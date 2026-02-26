รวบเด็กวัดจากวัดดัง ถ่ายคลิปฉี่-ปล่อยอสุจิ ใส่สายชำระส้วมหญิง ซ้ำอนาจารเด็ก

รวบอดีตเด็กวัดสังคม ช็อกเจอคลิปอนาจารเด็ก 10 ขวบ ซ้ำถอดหัวฉีดชำระ ฉี่ใส่สายชำระ พร้อมอสุจิและทินเนอร์ แต่ละวีรกรรมเกินบรรยาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพจ ดาวแปดแฉก รายงานกรณีช็อก ตำรวจบุกจับเด็กวัดดังในพื้นที่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร หลังพบมีพฤติการณ์ช็อก วางแผนติดกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำสาธารณะ แถมยังถอดหัวฉีดสายชำระในห้องน้ำหญิง แล้วปัสสาวะกลับลงไปในสายชำระ และใส่อสุจิของตนลงไปด้วย
สืบเนื่องจากตำรวจกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต บก.ตอท. ร่วมกันสืบสวนขยายผลจากหลักฐาน หลังพบมีการส่งคลิปผ่านเทเลแกรม แสดงเนื้อหาสื่อถึงการวางแผนติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพในห้องน้ำสาธารณะ พร้อมส่งคลิปที่ตัวเองถอดหัวฉีดสายชำระในห้องน้ำหญิงออก จากนั้นปัสสาวะลงสาย ใส่อสุจิของตัวเองและทินเนอร์ลงไป ก่อนใส่หัวฉีดน้ำกลับเข้าดังเดิม
นอกจากนี้ พบว่าผู้ต้องสงสัยแอบบันทึกภาพของผู้หญิงที่เข้าไปใช้ห้องน้ำดังกล่าว ซึ่งหญิงรายหนึ่งที่เดินออกจากห้องน้ำ มีอาการผิดปกติ คาดว่าจะได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์อันเกิดจากการกระทำของผู้ต้องสงสัย
อีกทั้งตำรวจยังพบข้อมูลที่ผู้ต้องสงสัย พิมพ์แชทวางแผนกระทำอนาจารต่อเด็กหญิงรายหนึ่ง และภายหลังมีการส่งคลิปล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กรายดังกล่าว
ทั้งนี้ ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องสงสัยคือ นายกร (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เป็นอดีตพระภิกษุและเด็กวัด ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งใน อ.เมืองพิจิตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2569 จึงรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายค้นต่อศาล
จากนั้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทางตำรวจจึงเข้าตรวจค้นในวัดดังกล่าว กระทั่งพบตัวนายกรในกุฏิหลังหนึ่ง พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และกล้องบอร์สโคป (Borescope) หรือ กล้องงู จำนวน 1 ตัว
เมื่อตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ พบมีการเข้าใช้งานเทเลแกรมที่เผยแพร่สื่ออนาจารเด็ก รวมถึงพบสื่อลามกอนาจารของเด็กหญิง ซึ่งผู้เสียหายอายุเพียง 10 ขวบ
ทั้งนี้ นายกรยอมรับว่ากระทำอนาจารต่อเด็กหญิงวัย 10 ขวบ และบันทึกภาพกับคลิปไว้จริง ส่วนกล้องงูที่ตรวจยึดได้ ตนจัดหามาเพื่อเตรียมใช้แอบถ่ายผู้หญิงในห้องน้ำวัด แต่ยังไม่ได้ติดตั้ง เพราะถูกจับกุมก่อน
เบื้องต้นทางตำรวจจับกุมข้อหา ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก
ในส่วนของข้อกล่าวหาอื่น ๆ นั้น ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ขณะที่ทางเด็กผู้เสียหายนั้น ทางตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าคุ้มครองเยียวยาและนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมต่อไป