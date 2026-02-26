สร้อยทองเส้นโต ราคา 1.6 แสน หายไป 13 ชม. หาเจอในที่น่าทึ่ง ปาฏิหาริย์เหลือจะเชื่อ

แม่ทำสร้อยข้อมือทองคำเส้นโต ราคา 1.6 แสน หายไป 13 ชม. ครอบครัวช่วยตามหาอย่างสิ้นหวัง ก่อนเจออย่างน่าทึ่งชวนเหลือเชื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Sin Chew เผยเรื่องราวประสบการณ์ของหายและได้คืนที่น่าทึ่ง เมื่อหญิงรายหนึ่งทำสร้อยข้อมือทองคำที่มีมูลค่าเส้นละมากกว่า 160,000 บาท หายไปอย่างไร้ร่องรอย และเธอพยายามตามหาอย่างสิ้นหวังเป็นเวลานานถึง 13 ชั่วโมง ก่อนที่จะได้พบสร้อยข้อมือทองคำของเธออย่างน่าอัศจรรย์ ไม่เพียงแค่โล่งใจแต่ยังทำให้รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองกัวลาตรังกานู รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เผยว่า แม่ของหญิงรายหนึ่งทำสร้อยข้อมือทองคำหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่กำลังเดินทางไปคลินิกแห่งหนึ่ง ในช่วงบ่ายวันหนึ่ง ซึ่งเป็นสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก 33 กรัม มูลค่าประมาณ 20,000 ริงกิต (ราว 160,000 บาท)
ในขณะนั้น แม่ของเธอไม่รู้ตัวว่าสร้อยข้อมือหลุดหายไปตอนไหน จนกระทั่งช่วงเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นถึงเพิ่งสังเกตว่ามันได้หายไปแล้ว ลูกสาวและครอบครัวได้พากันออกไปช่วยตามหาสร้อยข้อมือของแม่ โดยเธอยอมรับว่า ได้เตรียมใจไว้แล้วว่าคงจะหาไม่เจอ เพราะเวลาก็ผ่านไปนานแล้ว อีกทั้งสร้อยข้อมือเส้นนั้นยังมีขนาดใหญ่สะดุดตา
ครอบครัวทั้งตื่นเต้นดีใจและโล่งใจมาก ได้บันทึกภาพสร้อยข้อมือทองคำพร้อมทั้งเรื่องราวแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย หลังจากนั้นโพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันเข้าไปแสดงความตกตะลึงไปตาม ๆ กัน โดยกล่าวในทำนองเดียวกันว่า "พระเจ้า ! ทองคำ 20,000 ริงกิต คุณโชคดีอย่างเหลือเชื่อที่หามันพบ"
ทางลูกสาวของหญิงรายนี้ ได้เข้าไปตอบโพสต์ของผู้ใช้โซเชียลโดยกล่าวว่า "แม่ของฉันมีกิจวัตรประจำวันปกติ มีจิตใจสงบ และสวดมนต์ทุกวัน เชื่อว่าการพบสิ่งของที่หายไปนั้นเป็นผลแห่งการศรัทธาและอยู่ในหลักการปฏิบัติที่ดี"
