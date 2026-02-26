HILIGHT
ลองใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ให้เหมือนอยู่โตเกียว ปั่นจักรยานไปหากินมื้อเช้า

       ผลจะเป็นอย่างไร เมื่อลองใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ให้เหมือนอยู่โตเกียว ปั่นจักรยานไปหากินมื้อเช้า

           ผู้ใช้ TikTok @bangkokniandiary ได้เผยภาพคนไทยสมัครใช้บริการจักรยานสาธารณผ่านแอปฯ ปั่นฟรีได้ครั้งละ 30 นาที เลยอยากลองใช้ชีวิตกรุงเทพฯ แบบคนโตเกียว ปั่นจักรยานหาข้าวมื้อเช้ากินที่ร้านสะดวกซื้อ ผลปรากฏว่า มันเวิร์กอย่างเหลือเชื่อ

           นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตคอมเมนต์รณรงค์ให้ทำทางสำหรับจักรยาน และทำกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อให้คนในกรุงเทพฯ หันมาใช้จักรยานมากขึ้น เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหารถติด

ภาพจาก TikTok @bangkokniandiary
