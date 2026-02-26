HILIGHT
ดราม่าตลาดดัง พ่อค้าขอเปลี่ยนล็อกขายตามกฎเป๊ะ กลับโดน จนท. ด่าหยาบ แจกของลับใส่

          พ่อค้าหนุ่มสุดทน ขอเปลี่ยนทำเลขายของ แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ชายสูงวัยด่ากราดพร้อมแจกของลับใส่ ทั้งที่ทำตามกฎ ซ้ำพอร้องเรียนในกลุ่มกลับโดนบล็อก

ตลาด กกท.

          กลายเป็นประเด็นร้อนในกลุ่มผู้ค้าทันที เมื่อพ่อค้ารายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์หลังเข้าไปเช่าพื้นที่ขายของที่ ตลาดนัด กกท. บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถาน ใกล้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ทั้งที่ยืนยันว่าทำทุกอย่างตามกฎของตลาด

          เจ้าของโพสต์เล่าว่า ตนขายของที่ตลาดแห่งนี้มาแล้วประมาณ 3 เดือน โดยปกติทางตลาดจะเปิดให้ซื้อล็อกตอน 15.00 น. และหากผู้ค้าไม่พอใจกับทำเล เช่น พื้นลาดชัน ติดเสาไฟ หรืออยู่ในตำแหน่งที่ขายยาก สามารถรอเปลี่ยนล็อกได้หลังเวลา 17.00 น. หากมีล็อกว่าง โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอน

ตลาด กกท.


          กระทั่งวันเกิดเหตุ ตนได้ล็อกที่ไม่เหมาะสม จึงรอเวลาเพื่อขอเปลี่ยนตามกติกา และเมื่อถึงคิว กลับถูกเจ้าหน้าที่ชายสูงวัยรายหนึ่งพูดใส่ว่า "มึงมาเปลี่ยนล็อกทุกวันเลยเนาะ" ทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่า ตลอด 3 เดือน เขาเพิ่งเปลี่ยนเพียงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เท่านั้น ก่อนจะถูกตอบกลับด้วยคำหยาบ (ด่าแจกของลับใส่) จนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

          นอกจากนี้ เจ้าตัวยังตั้งคำถามว่า ในเมื่อทำตามกฎทุกอย่าง เหตุใดจึงต้องถูกตำหนิ พร้อมระบุว่า หลังนำเรื่องไปโพสต์ในกลุ่มของตลาด กลับถูกผู้ดูแลกลุ่มบล็อก ทำให้ยิ่งรู้สึกว่าเสียงของผู้ค้าไม่ได้รับการรับฟัง

          ทั้งนี้ ข้อความในบัตรล็อกของตลาดระบุชัดว่า หากผู้ค้าไม่ลงขายภายในเวลา 17.00 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ดำเนินการสามารถให้ผู้อื่นใช้พื้นที่แทนได้ ซึ่งสะท้อนว่าการเปลี่ยนล็อกในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกติกา

          หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่ตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ โดยมองว่าไม่ควรใช้อำนาจหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนเป็นเจ้าของตลาด ควรปฏิบัติกับพ่อค้าแม่ค้าให้เหมาะสม บางส่วนก็แชร์ประสบการณ์ว่า เคยเจอเจ้าหน้าที่ลักษณะคล้ายกัน และมองว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำในหลาย ๆ ที่เช่นกัน

ตลาด กกท.

ตลาด กกท.

ตลาด กกท.

ตลาด กกท.

ตลาด กกท.



โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:11:02
