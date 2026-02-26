HILIGHT
รวบเด็กวัดจากวัดดัง ถ่ายคลิปฉี่-ปล่อยอสุจิ ใส่สายชำระส้วมหญิง ซ้ำอนาจารเด็ก


           รวบอดีตเด็กวัดสังคม ช็อกเจอคลิปอนาจารเด็ก 10 ขวบ ซ้ำถอดหัวฉีดชำระ ฉี่ใส่สายชำระ พร้อมอสุจิและทินเนอร์ แต่ละวีรกรรมเกินบรรยาย

เด็กวัดแอบถ่ายในห้องน้ำหญิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

           วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพจ ดาวแปดแฉก รายงานกรณีช็อก ตำรวจบุกจับเด็กวัดดังในพื้นที่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร หลังพบมีพฤติการณ์ช็อก วางแผนติดกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำสาธารณะ แถมยังถอดหัวฉีดสายชำระในห้องน้ำหญิง แล้วปัสสาวะกลับลงไปในสายชำระ และใส่อสุจิของตนลงไปด้วย 
           
           สืบเนื่องจากตำรวจกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต บก.ตอท. ร่วมกันสืบสวนขยายผลจากหลักฐาน หลังพบมีการส่งคลิปผ่านเทเลแกรม แสดงเนื้อหาสื่อถึงการวางแผนติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพในห้องน้ำสาธารณะ พร้อมส่งคลิปที่ตัวเองถอดหัวฉีดสายชำระในห้องน้ำหญิงออก จากนั้นปัสสาวะลงสาย ใส่อสุจิของตัวเองและทินเนอร์ลงไป ก่อนใส่หัวฉีดน้ำกลับเข้าดังเดิม 
           
           นอกจากนี้ พบว่าผู้ต้องสงสัยแอบบันทึกภาพของผู้หญิงที่เข้าไปใช้ห้องน้ำดังกล่าว ซึ่งหญิงรายหนึ่งที่เดินออกจากห้องน้ำ มีอาการผิดปกติ คาดว่าจะได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์อันเกิดจากการกระทำของผู้ต้องสงสัย 
           
           อีกทั้งตำรวจยังพบข้อมูลที่ผู้ต้องสงสัย พิมพ์แชทวางแผนกระทำอนาจารต่อเด็กหญิงรายหนึ่ง และภายหลังมีการส่งคลิปล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กรายดังกล่าว
           
           ทั้งนี้ ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องสงสัยคือ นายกร (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เป็นอดีตพระภิกษุและเด็กวัด ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งใน อ.เมืองพิจิตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2569 จึงรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายค้นต่อศาล
           
           จากนั้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทางตำรวจจึงเข้าตรวจค้นในวัดดังกล่าว กระทั่งพบตัวนายกรในกุฏิหลังหนึ่ง พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และกล้องบอร์สโคป (Borescope) หรือ กล้องงู จำนวน 1 ตัว
           
           เมื่อตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ พบมีการเข้าใช้งานเทเลแกรมที่เผยแพร่สื่ออนาจารเด็ก รวมถึงพบสื่อลามกอนาจารของเด็กหญิง ซึ่งผู้เสียหายอายุเพียง 10 ขวบ
           
           ทั้งนี้ นายกรยอมรับว่ากระทำอนาจารต่อเด็กหญิงวัย 10 ขวบ และบันทึกภาพกับคลิปไว้จริง ส่วนกล้องงูที่ตรวจยึดได้ ตนจัดหามาเพื่อเตรียมใช้แอบถ่ายผู้หญิงในห้องน้ำวัด แต่ยังไม่ได้ติดตั้ง เพราะถูกจับกุมก่อน 
           
           เบื้องต้นทางตำรวจจับกุมข้อหา ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก
           
           ในส่วนของข้อกล่าวหาอื่น ๆ นั้น ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ขณะที่ทางเด็กผู้เสียหายนั้น ทางตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าคุ้มครองเยียวยาและนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมต่อไป

โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:42:42
