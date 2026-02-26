มิติใหม่ ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด จัดเต็มนำทีมแต่งชุด มหาเวสสันดรชาดก ประชุมยังไงให้โลกจำ

ฮือฮา ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดนำทีมข้าราชการแต่งชุดจัดเต็ม ธีมมหาเวสสันดรชาดก ประชุมเตรียมงานบุญผะเหวด 2569 สร้างมิติใหม่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ไม่เพียงเท่านั้น บรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนายอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รวมถึงสาธารณสุขจังหวัด ต่างพร้อมใจแต่งกายในธีมเดียวกันอย่างพร้อมเพรียง ทำให้บรรยากาศการประชุมครั้งนี้ดูแปลกตา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ภาพจาก Thai PBS News
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
กลายเป็นภาพที่เรียกเสียงฮือฮาและรอยยิ้มในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างสีสันด้วยการสวมบทบาทเป็น ชูชก จากเรื่องมหาเวสสันดรชาดก นั่งหัวโต๊ะประชุม เตรียมความพร้อมจัดงาน บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2569
ไม่เพียงเท่านั้น บรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนายอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รวมถึงสาธารณสุขจังหวัด ต่างพร้อมใจแต่งกายในธีมเดียวกันอย่างพร้อมเพรียง ทำให้บรรยากาศการประชุมครั้งนี้ดูแปลกตา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
นอกจากนี้ยังมีการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรม มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2569 ณ ลานทุ่งดอกสะแบง หน้าลานหอโหวด โดยผู้ว่าฯ รับบท ชูชก ขณะที่รองผู้ว่าฯ รับบท พระเจ้ากรุงสัญชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัด รับบท นางอมิตตดา และนางสาวไทยร้อยเอ็ด รับบท พระนางมัทรี เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากมหาเวสสันดรชาดกสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
สำหรับ งานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ถือเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวอีสาน และเป็นส่วนหนึ่งของฮีตสิบสอง โดยในปี 2569 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2569 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญมากมาย อาทิ ขบวนแห่พระเวสสันดรชาดกอันยิ่งใหญ่ การเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ขาดไม่ได้คือ การแจกขนมจีน หรือข้าวปุ้น อาหารสัญลักษณ์ของงาน ให้ประชาชนได้รับประทานฟรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลังเลนส์101
ภาพจาก Thai PBS News
ขอบคุณข้อมูลจาก NBT Connext, แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด, สวท.ร้อยเอ็ด FM 94 MHz, Thai PBS News