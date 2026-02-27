หนุ่มโพสต์ภาพ ปลาปริศนา หนักเกือบ 1 กก. โผล่กินเบ็ดเขื่อนลำตะคอง รู้ที่มาแล้วสะดุ้ง

หนุ่มปักเบ็ดเขื่อนลำตะคองแต่เจอ ปลาปริศนา ตัวเกือบกิโลฯ หางสีแดงสด ชาวเน็ตแห่เตือนคือเอเลี่ยนสปีชีส์ตัวอันตรายจากอเมซอน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chang Tam Si Kheu
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพลงในกลุ่ม นี่ตัวอะไร หลังพบปลาปริศนามากินเบ็ดที่ปักไว้บริเวณลำตะคลอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า ปลาตัวดังกล่าวมีน้ำหนักเกือบ 1 กิโลกรัม และยอมรับว่าไม่เคยพบเห็นปลาลักษณะนี้มาก่อน ทำให้เกิดความสงสัยและนำภาพมาโพสต์สอบถามชาวเน็ต
จากภาพพบว่า ปลาตัวดังกล่าวมีลำตัวเรียวยาว ผิวเรียบไม่มีเกล็ด สีลำตัวด้านบนเป็นสีเทาเข้มหรือดำ ตัดกับแถบสีขาวบริเวณด้านข้างลำตัวอย่างชัดเจน ส่วนหัวมีขนาดใหญ่และแบนเล็กน้อย มีหนวดปลายื่นออกมาคล้ายปลากลุ่มปลาดุก ขณะที่จุดเด่นสำคัญอยู่ที่บริเวณหางซึ่งมีสีออกส้มแดง แตกต่างจากสีลำตัวส่วนอื่นอย่างชัดเจน ทำให้ดูเป็นปลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chang Tam Si Kheu
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีสมาชิกจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนระบุว่าปลาชนิดนี้คือ ปลาเรดเทลแคทฟิช (Redtail catfish) ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดจากทวีปอเมริกาใต้ โดยเฉพาะลุ่มน้ำอเมซอน นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และสามารถเติบโตได้ขนาดใหญ่มาก บางความเห็นระบุว่าสามารถยาวได้มากกว่า 1 เมตร และเป็นปลากินเนื้อที่กินสัตว์น้ำอื่นเป็นอาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chang Tam Si Kheu
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chang Tam Si Kheu
นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยแสดงความกังวล โดยระบุว่าปลาเรดเทลแคทฟิชถือเป็น เอเลี่ยนสปีชีส์ หรือสัตว์ต่างถิ่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ หากถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องจากเป็นปลาที่กินเก่งและสามารถล่าปลาพื้นถิ่นได้ ขณะที่บางคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่พบในธรรมชาติอาจมาจากผู้เลี้ยงปล่อยลงน้ำเมื่อเลี้ยงต่อไม่ไหว พร้อมเตือนว่าปลาชนิดนี้สามารถเติบโตได้อีกมาก เมื่อเทียบจากขนาดที่พบในครั้งนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chang Tam Si Kheu
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chang Tam Si Kheu
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chang Tam Si Kheu