คณะวิศวะ มธ. โพสต์แสดงความยินดีอาจารย์ ทำคนแชร์ครึ่งหมื่น พออ่านเมนต์แล้วพีค

ไวรัล เพจวิศวะ มธ. ลงรูปยินดีอาจารย์คว้าตำแหน่งรองศาสตราจารย์ แต่ชาวเน็ตดันหลุดโฟกัสทักสนั่น นึกว่าท่านนายกฯ อนุทิน
ภาพจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลายเป็นโพสต์แสดงความยินดีที่สร้างรอยยิ้มให้ชาวเน็ตจำนวนมาก กรณีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ภาพร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
ปรากฏว่า โพสต์ดังกล่าวมีผู้คนกดแชร์ออกไปกว่า 5 พันครั้ง โดยสิ่งที่ทำให้โพสต์นี้กลายเป็นไวรัล ไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางวิชาการ แต่เป็นเพราะชาวเน็ตจำนวนมากโฟกัสไปที่ใบหน้าของอาจารย์ซะอย่างนั้น
หลายคนมองว่ามีความคล้ายกับ นายกฯ หนู อนุทิน ชาญวีรกูล จนมีคอมเมนต์แซวสนั่น เช่น Congrats ครับท่านนายก, แวบแรกนึกว่านายกอนุทิน, ทุกแวบค่ะ, นายกฯ เป็นอาจารย์ด้วยเหรอครับ, ควรนัดตรวจ DNA กันนะครับ และ ยินดีกับท่านนายก จบ ดร. พัฒนาประเทศ
แม้จะมีมุกแซวเกิดขึ้นจำนวนมาก แต่ก็มีผู้ใช้จำนวนไม่น้อยที่ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เจ้าของโพสต์ไม่น้อยเช่นกัน แต่ไม่รู้ว่างานนี้ อาจารย์จะดีใจหรือตกใจดีที่ชาวเน็ตแห่มาต้อนรับตำแหน่งใหม่กันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียว