ผัวบุกจับเมียร้าย พาชู้เริงรักคาโรงหนัง ภาพฉายกลางจอ ฉาวสนั่นคนดูอึ้งตาค้าง

ระทึกกลางโรงหนัง ผัวบุกจับเมียไร้อาย พาชู้เริงรักคาโรงหนัง แถมพาลูกชายไปด้วย ภาพฉาวฉายสนั่นกลางจอ คนดูอึ้งตาค้าง ซื้อตั๋วใบเดียวได้ดู 2 เรื่อง
ภาพจาก X @Rococo90933671
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ NetEase รายงานว่า เกิดเรื่องราวสุดอื้อฉาวภายในโรงชมภาพยนตร์ประเทศจีน เมื่อชายรายหนึ่งบุกเข้าไปจับภรรยาที่พาชู้มาดูหนัง ในระหว่างที่ภาพยนตร์กำลังฉาย สร้างความแตกตื่นตกใจให้กับผู้คน หลังจากภาพเหตุการณ์ถูกแชร์ออกไป ได้จุดประกายให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้โกลบอลฮาร์เบอร์ ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในระหว่างที่ผู้ชมกำลังชมภาพยนตร์เรื่องฟอร์มยักษ์เรื่อง Pegasus อยู่ ๆ ก็มีชายรายหนึ่งบุกเข้ามาในโรงภาพยนตร์ด้วยอาการโกรธจัด ก่อนที่จะพุ่งตัวเข้าหาหญิงและชายคู่หนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของเขาที่มากับชู้รัก และฝ่ายหญิงได้พาลูกชายของเธอมาด้วย
ทางสามีเข้าไปฉุดกระชากชายชู้อย่างแรง พร้อมกล่าวว่า "ถ้าแกเป็นลูกผู้ชาย ก็อย่ากลัว ดูสิ ลูกชายของเธออายุเท่าไหร่แล้ว !" ในขณะที่หญิงภรรยาพยายามเข้าไปห้าม โดยตะโกนใส่สามีว่า "คุณมันน่ารังเกียจ" โดยที่ไม่มีท่าทีสำนึกผิดแต่อย่างใด จนกระทั่งได้จังหวะเธอก็รีบพาชายชู้และลูกชายหนีออกไปจากโรงหนัง
ภาพจาก X @Rococo90933671
"พาชู้ไปดูหนัง แถมพาลูกชายไปด้วย นี่มันน่าเกลียดเกินไป"
"นี่คือการเปิดโปงพฤติกรรมไร้ยางอายของภรรยา และเธอดูไม่ได้รู้สึกผิดเลยด้วยซ้ำ"
"เป็นภรรยาที่นอกใจ แถมยังเป็นแม่ที่แย่มาก"
"สงสารลูกชาย เหตุการณ์น่าจะทิ้งบาดแผลทางจิตใจให้เขาไปอีกนาน"
ในขณะที่หลายคนได้กล่าวเสียดสีติดตลกในทำนองว่า "ซื้อตั๋วใบเดียวดูหนัง 2 เรื่อง"
ขอบคุณข้อมูลจาก NetEase, Hupu