สร้อยทองเส้นโต ราคา 1.6 แสน หายไป 13 ชม. หาเจอในที่น่าทึ่ง ปาฏิหาริย์เหลือจะเชื่อ

 

            แม่ทำสร้อยข้อมือทองคำเส้นโต ราคา 1.6 แสน หายไป 13 ชม. ครอบครัวช่วยตามหาอย่างสิ้นหวัง ก่อนเจออย่างน่าทึ่งชวนเหลือเชื่อ

ทองหาย ได้คืนเหลือจะเชื่อ
ภาพจาก Facebook 

            วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Sin Chew เผยเรื่องราวประสบการณ์ของหายและได้คืนที่น่าทึ่ง เมื่อหญิงรายหนึ่งทำสร้อยข้อมือทองคำที่มีมูลค่าเส้นละมากกว่า 160,000 บาท หายไปอย่างไร้ร่องรอย และเธอพยายามตามหาอย่างสิ้นหวังเป็นเวลานานถึง 13 ชั่วโมง ก่อนที่จะได้พบสร้อยข้อมือทองคำของเธออย่างน่าอัศจรรย์ ไม่เพียงแค่โล่งใจแต่ยังทำให้รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง 

            เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองกัวลาตรังกานู รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เผยว่า แม่ของหญิงรายหนึ่งทำสร้อยข้อมือทองคำหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่กำลังเดินทางไปคลินิกแห่งหนึ่ง ในช่วงบ่ายวันหนึ่ง ซึ่งเป็นสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก 33 กรัม มูลค่าประมาณ 20,000 ริงกิต (ราว 160,000 บาท) 

            ในขณะนั้น แม่ของเธอไม่รู้ตัวว่าสร้อยข้อมือหลุดหายไปตอนไหน จนกระทั่งช่วงเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นถึงเพิ่งสังเกตว่ามันได้หายไปแล้ว ลูกสาวและครอบครัวได้พากันออกไปช่วยตามหาสร้อยข้อมือของแม่ โดยเธอยอมรับว่า ได้เตรียมใจไว้แล้วว่าคงจะหาไม่เจอ เพราะเวลาก็ผ่านไปนานแล้ว อีกทั้งสร้อยข้อมือเส้นนั้นยังมีขนาดใหญ่สะดุดตา   

ทองหาย ได้คืนเหลือจะเชื่อ
ภาพจาก Facebook 

            เนื่องจากสร้อยข้อมือเส้นนั้นมีมูลค่าสูง เป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก ทั้งครอบครัวจึงเป็นกังวล และพยายามออกตามหาอย่างสุดความสามารถ พวกเขาตามรอยกลับยังสถานที่ที่แม่เคยผ่านไปทุกจุด และสอดส่องสายตาตรวจสอบทุกย่างก้าว และแล้วภาพที่ไม่คาดฝันก็เป็นจริงราวปาฏิหาริย์ เมื่อครอบครัวพบสร้อยข้อมือทองคำของแม่ตกอยู่บนกองใบไม้ที่ร่วง ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีความเสียหาย   

            ครอบครัวทั้งตื่นเต้นดีใจและโล่งใจมาก ได้บันทึกภาพสร้อยข้อมือทองคำพร้อมทั้งเรื่องราวแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย หลังจากนั้นโพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันเข้าไปแสดงความตกตะลึงไปตาม ๆ กัน โดยกล่าวในทำนองเดียวกันว่า "พระเจ้า ! ทองคำ 20,000 ริงกิต คุณโชคดีอย่างเหลือเชื่อที่หามันพบ" 

ทองหาย ได้คืนเหลือจะเชื่อ
ภาพจาก Facebook 

            ทางลูกสาวของหญิงรายนี้ ได้เข้าไปตอบโพสต์ของผู้ใช้โซเชียลโดยกล่าวว่า "แม่ของฉันมีกิจวัตรประจำวันปกติ มีจิตใจสงบ และสวดมนต์ทุกวัน เชื่อว่าการพบสิ่งของที่หายไปนั้นเป็นผลแห่งการศรัทธาและอยู่ในหลักการปฏิบัติที่ดี" 


ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew 


