เสือ ดุสิต มอบตัว รับโกรธที่ลวนลามแฟน - เมียลั่น เจ็บแต่จบ โป๊ะคนที่หึง ไม่ใช่เมีย ?

 
           เสือ ดุสิต กับพวก มอบตัวแล้ว หลังรุมทำร้ายเหยื่อสาหัส ฉุนลวนลามแฟน โป๊ะสุด เมียตัวจริงลั่น เจ็บแต่จบ คนที่หึงไม่ใช่เมีย จากนี้หมดความอดทนแล้วจริง ๆ

เสือ ดุสิต มอบตัว
ภาพจาก โหนกระแส 

            ความคืบหน้าเกี่ยวกับ เสือ ดุสิต หลังก่อเหตุรุมทำร้ายชายคนหนึ่ง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอดทะลุ มีลมและเลือดในเยื่อหุ้มปอด จนต้องรักษาตัวในห้องไอซียู 

            ล่าสุด (26 กุมภาพันธ์ 2569) เพจ ข่าวนนทบุรี รายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ เสือ ดุสิต อายุ 40 ปี พร้อมพวกคือ นายอานนท์ จันสอน หรือ บอย อายุ 37 ปี กับนายไมตรี แสงฤทธิ์ หรือ แมน อายุ 29 ปี เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ณ สภ.รัตนาธิเบศร์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันไม่ให้ประกันตัว และนำตัวทั้ง 3 ราย ส่งศาลจังหวัดนนทบุรีทันที

เสือ ดุสิต มอบตัว
ภาพจาก โหนกระแส 

            ทางด้าน พล.ต.ต. เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ในขั้นตอนการมอบตัว ผู้ก่อเหตุทั้ง 3 ราย ให้การรับสารภาพ ส่วนอาการของผู้เสียหายยังค่อนข้างสาหัส กำลังรักษาตัว และกำลังรอใบแพทย์อยู่ แต่เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา คือ ร่วมกันทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
            ขณะที่ เสือ ดุสิต อ้างว่าตนมามอบตัวตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ได้หลบหนี ยืนยันว่าไม่ได้ท้าทายเจ้าหน้าที่ ไม่ได้พูดเรื่องนนทบุรีใครก็ได้ พร้อมยกมือไหว้ขอโทษหากทำให้ใครเข้าใจผิด และรู้สึกผิดที่ก่อเหตุ ยืนยันว่าให้คนกลางไปคุยกับผู้เสียหายแล้ว แต่เขาไม่ยอมคุย ตนพร้อมให้ประหารได้เลยถ้าไม่มีการจับก้นแฟนตนจริง

เสือ ดุสิต มอบตัว
ภาพจาก โหนกระแส 

            ต่อมา พ.ต.อ. พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ เผยกับผู้สื่อข่าวโหนกระแส ระบุว่าผู้ก่อเหตุน่าจะทราบอยู่แล้วว่าทางตำรวจกำลังเตรียมออกหมายจับ จึงติดต่อเข้ามามอบตัว ส่วนเรื่องใบแพทย์ที่ทางตำรวจรออยู่นั้น ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ แต่คือใบชันสูตร ซึ่งหากได้มาก็จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ 

            สำหรับคำถามที่ว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่เพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาหรือ พ.ต.อ. พฤฒ ชี้แจงว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่สามารถระบุได้ว่าเหยื่อบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ ฉะนั้นใบชันสูตรจึงมีความสำคัญในการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกาย วันนี้ทางตำรวจได้คุยกับหมอจนยอมออกเอกสารเบื้องต้น ว่าผู้บาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษา ประเมินแล้วว่าน่าจะสาหัส โดยเวลาขึ้นศาลก็จะต้องใช้ใบชันสูตรจากแพทย์นิติเวชในการลงโทษ 
 
เสือ ดุสิต มอบตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jidapa Waykawarkyanont

           ทางด้าน เสือ ดุสิต รับสารภาพกับตำรวจว่าเขาโกรธ อ้างว่าผู้เสียหายไปลวนลามแฟนตัวเอง ส่วนเรื่องมีการท้าทายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้มีการโพสต์อะไร แต่อาจจะมีการพูดท้าทายตอนที่ทำร้ายว่า "มึงไปแจ้งตำรวจได้เลย กูจะรอ"
  
           จากนี้ก็จะนำผู้ต้องหาไปแจ้งข้อหาแล้วฝากขังที่ศาล ส่วนจะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ อยู่ในดุลยพินิจของศาล 

ฝั่งเมีย เสือ ดุสิต เคลื่อนไหว 


           ทั้งนี้พบว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของเสือ ดุสิต ได้เข้าไปคอมเมนต์ที่ เสือ ดุสิต ออกมาโพสต์ยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุ และความหึงหวงทำให้ตนเองขนาดสติ โดยระบุว่า "ขอโชคดีกับคนของเทอนะ" 

เสือ ดุสิต มอบตัว

           งานนี้ทำเอาหลายคนจับตา เพราะดูเค้าว่าบุคคลที่ เสือ ดุสิต ออกอาการหึงหวงจนเกิดเรื่อง จะไม่ใช่ภรรยาของตัวเอง ขณะที่ต่อมา ภรรยาของเสือ ดุสิต ยังโพสต์ข้อความอื่น ๆ บนเฟซบุ๊กว่า "ที่ผ่านมากูเป็นผู้หญิงที่เก่งและอดทนมากนะ เพราะคำว่าลูกว่าครอบครัว กูถึงยอมมาตลอด แต่มาวันนี้ความอดทนของกูมันคงหมดแล้วจริง ๆ #เจ็บแต่จบ" และ "ใจสั่นทำอะไรไม่ถูกเลย กูต้องมาเสียใจอะไรในวันเกิดลูกกูด้วย"

เสือ ดุสิต มอบตัว



เสือ ดุสิต มอบตัว

เสือ ดุสิต มอบตัว



ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวนนทบุรี, โหนกระแส


