรอยยิ้มว่า "ที่เหลือก็ปล่อยให้พวกคุณจินตนาการต่อเอาเอง"

Rikuryu
ภาพจาก YouTube TrueVisionsOfficial

Rikuryu
ภาพจาก YouTube TrueVisionsOfficial


ขอบคุณข้อมูลจาก Livedoor

