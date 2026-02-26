เพื่อนยังไม่รู้ น้องสาวเป็นกิ๊ก เสือ ดุสิต ชี้เจ้าตัวรับผิด โอดบ้านแตก เมียขอแยกทาง

สาวที่ เสือ ดุสิต หึงจนมีเรื่อง ที่แท้น้องเพื่อน พี่ยังไม่รู้คบกันจริงไหม ชี้เจ้าตัวยอมรับผิด ตอนนี้เมียก็ขอแยกทาง พร้อมถูกดำเนินคดีถ้าไม่ให้ประกันตัว
จากกรณี นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ เสือ ดุสิต และพวก ก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายชายคนหนึ่ง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยอ้างว่าไม่พอใจที่อีกฝ่ายมาลวนลามแฟน จนเกิดความหึงหวง ซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่า "แฟน" สาวทรงโตที่เป็นต้นเรื่อง ไม่ใช่ภรรยาของ เสือ ดุสิต นั้น
ล่าสุด (26 กุมภาพันธ์ 2569) เมื่อเวลา 11.50 น. นายอนุพงศ์ มั่นคง หรือ เอ็ม ออนิว อายุ 39 ปี เพื่อนสนิทของ เสือ ดุสิต เดินทางมาที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อให้กำลังใจในฐานะเพื่อน หลัง เสือ ดุสิต และพวก เข้ามอบตัวกับทางตำรวจ ซึ่งทางตำรวจยืนคัดค้านการประกันตัว และจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ส่งศาลจังหวัดนนทบุรีทันที
เอ็ม ออนิว เปิดเผยว่า ตนเดินทางมาเยี่ยมเพื่อน เนื่องจากเมื่อคืนได้พบเสือแล้ว หากตนอยู่ในเหตุการณ์ก็จะพยายามเตือนและห้ามปราม เพราะขณะนี้อยู่ในยุคโซเชียล กระแสข่าวรวดเร็ว หากตนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเชื่อว่าเหตุการณ์อาจไม่บานปลาย
โดย เสือ ดุสิต เล่าให้ฟังว่ามีปัญหาแฟนสาวถูกจับก้น จึงเข้าไปชกต่อย แต่ส่วนตัว เอ็ม ออนิว ไม่ทราบรายละเอียดการบาดเจ็บของผู้เสียหาย และไม่คิดว่าเหตุการณ์จะรุนแรงถึงขั้นนี้
ทั้งนี้ เอ็ม ออนิว ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้บาดเจ็บ และอยากให้เพื่อนเข้าไปเยียวยาผู้เสียหาย โดยเมื่อคืนเสือบอกว่าจะมอบตัว ตนก็ได้แนะนำให้ดำเนินการตามกฎหมาย และประสานญาติผู้บาดเจ็บเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
เอ็ม ออนิว ยังระบุว่า หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแฟนของ เสือ ดุสิต นั้นคือน้องสาวของตนเอง แต่ไม่ทราบว่าทั้งคู่คบหากันหรือไม่
ทั้งนี้ เสือ ดุสิต ยอมรับผิด และยอมรับว่าสถานการณ์ชีวิตขณะนี้ถึงทางตันแล้ว ครอบครัวแตกแยก ภรรยาก็ขอแยกทางแล้ว ซึ่งหากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
