เปิดโผ ครม. อนุทิน 2/1 ไม่ทิ้งกลุ่มเลือดแท้ - ตีกลับลิสต์ รมต. เพื่อไทย จี้ขอคนรุ่นใหม่

เปิดโผ ครม. อนุทิน 2/1 ส่งเลือดน้ำเงินแท้เข้าแทรกใน 19 ตำแหน่ง กระทรวงใหญ่ ชี้ตีกลับรายชื่อ รมต. เพื่้อไทย จี้ 3 ชื่อ ขอให้ส่งคนรุ่นใหม่ทำงานแทน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทย ในประเด็นการแต่งตั้งรัฐมนตรี อนุทิน2/1 ซึ่งสัดส่วนโควตาของพรรคภูมิใจไทย นอกจากกลุ่มดรีมทีมเศรษฐกิจและกลุ่มบ้านใหญ่แล้ว ทางพรรคจะจัดสรรให้กับกลุ่มเลือดแท้ ที่ทำงานให้กับพรรคภูมิใจไทย มาโดยตลอด เข้าไปสอดแทรกใน 19 ตำแหน่ง
โดยสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย ปรากฏรายชื่อเลือดน้ำเงินแท้ ดังนี้
- นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี
- นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ
- นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี
- นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล
- นางสุขสมรวย วันทนียกุล หรือ เจ๊รวย สส.อำนาจเจริญ
- นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา
นอกจากนี้ ในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ที่มีแนวโน้ม คือ นายโสภณ ซารัมย์ สส. บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย
ขณะที่ รองประธานสภาฯ มีแคนดิเดตที่มีความเป็นไปได้สูง 4 คน คือ
- นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง
- นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม
- นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์
- นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ
ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 1 จะเป็นโควตาของพรรคเพื่อไทย โดยปรากฏชื่อ นายประเสริฐ จันทรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี เนื่องจากสุ่มเสี่ยงเรื่องคุณสมบัติ มีคดี MOU
1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงการคลัง
3. กระทรวงพาณิชย์
4. กระทรวงการต่างประเทศ
5. กระทรวงคมนาคม
6. กระทรวงพลังงาน
7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. กระทรวงอุตสาหกรรม
10. กระทรวงสาธารณสุข
11. กระทรวงวัฒนธรรม
12. กระทรวงยุติธรรม
13. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
14. สำนักนายกรัฐมนตรี
ขณะที่โควตาฝั่งพรรคเพื่อไทย หลังเปิดชื่อรัฐมนตรีมา ประกอบด้วย
- นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
แต่ปรากฎว่า พรรคภูมิใจไทยขอตีกลับเนื่องจากติด 3 ชื่อหลัง และอยากให้พรรคเพื่อไทย ส่งคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นรัฐมนตรี
ทั้งนี้ มีรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย จะปิดดีลที่ 292 เสียง และมีแนวโน้มดึงกลุ่มของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และนายเดชอิศม์ ขาวทอง ที่สังกัดพรรคกล้าธรรม ซึ่งมีความต้องการร่วมรัฐบาล อาทิ
1. นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ว่าที่ สส. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. นายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ ว่าที่ สส.สุพรรณบุรี เขต 3
3. นายสิรภพ สมผล ว่าที่ สส.สกลนคร เขต 1
4. นายชาตรี หล้าพรหม ว่าที่ สส.สกลนคร เขต 2
5. นางสาววงศ์อะเคื้อ บุญศล ว่าที่ สส.สกลนคร เขต 3
6. นายนัยดี วาบา ว่าที่ สส.ปัตตานี เขต 4
7. นายจรัญ จันทร์แก้ว ว่าที่ สส.พัทลุง เขต 3
8. พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ว่าที่ สส.สงขลา เขต 8
9. นายวงศ์วชิร ขาวทอง ว่าที่ สส.สงขลา เขต 5
