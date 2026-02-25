รพ.พุทธโสธร แจกรางวัลให้หมอ เห็นชื่อรางวัลแล้วเอะใจ รู้เลยทำไมพยาบาลรักมาก

ไวรัลรางวัลให้หมอ นพ.คณธัช สุขพงษ์ จาก รพ.พุทธโสธร เห็นชื่อแล้วเอะใจ เป็นรางวัลขวัญใจพยาบาล ใจดี มีไฟ มาไว ได้งาน
ภาพจาก ภาพจาก เฟซบุ๊ก อายุรศาสตร์ รพ.พุทธโสธร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก อายุรศาสตร์ รพ.พุทธโสธร มีการลงประกาศการมอบรางวัลดีเด่นของบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2568-กุมภาพันธ์ 2569 แต่ที่เป็นไวรัลเพราะมีชื่อตำแหน่งหนึ่งอย่างพีค ซึ่ง นพ.คณธัช สุขพงษ์ เป็นคนที่ได้รางวัลนี้ไปครอง
สำหรับรางวัลตำแหน่งที่ว่า คือ รางวัลขวัญใจพยาบาล "ใจดี มีไฟ มาไว ได้งาน" อ่านแล้วชวนเอ๊ะ มันหมายความว่าอะไรกันเนี่ย
คนอื่น ๆ ที่พอรู้ เข้ามาขยายความเพิ่มเติมว่า
ใจดี หมายถึง หมอที่ใจดี
มีไฟ หมายถึง หมอที่มีไฟในการทำงาน
มาไว หมายถึง หมอที่มาทำงานไวก่อนเวลา ไม่ปล่อยให้พยาบาลรอ
ได้งาน หมายถึง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีงานให้ทำอย่างต่อเนื่อง
