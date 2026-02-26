HILIGHT
ได้แก้วจิ๋วเป็นมรดก ไม่รู้มูลค่า ผู้รู้แค่จับก็มั่นใจ ไม่ธรรมดา อึ้งหมดนี่กว่าครึ่งล้าน !

 
           แก้วน้ำทองคำ มรดกจากน้า เก็บมานาน 6-7 ปี ไม่รู้ว่าปลอมไหม ช่างแค่จับดูก็มั่นใจ แก้วนี้ไม่ธรรมดา ยิ่งเช็กยิ่งทึ่ง ลูกค้าตาโต หมดนี่ได้กว่าครึ่งล้าน ! 

แก้วน้ำทองคำ
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

            วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์มีกระแสพูดถึงคลิปจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0 ของ09:37 26/02/26 ของ นะโม บ้านช่างทองแดงโส ซึ่งเผยช่วงเวลาที่หญิงรายหนึ่งนำเครื่องประดับหลายชิ้นมาให้ทางร้านช่วยตรวจสอบ รวมถึงไฮไลท์สำคัญ คือ "แก้วน้ำทองคำ" ที่ได้รับมาเป็นมรดกจากน้า 

            โดยหญิงรายนี้เปิดเผยว่า แก้วน้ำทองคำใบนี้ เป็นของที่น้าได้มาจากประเทศญี่ปุ่น เก็บมานาน 6-7 ปีแล้ว กระทั่งตอนนี้น้าเสียชีวิต เธอจึงได้รับมาเป็นมรดก ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นทองคำจริงหรือไม่ 

            ทางช่างนะโมเผยว่า แก้วน้ำใบนี้มีความสวยมาก และมีน้ำหนักค่อนข้างมาก พิจารณาจากการสัมผัสคาดว่าเป็นทองคำ แต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์ รวมถึงเป็นทองชุบไหม ต้องนำไปตรวจสอบก่อน ซึ่งก็น่าทึ่งมากเมื่อลองนำไปเช็กความบริสุทธิ์ดู พบว่าแก้วใบนี้เป็นทองคำ 99.9% 

แก้วน้ำทองคำ
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

            ทั้งนี้ ทางลูกค้าตั้งความหวังไว้ว่า ของทั้งหมดที่นำมาในครั้งนี้ ซึ่งมีตั้งแต่เครื่องประดับไปจนถึงแก้วน้ำทองคำ จะสามารถขายได้สัก 400,000 บาท พร้อมแย้มอีกว่า แก้วน้ำทองคำลักษณะนี้ ไม่ได้มีเพียงใบเดียว แต่ยังมีอีกที่บ้าน ความใหญ่นั้นเรียกว่ายาวเป็นคืบ 

            สุดท้ายทางช่างได้ทำการหลอมทองคำจากเครื่องประดับ แยกจากแก้วน้ำที่ถูกหลอมเช่นกัน ซึ่งระหว่างการหลอมแก้วน้ำพบว่าแทบไม่มีกลุ่มควัน เป็นทองคำแท้ ๆ ที่มีความบริสุทธิ์มาก โดยหลังจากการหลอมแก้วน้ำ พบว่าได้ทองคำแท่ง 99% หนัก 121.91 กรัม ขณะที่ทองจากเครื่องประดับมีความบริสุทธิ์ที่ 75% 

            ทั้งนี้ ทางร้านให้ราคาทั้งหมดนี้ที่ 634,941 บาท ซึ่งทำเอาลูกค้าถึงกับเซอร์ไพรส์ตาโต มีความตื่นเต้นและยิ้มกว้างเพราะได้ราคาเกินกว่าที่คาดหวังไว้มาก
  
แก้วน้ำทองคำ
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

แก้วน้ำทองคำ
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

แก้วน้ำทองคำ
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

แก้วน้ำทองคำ
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0


