ลองใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ให้เหมือนอยู่โตเกียว ปั่นจักรยานไปหากินมื้อเช้า

ผลจะเป็นอย่างไร เมื่อลองใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ให้เหมือนอยู่โตเกียว ปั่นจักรยานไปหากินมื้อเช้า
ผู้ใช้ TikTok @bangkokniandiary ได้เผยภาพคนไทยสมัครใช้บริการจักรยานสาธารณผ่านแอปฯ ปั่นฟรีได้ครั้งละ 30 นาที เลยอยากลองใช้ชีวิตกรุงเทพฯ แบบคนโตเกียว ปั่นจักรยานหาข้าวมื้อเช้ากินที่ร้านสะดวกซื้อ ผลปรากฏว่า มันเวิร์กอย่างเหลือเชื่อ
นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตคอมเมนต์รณรงค์ให้ทำทางสำหรับจักรยาน และทำกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อให้คนในกรุงเทพฯ หันมาใช้จักรยานมากขึ้น เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหารถติด
ภาพจาก TikTok @bangkokniandiary