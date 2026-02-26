HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดโผ ครม. อนุทิน 2/1 ไม่ทิ้งกลุ่มเลือดแท้ - ตีกลับลิสต์ รมต. เพื่อไทย จี้ขอคนรุ่นใหม่

 
          เปิดโผ ครม. อนุทิน 2/1 ส่งเลือดน้ำเงินแท้เข้าแทรกใน 19 ตำแหน่ง กระทรวงใหญ่ ชี้ตีกลับรายชื่อ รมต. เพื่้อไทย จี้ 3 ชื่อ ขอให้ส่งคนรุ่นใหม่ทำงานแทน 

ครม.อนุทิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทย ในประเด็นการแต่งตั้งรัฐมนตรี อนุทิน2/1 ซึ่งสัดส่วนโควตาของพรรคภูมิใจ​ไทย​ นอกจากกลุ่มดรีมทีมเศรษฐกิจและกลุ่มบ้านใหญ่แล้ว ทางพรรคจะจัดสรรให้กับกลุ่มเลือดแท้ ที่ทำงานให้กับพรรคภูมิใจ​ไทย มาโดยตลอด เข้าไปสอดแทรกใน 19 ตำแหน่ง

          โดยสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย ปรากฏรายชื่อเลือดน้ำเงินแท้ ดังนี้ 

          - นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี​ 
          - นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ​ 
          - นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบล​ราชธานี​ 
          - นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล 
          - นางสุขสมรวย วันทนียกุล หรือ เจ๊รวย สส.อำนาจเจริญ 
          - นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา

          นอกจากนี้ ในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ที่มีแนวโน้ม คือ นายโสภณ ซารัมย์ สส. บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย 

          ขณะที่ รองประธานสภาฯ มีแคนดิเดตที่มีความเป็นไปได้สูง 4 คน คือ 

          - นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง 
          - นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม 
          - นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ 
          - นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ

          ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 1 จะเป็นโควตาของพรรคเพื่อไทย โดยปรากฏชื่อ นายประเสริฐ จันทรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี เนื่องจากสุ่มเสี่ยงเรื่องคุณสมบัติ มีคดี MOU

          สำหรับ 19 ตำแหน่ง ใน 14 กระทรวง ตามสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว มีดังนี้ 

          1. กระทรวงมหาดไทย 
          2. กระทรวงการคลัง 
          3. กระทรวงพาณิชย์ 
          4. กระทรวงการต่างประเทศ 
          5. กระทรวงคมนาคม 
          6. กระทรวงพลังงาน 
          7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
          8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          9. กระทรวงอุตสาหกรรม 
          10. กระทรวงสาธารณสุข 
          11. กระทรวงวัฒนธรรม 
          12. กระทรวงยุติธรรม 
          13. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
          14. สำนักนายกรัฐมนตรี

          ขณะที่โควตาฝั่งพรรคเพื่อไทย หลังเปิดชื่อรัฐมนตรีมา ประกอบด้วย 

          - นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 
          - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 
          - นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
          - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
          - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

          แต่ปรากฎ​ว่า พรรคภูมิใจไทยขอตีกลับเนื่องจากติด 3 ชื่อหลัง และอยากให้พรรคเพื่อไทย ส่งคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นรัฐมนตรี

          ทั้งนี้ มีรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย จะปิดดีลที่ 292 เสียง และมีแนวโน้มดึงกลุ่มของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และนายเดชอิศม์ ขาวทอง ที่สังกัดพรรคกล้าธรรม ซึ่งมีความต้องการร่วมรัฐบาล อาทิ 
 
          1. นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ว่าที่ สส. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
          2. นายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ ว่าที่ สส.สุพรรณบุรี เขต 3
          3. นายสิรภพ สมผล ว่าที่ สส.สกลนคร เขต 1
          4. นายชาตรี หล้าพรหม ว่าที่ สส.สกลนคร เขต 2
          5. นางสาววงศ์อะเคื้อ บุญศล ว่าที่ สส.สกลนคร เขต 3
          6. นายนัยดี วาบา ว่าที่ สส.ปัตตานี เขต 4
          7. นายจรัญ จันทร์แก้ว ว่าที่ สส.พัทลุง เขต 3
          8. พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ว่าที่ สส.สงขลา เขต 8
          9. นายวงศ์วชิร ขาวทอง ว่าที่ สส.สงขลา เขต 5


ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดโผ ครม. อนุทิน 2/1 ไม่ทิ้งกลุ่มเลือดแท้ - ตีกลับลิสต์ รมต. เพื่อไทย จี้ขอคนรุ่นใหม่ โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:14:01 1,235 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 วันมาฆบูชา ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 เสือ ดุสิต
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย