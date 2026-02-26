HILIGHT
ผัวบุกจับเมียร้าย พาชู้เริงรักคาโรงหนัง ภาพฉายกลางจอ ฉาวสนั่นคนดูอึ้งตาค้าง

 
           ระทึกกลางโรงหนัง ผัวบุกจับเมียไร้อาย พาชู้เริงรักคาโรงหนัง แถมพาลูกชายไปด้วย ภาพฉาวฉายสนั่นกลางจอ คนดูอึ้งตาค้าง ซื้อตั๋วใบเดียวได้ดู 2 เรื่อง  

จับชู้เริงรักคาโรงหนัง
ภาพจาก X @Rococo90933671

           วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ NetEase รายงานว่า เกิดเรื่องราวสุดอื้อฉาวภายในโรงชมภาพยนตร์ประเทศจีน เมื่อชายรายหนึ่งบุกเข้าไปจับภรรยาที่พาชู้มาดูหนัง ในระหว่างที่ภาพยนตร์กำลังฉาย สร้างความแตกตื่นตกใจให้กับผู้คน หลังจากภาพเหตุการณ์ถูกแชร์ออกไป ได้จุดประกายให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง  

           เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้โกลบอลฮาร์เบอร์ ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในระหว่างที่ผู้ชมกำลังชมภาพยนตร์เรื่องฟอร์มยักษ์เรื่อง Pegasus อยู่ ๆ ก็มีชายรายหนึ่งบุกเข้ามาในโรงภาพยนตร์ด้วยอาการโกรธจัด ก่อนที่จะพุ่งตัวเข้าหาหญิงและชายคู่หนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของเขาที่มากับชู้รัก และฝ่ายหญิงได้พาลูกชายของเธอมาด้วย 

           ทางสามีเข้าไปฉุดกระชากชายชู้อย่างแรง พร้อมกล่าวว่า "ถ้าแกเป็นลูกผู้ชาย ก็อย่ากลัว ดูสิ ลูกชายของเธออายุเท่าไหร่แล้ว !" ในขณะที่หญิงภรรยาพยายามเข้าไปห้าม โดยตะโกนใส่สามีว่า "คุณมันน่ารังเกียจ" โดยที่ไม่มีท่าทีสำนึกผิดแต่อย่างใด จนกระทั่งได้จังหวะเธอก็รีบพาชายชู้และลูกชายหนีออกไปจากโรงหนัง 

จับชู้เริงรักคาโรงหนัง
ภาพจาก X @Rococo90933671

            ทางผู้ชมที่นั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์ต่างพากันจ้องมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า ราวกับเป็นหนังอีกเรื่องที่ดูน่าสนใจยิ่งกว่าบนจอใหญ่ หลายคนได้บันทึกคลิปวิดีโอและนำไปแชร์บนโซเชียลมีเดีย ก่อนจะได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด 

            "พาชู้ไปดูหนัง แถมพาลูกชายไปด้วย นี่มันน่าเกลียดเกินไป"
            "นี่คือการเปิดโปงพฤติกรรมไร้ยางอายของภรรยา และเธอดูไม่ได้รู้สึกผิดเลยด้วยซ้ำ"
            "เป็นภรรยาที่นอกใจ แถมยังเป็นแม่ที่แย่มาก" 
            "สงสารลูกชาย เหตุการณ์น่าจะทิ้งบาดแผลทางจิตใจให้เขาไปอีกนาน" 

            ในขณะที่หลายคนได้กล่าวเสียดสีติดตลกในทำนองว่า "ซื้อตั๋วใบเดียวดูหนัง 2 เรื่อง"


ขอบคุณข้อมูลจาก NetEase, Hupu


