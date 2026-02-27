รับประทาน คำนี้แปลว่าอะไรหลังเห็นในนิยายสืบสวนดัง ดูแล้วคงไม่ใช่แบบที่รู้กัน

รับประทาน คำนี้แปลว่าอะไรหลังเห็นในนิยายสืบสวนดัง แต่อ่านดูแล้วไม่ได้แปลว่ากินแน่ ๆ เห็นแล้วก็ได้แต่สงสัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phakram Srithong
เรื่องของภาษา ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้มาโดยตลอด ไม่มีตายตัว ขึ้นอยู่กับยุคสมัย ในบางครั้ง เมื่อเราเจอภาษาของคนยุคเก่าตามเอกสารต่าง ๆ ก็อาจจะไม่เข้าใจได้เช่นกัน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Phakram Srithong มีการโพสต์ข้อสงสัยหลังจากอ่านนิยายเรื่องเชอร์ล๊อกโฮล์มส์ หมาผลาญตระกูล แต่ในเรื่องกลับมีคำว่า "รับประทาน" ที่ไม่ได้หมายความว่ากิน แล้วมันแปลว่าอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phakram Srithong
ชาวเน็ตที่เข้าใจ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ ตามบริบทอาจจะเป็นรับประทาน(โทษ) ก็เป็นได้ เป็นคำที่ผู้น้อยหรือคนต่ำกว่าตอบรับกับผู้พูดที่มีตำแหน่งหรือฐานะสังคมสูงกว่า