ได้แก้วจิ๋วเป็นมรดก ไม่รู้มูลค่า ผู้รู้แค่จับก็มั่นใจ ไม่ธรรมดา อึ้งหมดนี่กว่าครึ่งล้าน !

แก้วน้ำทองคำ มรดกจากน้า เก็บมานาน 6-7 ปี ไม่รู้ว่าปลอมไหม ช่างแค่จับดูก็มั่นใจ แก้วนี้ไม่ธรรมดา ยิ่งเช็กยิ่งทึ่ง ลูกค้าตาโต หมดนี่ได้กว่าครึ่งล้าน !
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์มีกระแสพูดถึงคลิปจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0 ของ09:37 26/02/26 ของ นะโม บ้านช่างทองแดงโส ซึ่งเผยช่วงเวลาที่หญิงรายหนึ่งนำเครื่องประดับหลายชิ้นมาให้ทางร้านช่วยตรวจสอบ รวมถึงไฮไลท์สำคัญ คือ "แก้วน้ำทองคำ" ที่ได้รับมาเป็นมรดกจากน้า
โดยหญิงรายนี้เปิดเผยว่า แก้วน้ำทองคำใบนี้ เป็นของที่น้าได้มาจากประเทศญี่ปุ่น เก็บมานาน 6-7 ปีแล้ว กระทั่งตอนนี้น้าเสียชีวิต เธอจึงได้รับมาเป็นมรดก ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นทองคำจริงหรือไม่
ทางช่างนะโมเผยว่า แก้วน้ำใบนี้มีความสวยมาก และมีน้ำหนักค่อนข้างมาก พิจารณาจากการสัมผัสคาดว่าเป็นทองคำ แต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์ รวมถึงเป็นทองชุบไหม ต้องนำไปตรวจสอบก่อน ซึ่งก็น่าทึ่งมากเมื่อลองนำไปเช็กความบริสุทธิ์ดู พบว่าแก้วใบนี้เป็นทองคำ 99.9%
สุดท้ายทางช่างได้ทำการหลอมทองคำจากเครื่องประดับ แยกจากแก้วน้ำที่ถูกหลอมเช่นกัน ซึ่งระหว่างการหลอมแก้วน้ำพบว่าแทบไม่มีกลุ่มควัน เป็นทองคำแท้ ๆ ที่มีความบริสุทธิ์มาก โดยหลังจากการหลอมแก้วน้ำ พบว่าได้ทองคำแท่ง 99% หนัก 121.91 กรัม ขณะที่ทองจากเครื่องประดับมีความบริสุทธิ์ที่ 75%
ทั้งนี้ ทางร้านให้ราคาทั้งหมดนี้ที่ 634,941 บาท ซึ่งทำเอาลูกค้าถึงกับเซอร์ไพรส์ตาโต มีความตื่นเต้นและยิ้มกว้างเพราะได้ราคาเกินกว่าที่คาดหวังไว้มาก
