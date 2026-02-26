HILIGHT
คณะวิศวะ มธ. โพสต์แสดงความยินดีอาจารย์ ทำคนแชร์ครึ่งหมื่น พออ่านเมนต์แล้วพีค


           ไวรัล เพจวิศวะ มธ. ลงรูปยินดีอาจารย์คว้าตำแหน่งรองศาสตราจารย์ แต่ชาวเน็ตดันหลุดโฟกัสทักสนั่น นึกว่าท่านนายกฯ อนุทิน 

หน้าเหมือน อนุทิน
ภาพจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           กลายเป็นโพสต์แสดงความยินดีที่สร้างรอยยิ้มให้ชาวเน็ตจำนวนมาก กรณีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ภาพร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ 



           ปรากฏว่า โพสต์ดังกล่าวมีผู้คนกดแชร์ออกไปกว่า 5 พันครั้ง โดยสิ่งที่ทำให้โพสต์นี้กลายเป็นไวรัล ไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางวิชาการ แต่เป็นเพราะชาวเน็ตจำนวนมากโฟกัสไปที่ใบหน้าของอาจารย์ซะอย่างนั้น

           หลายคนมองว่ามีความคล้ายกับ นายกฯ หนู อนุทิน ชาญวีรกูล จนมีคอมเมนต์แซวสนั่น เช่น Congrats ครับท่านนายก, แวบแรกนึกว่านายกอนุทิน, ทุกแวบค่ะ, นายกฯ เป็นอาจารย์ด้วยเหรอครับ, ควรนัดตรวจ DNA กันนะครับ และ ยินดีกับท่านนายก จบ ดร. พัฒนาประเทศ 

           แม้จะมีมุกแซวเกิดขึ้นจำนวนมาก แต่ก็มีผู้ใช้จำนวนไม่น้อยที่ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เจ้าของโพสต์ไม่น้อยเช่นกัน แต่ไม่รู้ว่างานนี้ อาจารย์จะดีใจหรือตกใจดีที่ชาวเน็ตแห่มาต้อนรับตำแหน่งใหม่กันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียว

หน้าเหมือน อนุทิน

หน้าเหมือน อนุทิน

หน้าเหมือน อนุทิน

หน้าเหมือน อนุทิน



