จับร้านน้ำหอมแบรนด์หรู ขายบนห้างยังปลอม แนะซื้อยังไงให้มั่นใจได้ของแท้

          บุกจับร้านน้ำหอมหรู กลางห้างดัง ติดฉลากปลอม KING POWER สร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนบริษัทเจอเอง - แจ้งเบาะแส แนะวิธีซื้อยังไงให้ได้ของแท้ ซื้อในห้างปลอดภัยไหม ?

ร้านน้ำหอมหรู กลางห้างดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) หรือ ตำรวจเศรษฐกิจ (ECD) บุกจับร้านน้ำหอม ติดฉลากปลอม "KING POWER" กลางห้างดังย่านศรีนครินทร์ พร้อมตรวจยึดของกลาง เป็นน้ำหอมแบรนด์ต่าง ๆ ที่ติดฉลากปลอมของ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 40 ชิ้น พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากปลอมอีกหลายรายการ

          โดยสามารถจับกุม น.ส.ศิรภัสสร อายุ 40 ปี ในฐานความผิด เสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งจดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ร้านน้ำหอมหรู กลางห้างดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.

          อนึ่ง การบุกจับครั้งนี้สืบเนื่องจากบริษัทผู้เสียหายตรวจพบร้านค้าในศูนย์การค้าย่านศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร จำหน่ายน้ำหอมแบรนด์ดังลดราคาพิเศษ และติดฉลาก KING POWER เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จึงทดลองซื้อเพื่อตรวจสอบ พบว่าเป็นฉลากปลอมเครื่องหมายร่วมจริง ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ.

ร้านน้ำหอมหรู กลางห้างดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.

          เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้าน พบ น.ส.ศิรภัสสร แสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน และพบสินค้าติดฉลากปลอมจำนวนหนึ่ง จึงจับกุมตัวพร้อมของกลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย 

          เบื้องต้น น.ส.ศิรภัสสร ยอมรับว่า เริ่มนำสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 โดยไม่ได้ตรวจสอบที่มาของฉลากอย่างรอบคอบ

ร้านน้ำหอมหรู กลางห้างดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.

ซื้อสินค้ายังไง ให้มั่นใจได้ของแท้

          ทั้งนี้ ทางตำรวจเศรษฐกิจ เตือนภัยผู้บริโภค ชี้ว่า แม้จะเห็นฉลากคุ้นตา อย่าเพิ่งเชื่อว่าของแท้ เพราะของปลอมอาจมาในคราบแบรนด์ดัง โดยสำหรับคนที่สงสัยว่าแบบนี้ซื้อสินค้าบนห้างจะปลอดภัยหรือไม่ ทาง บก.ปอศ. แนะนำว่า "ซื้อในช้อปของแบรนด์ ปลอดภัยครับ"

          ขณะที่ก่อนหน้านี้ ตำรวจเศรษฐกิจเคยให้คำแนะนำผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้า ดังนี้ 

          - ควรซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ หรือร้านที่ได้รับการรับรอง 

          - ไม่ควรเห็นแก่ของถูก ได้ราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดจนเกินไป 

          - หากต้องการซื้อของออนไลน์ ให้ซื้อผ่านร้านค้า official จะสามารถมั่นใจในผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า


ขอบคุณข้อมูลจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ., ตำรวจสอบสวนกลาง




