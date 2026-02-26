สรุปผล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 แบรนด์-ครีเอเตอร์ชั้นนำตบเท้าคว้ารางวัล

Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 เผยรายชื่อสุดยอดแบรนด์และครีเอเตอร์ผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี สะท้อนพลังโซเชียลขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลได้จัดงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ร่วมกับ ICONSIAM มอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ กว่า 300 รางวัล พร้อมแบรนด์และครีเอเตอร์ร่วมงานอย่างคับคั่ง
ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา Thailand Social Awards ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการมอบรางวัลให้แก่แบรนด์และครีเอเตอร์ที่ทำผลงานได้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตเนื้อหา และความเหมาะสมทางด้านจริยธรรม เพื่อตอกย้ำบทบาทสำคัญของวงการโซเชียลที่เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และในปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญกับการปรับเกณฑ์ตัดสินให้เหมาะกับความเปลี่ยนแปลงของโซเชียล โดยได้มีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแวดวง
รายชื่อผู้รับรางวัล Thailand Social Awards 14 ในงานประกาศรางวัลช่วงที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มรางวัล Best Performance on Platforms, Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media และ Best Brand Performance on Social Media มีดังนี้
รางวัล Best Performance on Platforms จำนวน 12 รางวัล ดังนี้
- 1.1 Best Brand Campaign on LINE OpenChat ได้แก่ Bangchak
- 1.2 Best Fandom Community on LINE OpenChat ได้แก่ PUN Sornawat
- 1.3 Best Brand Performance on Social Media by Pantip สาขา Fast Response ได้แก่ TRUE
- 1.4 Best Entertainment Performance by Pantip สาขา ละคร ได้แก่ คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
- 1.5 TikTok Brand & Commerce Rising Star Award ได้แก่ AMT Skincare
- 1.6 TikTok Creative Excellence Award ได้แก่ Lay's Thailand
- 1.7 Real time engagement on X ได้แก่ L'Oréal Paris
- 1.8 Innovative campaign on X ได้แก่ vivo
- 1.9 YouTube Shopping - Best Engagement Channel ได้แก่ GroovyGang Thailand
- 1.10 YouTube Shopping - Excellence in Tagging ได้แก่ Extreme IT
- 1.11 Best Brand Partnership Recognition on Lemon8 ได้แก่ Sephora Thailand
- 1.12 Best Authentic & Trendsetting Creators on Lemon8 ได้แก่ Brinkkty
รางวัล Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media จำนวน 3 สาขา ดังนี้
- 2.1 Environmental Responsibility (กลุ่มธุรกิจความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม) ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2.2 Social Impact (กลุ่มธุรกิจความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2.3 Governance (กลุ่มธุรกิจความยั่งยืน ด้านธรรมภิบาล) ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
รางวัล Best Brand Performance on Social Media จำนวน 37 สาขา เรียงลำดับตามคะแนน ดังนี้
- 3.1 Automotive (กลุ่มธุรกิจรถยนต์และรถจักรยานยนต์)
Winner: Toyota Motor Thailand
Finalist: ISUZU, Honda Thailand, Mitsubishi Motors Thailand และ Honda Motorcycle Thailand
- 3.2 Bank (กลุ่มธุรกิจธนาคาร)
Winner: Krungthai
Finalist: Kbank, SCB, Krungsri และ GSB
- 3.3 Beverage (กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม(Non-Al & Alcohol))
Winner: Pepsithai
Finalist: Coca-Cola, Nestlé Pure Life Thailand, Dutch Mill และ NESCAFÉ
- 3.4 Broadcasting (กลุ่มธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.)
Winner: ThairathTV
Finalist: 3 HD, Ch7HD, ONE31 และ Amarin TV
- 3.5 Cafe and Dessert (กลุ่มธุรกิจร้านกาแฟและขนม)
Winner: Butterbear
Finalist: Starbucks Thailand, Swensen's, Cafe' Amazon และ SOURI
- 3.6 Construction Material (กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
Winner: TOA
Finalist: SCG, Jorakay, DOS Life และ Nippon Paint
- 3.7 Consumer Electronics (กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน)
Winner: Haier
Finalist: Lesasha, Sony, Coway Thailand และ JisuLife
- 3.8 Cosmetics (กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง)
Winner: L'Oréal Paris
Finalist: Maybelline New York, CHAT Cosmetics, Srichand และ 4U2 Cosmetics
- 3.9 Credit card (กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย)
Winner: Krungsri First Choice
Finalist: KTC, Krungsri Credit Card, Central The 1 Credit Card, Kbank Credit Card
- 3.10 Delivery (กลุ่มธุรกิจขนส่งอาหารและบริการเรียกรถ)
Winner: Grab
Finalist: Line Man, ShopeeFood TH, Bolt และ Robinhood Delivery
- 3.11 Food & Snacks (กลุ่มธุรกิจอาหารพร้อมทานและขนมขบเคี้ยว)
Winner: Procoro
Finalist: MAMA, Sunsu, Nestlé Ice Cream TH และ CP
- 3.12 Gas Station and EV Charging Station (กลุ่มสถานีบริการน้ำมันและสถานีชาร์จรถไฟฟ้า)
Winner: Caltex Thailand
Finalist: PTT Station, Bangchak, Shell และ PT Station
- 3.13 Gold & Jewelry (กลุ่มธุรกิจห้างทองและอัญมณี)
Winner: Aurora Gold and Jewelry
Finalist: Pandora, ฮั่ว เซ่ง เฮง, Ravipa, ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
- 3.14 Home & Decoration (กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน)
Winner: HomePro
Finalist: IKEA, ไทวัสดุ, บุญถาวร และ Index Living Mall
- 3.15 Hospital (กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน)
Winner: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Finalist: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลกรุงเทพ
- 3.16 Hotel (กลุ่มธุรกิจโรงแรม)
Winner: บ้านไร่ ไออรุณ
Finalist: Dusit Thani Bangkok, InterContinental Bangkok, Sri panwa และ InterContinental Huahin
- 3.17 Hypermarket & Supermarket (กลุ่มธุรกิจไฮเปอร์มาเกตและซูเปอร์มาเกต)
Winner: Lotus's
Finalist: Big C, Tops Thailand, Makro และ CJ MORE
- 3.18 Insurance & Assurance (กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย)
Winner: Muang Thai Life
Finalist: Thai Life Insurance, AIA, FWD Thailand และ Krungthai-AXA Life
- 3.19 Leasing (กลุ่มธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย)
Winner: เงินเทอร์โบ
Finalist: ศรีสวัสดิ์, เงินติดล้อ, กรุงศรี ออโต้ และเงินไชโย
- 3.20 Logistics (กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุ)
Winner: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Finalist: Flash Express, KEX, J&T Express Thailand และ Lalamove
- 3.21 Marketplace & E-Commerce Platform (กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์)
Winner: Shopee
Finalist: Lazada, TikTok Shop, NocNoc และ Konvy
- 3.22 Mass transit & Transportation (กลุ่มธุรกิจขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชน)
Winner: รถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Finalist: Thai Airways, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, AirAsia และ RED Line SRTET
- 3.23 Mobile (กลุ่มธุุรกิจมือถือ)
Winner: Samsung
Finalist: Apple, vivo, oppo, Xiaomi Thailand
- 3.24 Mom & Baby (กลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็ก)
Winner: Babi Mild
Finalist: S26, Enfa, MamyPoko และ D-nee
- 3.25 Out of Home Entertainment(กลุ่มธุรกิจศูนย์การประชุมศูนย์จัดการแสดงสินค้า และนันทนาการ) ได้แก่
Winner: Major Group
Finalist: SF Cinema, IMPACT Arena, Lumpinee Boxing Stadium และ IMAX
- 3.26 Personal Care (กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดกาย)
Winner: NIVEA
Finalist: Vaseline, Oriental Princess, Pantene Thailand และ Sunsilk
- 3.27 Personal Loan (กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย)
Winner: Promise
Finalist: Umay+, FINNIX, LINE BK และ MoneyThunder
- 3.28 Residential Real Estate (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่พักอาศัย)
Winner: SANSIRI
Finalist: AP Thai, Supalai, AssetWise และ SC ASSET
- 3.29 Restaurant (กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร)
Winner: KFC Thailand
Finalist: สุกี้ตี๋น้อย, Bonchon Chicken Thailand, McDonald's และ HOTPOT MAN
- 3.30 Shopping Center & Department Store (กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า)
Winner: ICONSIAM
Finalist: centralwOrld, Siam Paragon, The Mall Group และ Central Pattana
- 3.31 Skincare (กลุ่มธุรกิจดูแลผิวหน้าและเวชสำอาง)
Winner: Garnier
Finalist: Eucerin, EVE'S, Jula's Herb และ CeraVe
- 3.32 Streaming Platform (กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงออนไลน์)
Winner: NETFLIX
Finalist: iQIYI, 3Plus, WeTV Thailand และ oneD
- 3.33 Telecommunication (กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ต)
Winner: AIS
Finalist: True5G, dtac, AIS 3BB Fibre3 และ TrueOnline
- 3.34 Promotion and Support Agency (หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน)
Winner: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
Finalist: สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ), สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, กรมประชาสัมพันธ์ และ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- 3.35 Public Service (หน่วยงานบริการ)
Winner: กรมอุตุนิยมวิทยา
Finalist: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, NBT Connext กรมประชาสัมพันธ์, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ การไฟฟ้านครหลวง
- 3.36 Regulatory (หน่วยงานกำกับดูแล)
Winner: ตำรวจสอบสวนกลาง
Finalist: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสืบนครบาล
- 3.37 Strategy and Policy (หน่วยงานยุทธศาตร์และนโยบาย)
Winner: กรุงเทพมหานคร
Finalist: กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผู้รับรางวัล Thailand Social Awards 14 ในงานประกาศรางวัลช่วงที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มรางวัล Special Award, Best Entertainment Figures on Social Media, Best Content Performance on Social Media, Rising Creator Performance on Social Media และ Best Creator Performance on Social Media
1. รางวัล Special Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ สมรสเท่าเทียม
2. รางวัล Best Entertainment Figures on Social Media จำนวน 10 สาขา เรียงลำดับตามคะแนน ดังนี้
- 2.1 Actor (นักแสดงชาย)
Winner: นุนิว ชวรินทร์
Finalist: ปอนด์ ณราวิชญ์, แซนต้า พงศภัค, เก่ง หฤษฎ์ และ น้ำปิง นภัสกร
- 2.2 Actress (นักแสดงหญิง)
Winner: อิงฟ้า วราหะ และ ออม กรณ์นภัส
Finalist: หลิงหลิง คอง, เบ็คกี้ รีเบคก้า และ ชาล็อต ออสติน
- 2.3 Boy Band (ศิลปินกลุ่มชาย)
Winner: BUS because of you i shine
Finalist: LYKN, PROXIE, PERSES และ DICE
- 2.4 Girl Group (ศิลปินกลุ่มหญิง)
Winner: 4EVE
Finalist: PiXXiE, BNK48, CGM48 และ Felizz
- 2.5 Mascot (มาสคอต)
Winner: Butterbear
Finalist: POLCASAN, DOMIIA, PERMPOON และ NEONA
- 2.6 MC & Host (พิธีกร)
Winner: หนุ่ม กรรชัย
Finalist: วู้ดดี้ มิลินทจินดา, โอ๊ต ปราโมทย์, แพท ณปภา และ ป๋อมแป๋ม นิติ
- 2.7 Music Band (วงดนตรี)
Winner: Cocktail
Finalist: POTATO, Three Man Down, bodyslam และ TATTOO COLOUR
- 2.8 News Reporter (ผู้ประกาศข่าว)
Winner: สรยุทธ สุทัศนะจินดา
Finalist: พุทธ อภิวรรณ, สุทธิชัย หยุ่น, กิตติ สิงหาปัด และ อนุวัต เฟื่องทองแดง
- 2.9 Solo Female Artist (ศิลปินหญิงเดี่ยว)
Winner: Ink Waruntorn
Finalist: ต่าย อรทัย, Badmixy, Bowkylion และ จ๊ะ นงผณี
- 2.10 Solo Male Artist (ศิลปินชายเดี่ยว)
Winner: แบมแบม กันต์พิมุกต์
Finalist: เจฟ ซาเตอร์, ต้าห์อู๋ พิทยา, บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ ก้อง ห้วยไร่
3. รางวัล Best Content Performance on Social Media จำนวน 7 สาขา เรียงลำดับตามคะแนน ดังนี้
- 3.1 Movie (ภาพยนตร์ไทย)
Winner: ธี่หยด 3
Finalist: ซองแดงแต่งผี, เสือ, คายอ้อ ลบหลู่ ศรัทธา อาถรรพ์ และ เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊
- 3.2 News Program (รายการข่าว)
Winner: เรื่องเล่าเช้านี้
Finalist: ข่าวเวิร์คพอยท์, ไทยรัฐ นิวส์โชว์, ทุบโต๊ะข่าว และ ONE บันเทิง
- 3.3 Series (ละครไทย)
Winner: เขมจิราต้องรอด
Finalist: สงคราม ส่งด่วน, เพียงเธอ, ข้ามฟ้าเคียงเธอ และ คุณพี่เจ้าขา ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
- 3.4 Talk & Conversational Online Program (รายการออนไลน์กลุ่มรายการสัมภาษณ์)
Winner: THE GHOST RADIO
Finalist: Katanyu Tonight, GMMTV LIVE HOUSE, BUFF TALK และ ริมเบียงPodcast
- 3.5 Talk & Conversational TV Program (รายการทีวีกลุ่มรายการสัมภาษณ์)
Winner: โหนกระแส
Finalist: ถก ไม่ เถียง, แฉ, 3 แซ่บ และ คุยแซ่บ Show
- 3.6 Variety & Online Game Show Program (รายการออนไลน์กลุ่มเกมโชว์และวาไรตี้)
Winner: เฮ็ดอย่างเซียนหรั่ง
Finalist: เมมเต็ม SS2, ละครKOOLน่ะทำ, OHANA บ้าพลัง และ เท่งโหน่งมาละจ้า
- 3.7 Variety & TV Game Show Program (รายการทีวีกลุ่มเกมโชว์และวาไรตี้)
Winner: CHUANG ASIA Season 2
Finalist: ดีที่สุดของ ดวลเพลงชิงทุน, ร้องข้ามกำแพง, SUPER10 และ The Face Thailand Season 6
4. รางวัล Rising Creator Performance on Social Media จำนวน 10 รางวัล ดังนี้
- 4.1 มอส มัดจุก
- 4.2 Pasang Sulcata
- 4.3 มะเดี่ยว
- 4.4 ข้าวเหนียว แมวมีม
- 4.5 The ภาระ
- 4.6 Homeless Makeup
- 4.7 Ghift charina
- 4.8 มัทนะมัทมัท
- 4.9 ต้องซุย
- 4.10 sstella050
5. รางวัล Best Creator Performance on Social Media จำนวน 14 สาขา เรียงลำดับตามคะแนน ดังนี้
- 5.1 Art & Design (งานวาดและการออกแบบ)
Winner: Lowcostcosplay
Finalist: นัดเป็ด, คิ้วต่ำ, คนอะไรเป็นแฟนหมี และ Sundae Kids
- 5.2 Athlete (นักกีฬา)
Winner: รถถัง จิตรเมืองนนท์
Finalist: ตะวันฉาย, พีเค.แสนชัย, บัวขาว บัญชาเมฆ, ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา และ รัชนก อินทนนท์
- 5.3 Beauty & Fashion (ความงามและแฟชั่น)
Winner: สะบัดแปรง
Finalist: Nune noppaluck, Gamgy makeup, Soundtiss และ Superthankky
- 5.4 Cooking & Chef (การทำอาหาร)
Winner: เชฟกะปอม
Finalist: ดำกับบิ๋ม, อินกำลังอิน, กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking และ ทำกินเอง
- 5.5 Family (ครอบครัว)
Winner: Beam-Oil Family
Finalist: sol and mone, Little Monster, Guy Haru Family และ ple nakorn CHANNEL
- 5.6 Food & Dining (รีวิวอาหารและร้านอาหาร)
Winner: BANKII
Finalist: KP ตะลอนแหลก, Mawinfinferrr, ดมข้าว และ ชีวิตติดรีวิว
- 5.7 Gadget & Technology (อุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
Winner: 9arm
Finalist: Extreme IT, DroidSans, iMod และ Ceemeagain
- 5.8 Health & Fitness (การดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย)
Winner: Fit Kab Dao
Finalist: vj ja, SquatCouple, Be fit with Jess และ Forcejun
- 5.9 Investment & Personal Finance (การเงินและการลงทุน)
Winner: ลงทุนแมน
Finalist: GUNRATA, Money Buffalo, ทันโลกกับ Trader KP และ ถามอีก กับอิก Tam-Eig
- 5.10 Knowledge & Education (ความรู้และการศึกษา)
Winner: Tang Makkaporn
Finalist: Perfect English กับครูพี่แอน, SaySci :: เซย์ไซน์, Kru Whan : English on Air และ KornKT
- 5.11 Pets & Animals (สัตว์และสัตว์เลี้ยง)
Winner: ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง
Finalist: ข้าวจ้าว หมากวนตีน, ไข่ขาวลูกแมร๊, หมอโบว์ รักษาช้าง และ Japan and friends
- 5.12 Sports (กีฬา)
Winner: วาทะ ลูกหนัง
Finalist: ขอบสนาม, NRsportsRadio, บอ.บู๋ และ Geno The Snack
- 5.13 Sustainability (ความยั่งยืน)
Winner: Go Green girls
Finalist: น้องเจนทำฟาร์ม, Environman, Konggreengreen และ Wannasingh Prasertkul
- 5.14 Travel (การท่องเที่ยว)
Winner: Bivoyage
Finalist: Go Went Go, Cullen HateBerry, Pigkaploy และ TripTH ทริปไทยแลนด์
ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailandsocialawards.com และ เฟซบุ๊ก Thailand Social Awards