อดีตพนักงานเรือสำราญ เปิดความลับ "แหวนสีดำ" หากเห็นคนใส่ มีความหมายซ่อนอยู่

อดีตพนักงานบนเรือสำราญ เปิดประสบการณ์โค้ดลับบนเรือสำราญ "แหวนสีดำ" หากเห็นคนใส่ มีความหมายแบบผู้ใหญ่ซ่อนอยู่ คนทั่วไปคาดไม่ถึง
ภาพจาก ODIN Daniel / Shutterstock.com
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ UNILAD เผยเรื่องราวชวนประหลาดใจจากอดีตพนักงานบนเรือสำราญ ซึ่งได้สร้างความฮือฮาให้กับผู้คน หลังจากเธอออกมาเปิดเผยความลับเกี่ยวกับ "แหวนสีดำ" หากพบคนใส่แหวนสีดำบนเรือสำราญ อาจจะไม่ใช่เครื่องประดับธรรมดา แต่มีความหมายแฝงซ่อนอยู่ที่คนภายนอกทั่วไปอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
ลูซี เซาเธอร์ตัน (Lucy Southerton) วัย 28 ปี อดีตพนักงานบนเรือสำราญผู้มีประสบการณ์ถึง 10 ปี เปิดเผยเรื่องราวผ่านทาง YouTube เล่าถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นักเดินทางใช้ส่งข้อความถึงกันบนเรือสำราญ เธอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ประสบการณ์หลายปีในการทำงานบนเรือสำราญทำให้เธอได้เห็นอะไรมามากมาย และหลายอย่างก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง โดยหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "โค้ดลับ" ที่รู้กันแค่วงใน
รหัสลับสับปะรด
ลูซี เผยว่า หากมีสัญลักษณ์รูปสับปะรดติดอยู่ที่ประตูห้องพัก หรือมีใครที่สวมเครื่องประดับที่มีธีมสับปะรด นั่นหมายความว่าพวกเขาเป็นกลุ่มนักรักสวิงกิ้ง ซึ่งยินยอมพร้อมใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคนนอก หรือแลกเปลี่ยนคู่นอนกับคู่รักคู่อื่น ๆ เพื่อความบันเทิงและประสบการณ์ทางเพศ และกำลังส่งสัญญาณไปยังอีกฝ่ายที่รู้สึกสนใจให้มาทำความรู้จักกันมากขึ้น
แหวนสีดำ
อย่างไรก็ดี เรื่องรหัสลับสับปะรดนั้น อาจจะคนเคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่ลูซีเผยว่า มีอีกหนึ่งโค้ดลับที่หลายคนยังไม่เคยรู้ นั่นก็คือ "แหวนสีดำ" การสวมแหวนสีดำที่มือขวา หรือเครื่องประดับสีดำบางชนิด ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงว่า "คุณพร้อมที่จะสนุกสนานเช่นกัน" โดยเธอได้เรียนรู้ความหมายนี้ ขณะทำงานในสปาบนเรือสำราญ
คำศัพท์เฉพาะ
ไม่เพียงแค่โค้ดลับ แต่กลุ่มนักรักสวิงกิ้งยังมีคำศัพท์เฉพาะมากมายที่ใช้เรียกแต่ละประเภทย่อยด้วยได้แก่
- ยูนิคอร์น คือ ผู้หญิงที่อยากเข้าร่วมสวิงกิ้งกับคู่รัก
- แรด คือ ผู้ชายโสดที่เต็มใจจะร่วมสวิงกิ้ง
- นางเงือก คือ ผู้หญิงแต่งงานแล้วที่อยากร่วมสวิงกิ้งกับคู่รัก
- สายรุ้ง คือ คนที่อยากจะร่วมสวิงกิ้งกับใครก็ได้
โค้ดลับ อาจจะใช้ไม่ได้จริง
หลังจากเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนบนชุมชนออนไลน์ Reddit มีคนบางกลุ่มได้เข้าไปแย้งว่า โค้ดลับที่ว่านี้อาจจะไม่จริงเสมอไป เรื่องการสวมแหวนสีดำ รวมถึงการใส่เสื้อรูปสับปะรดอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าพวกเขาต้องการที่จะเข้าร่วมกลุ่มสวิงกิ้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้หรือไม่ได้สนใจเรื่องอย่างว่า แต่ในทางกลับกัน หากเป็นกลุ่มคนวงในที่รู้กัน ก็จะมีการติดต่อกันไปเอง
นอกจากนี้ มีบางคนที่อ้างว่าเป็นกลุ่มที่ชอบการสวิงกิ้ง แต่พวกเขาไม่ได้สนใจโค้ดลับอะไรเหล่านี้ และมันก็ไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งสักเท่าไหร่นัก หมายความว่า กลุ่มคนที่สนใจเรื่องนี้จริง ๆ ก็จะมีวิธีติดต่อกันให้รู้ ไม่จำเป็นต้องมาพยายามส่งสัญญาณที่ดูลึกลับเช่นนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD