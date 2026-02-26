หนุ่มเล่าเจ็บ โดนรีสอร์ตคืนเงิน ไม่ให้เข้าพักทั้งที่จองแล้ว ตอบแค่สั้น ๆ สภาพคุณไม่ผ่าน !

หนุ่มนักเดินทางสุดช้ำ จองที่พักเมืองกาญจน์โอนเงินเรียบร้อย แต่พอไปถึงกลับโดนไล่ส่ง เจ้าของอ้างสภาพไม่ผ่าน โซเชียลแห่ติงไม่เข้าใจเหตุผล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซูเปอร์แก๊บ อเนจอนาถไรเดอร์
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ซูเปอร์แก๊บ อเนจอนาถไรเดอร์ นักเดินทางสายกาแฟ Coffee Journey ออกมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่เจ้าตัวระบุว่าเป็น ครั้งแรกในชีวิตที่ถูกที่พักปฏิเสธการเข้าพัก ทั้งที่จองและโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยเจ้าตัวเล่าว่าได้จองที่พักแห่งหนึ่งไว้ล่วงหน้า และโอนเงินค่าที่พักครบถ้วน ก่อนจะเดินทางมาถึงเพื่อเช็กอินตามปกติ
อย่างไรก็ตาม เมื่อไปถึง เจ้าของที่พักได้เดินออกมาพูดคุย พร้อมสอบถามว่าใช่ลูกค้าที่โทร. มาจองหรือไม่ จากนั้นเริ่มถามถึงอาชีพ พร้อมทั้งเดินดูรถ และมองสำรวจรูปลักษณ์ของผู้เข้าพักตั้งแต่หัวจรดเท้า
ก่อนจะแจ้งว่า ไม่อนุญาตให้เข้าพัก พร้อมกับคืนเงินค่าที่พักให้ทันที เมื่อถามถึงเหตุผลอีกฝ่ายระบุมาประโยคสั้น ๆ ว่า "สภาพคุณไม่ผ่าน"
หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของที่พัก และมองว่าเป็นการตัดสินคนจากภาพลักษณ์ พร้อมตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณของธุรกิจบริการ ขณะที่ชาวกาญจนบุรีบางส่วนแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีเจ้าของที่พักรายอื่นเสนอให้การต้อนรับผู้โพสต์แทน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เคยพบเจ้าตัวยืนยันว่า เจ้าของโพสต์เป็นนักเดินทางขายกาแฟจริง และเป็นคนมีอัธยาศัยดี จึงไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าตัวถึงต้องมาเจอประสบการณ์แย่ ๆ เช่นนี้