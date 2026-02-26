เสือ ดุสิต มีคนใหญ่คนโตคุ้มหัว แฉพนักงานสอบสวนโทร. ต่อว่าลูกคนเจ็บ ลั่นสร้างความเสียหายให้ เพราะโพสต์โซเชียล หนุ่ม กรรชัย ถึงกับห้ามเสียงในหัวไม่ได้
ภาพจาก โหนกระแส
เป็นประเด็นร้อนในสังคมขณะนี้ กรณี เสือ ดุสิต พร้อมพวก รุมทำร้ายชายคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ถึงขั้นเข้าไอซียู โดยอ้างไม่พอใจที่ผู้เสียหายมาลวนลามจับก้นคนของตนก่อน ซึ่งทาง เสือ ดุสิต ได้เข้ามอบตัวกับทางตำรวจแล้วในช่วงสายวันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2569)
ขณะเดียวกัน พบว่าฝั่งลูกสาวของผู้เสียหาย ได้มาออกรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 เพื่อพูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้น โดยพบว่าก่อนที่จะมาออกรายการ ทางลูกสาวของผู้เสียหาย มีการโพสต์ขอความเป็นธรรมผ่านทางโซเชียล
หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยว่า ตนทราบเรื่องดังกล่าวหลังมีคนแจ้งเข้ามา ว่ามีคนรู้จักถูกทำร้ายหนัก และทางตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ เหมือนจะช่วยคนร้าย เหตุการณ์คือโดนรุมกระทืบขณะสูบบุหรี่ โดยคนก่อเหตุคือ เสือ ดุสิต ทางร้านจะให้ไกล่เกลี่ย เนื่องจากไม่อยากให้ออกข่าว เพราะร้านเปิดเกินเวลา
มีการแจ้งความกับทาง สภ.รัตนาธิเบศร์ แล้ว นักข่าวแจ้งว่าจะออกข่าว วันต่อมากลุ่มของ เสือ ดุสิต ไปที่โรงพักเพื่อขอไกล่เกลี่ย ขอไม่ออกข่าว และดูเหมือนจะมีคนรู้จักที่มีอำนาจคอยปกป้องอยู่
ทางลูกสาวของผู้เสียหายยืนยันว่ามีการทักมาจริง แต่เรายืนยันไปว่าจะไม่ไกล่เกลี่ย และทางกลุ่มผู้ก่อเหตุก็จะขอไกล่เกลี่ยจริง แต่เรื่องได้รับการปกป้องจากผู้มีอำนาจนั้น ตนไม่ทราบเรื่อง
ด้าน นายไวยอัครา ปิ่นทอง ทนายความของผู้เสียหาย เปิดเผยว่า เรื่องผู้มีอำนาจปกป้องเป็นความจริงไหม ก็อาจจะใช่ เพราะหลังจากแจ้งความไปวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ตนอยากจะถามว่าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เสือ ดุสิต รู้ได้อย่างไรว่าเราไปแจ้งความไว้
นอกจากนี้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ก็มีคนโทร. หาตน บอกว่าเสือจะขอเคลียร์ ถ้าเคลียร์ได้จะให้ตำรวจดำเนินการไปในรูปแบบหนึ่ง แต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็จะให้ดำเนินการเต็มที่ไปเลย
หนุ่ม กรรชัย ถามว่า คนที่โทร. เป็นใคร ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองนนท์ไหม ทางทนายตอบว่า "ประมาณนั้นครับ" โดยทนายรู้ว่าเป็นใคร แต่ไม่อยากเอ่ยชื่อ
นายไวยอัครา เผยอีกว่า หลังจากนั้นตนเข้าไปที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย ดูจากที่ท่าน ผกก. ให้สัมภาษณ์คือ จะรอใบชันสูตรจากแพทย์ แต่จริง ๆ คือวันที่แจ้งความเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ พวกตนก็มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแรกมาอยู่แล้ว ว่าโดนทำร้ายอะไรยังไงมา กระดูกหัก ปอดมีลมและเลือดไหลในปอด ตนขอถามว่า แบบนี้ไม่เพียงพอต่อการประเมินออกหมายจับหรือ ?
อีกทั้งช่วงเย็นวานนี้ (25 กุมภาพันธ์) มีพนักงานสอบสวนโทร. มาหาลูกผู้เสียหาย เหมือนว่าไปสร้างความเสียหายให้เขา จะให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมคืนนั้นเลย ตนจึงโทร. ไปถามว่า ให้มาคืนนี้เลยใช่ไหม พนักงานสอบสวนก็บอกว่า ให้มาตอน 08.00 น.
เมื่อทนายบอกว่า ทางผู้เสียหายเขาไม่ว่าง ต้องไปออกรายการ ทางพนักงานสอบสวนก็พูดทิ้งท้าย บอกว่า "พวกคุณสร้างความเสียหายให้ผม ไปโพสต์ทำไม โพสต์โซเชียลทำไม"
หนุ่ม กรรชัย ถามย้ำว่าประโยคดังกล่าว ใครเป็นคนพูด ทนายยืนยันว่าตำรวจเป็นคนพูดกับตนจริง ๆ และเมื่อถามว่าใช่ร้อยเวรไหม ทนายชี้ว่า "ประมาณนั้น"
โดยตำรวจพูดลักษณะว่า พวกคุณทำความเสียหายให้ผม คือทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีใหญ่โต เร่งด่วน
ทางทนายเลยย้อนกลับไปว่า แล้วยังไง มันเป็นสิทธิของผู้เสียหายที่เขาจะโพสต์ เขาจะทำยังไงก็ได้
ทั้งนี้ ทางลูกสาวของผู้เสียหายทราบชื่อพนักงานสอบสวนรายดังกล่าว แต่ไม่ขอออกชื่อ
ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ได้ฟัง ก็ถึงกับหัวเราะ "หึ !" พร้อมสรุปว่า ทางผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ถึงเวลาตำรวจกลับไม่ดำเนินคดี ไม่จัดการเรื่องให้ เขาจึงส่งเรื่องให้สื่อ โดยตนทราบเรื่องตั้งแต่วันศุกร์ (20 กุมภาพันธ์) ปรากฏว่าก่อนจะออกรายการก็มีเรื่องขึ้นก่อน น้องเลยโพสต์โซเชียล เมื่อโพสต์แล้วเลยเป็นประเด็น แต่กลับถูกทางตำรวจถามว่าไปโพสต์ทำไม
งานนี้ หนุ่ม กรรชัย ถึงกับหลุดปากว่า "ก็พวกมึงไม่จัดการให้ไงครับ" ก่อนจะกล่าวขอโทษ บอกเสียงในหัวมันลั่น "ขอโทษนะ ผกก. ขอโทษนะร้อยเวร"
