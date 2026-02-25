HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รพ.พุทธโสธร แจกรางวัลให้หมอ เห็นชื่อรางวัลแล้วเอะใจ รู้เลยทำไมพยาบาลรักมาก

          ไวรัลรางวัลให้หมอ นพ.คณธัช สุขพงษ์ จาก รพ.พุทธโสธร เห็นชื่อแล้วเอะใจ เป็นรางวัลขวัญใจพยาบาล ใจดี มีไฟ มาไว ได้งาน


นพ.คณธัช สุขพงษ์
ภาพจาก ภาพจาก เฟซบุ๊ก อายุรศาสตร์ รพ.พุทธโสธร

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก อายุรศาสตร์ รพ.พุทธโสธร มีการลงประกาศการมอบรางวัลดีเด่นของบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2568-กุมภาพันธ์ 2569 แต่ที่เป็นไวรัลเพราะมีชื่อตำแหน่งหนึ่งอย่างพีค ซึ่ง นพ.คณธัช สุขพงษ์ เป็นคนที่ได้รางวัลนี้ไปครอง

          สำหรับรางวัลตำแหน่งที่ว่า คือ รางวัลขวัญใจพยาบาล "ใจดี มีไฟ มาไว ได้งาน" อ่านแล้วชวนเอ๊ะ มันหมายความว่าอะไรกันเนี่ย



          คนอื่น ๆ ที่พอรู้ เข้ามาขยายความเพิ่มเติมว่า

          ใจดี หมายถึง หมอที่ใจดี

          มีไฟ หมายถึง หมอที่มีไฟในการทำงาน

          มาไว หมายถึง หมอที่มาทำงานไวก่อนเวลา ไม่ปล่อยให้พยาบาลรอ

          ได้งาน หมายถึง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีงานให้ทำอย่างต่อเนื่อง



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รพ.พุทธโสธร แจกรางวัลให้หมอ เห็นชื่อรางวัลแล้วเอะใจ รู้เลยทำไมพยาบาลรักมาก โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:19:20 1,594 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่ วิธีลดไตรกลีเซอไรด์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย