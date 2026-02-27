HILIGHT
เฮงสนั่นยกแก๊ง เพื่อนรัก 21 คน ลงขันเสี่ยงโชค ถูกรางวัลแจ็กพอต 4.5 พันล้าน !

          เพื่อนรัก 21 คนในหมู่บ้าน กลายเป็นเศรษฐียกแก๊ง หลังลงขันเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ ดวงเฮงถูกรางวัลแจ็กพอต 4.5 พันล้าน เฮสนั่นรวยเละ 

EuroMillions


          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์  The Brussels Times รายงานเรื่องราวชวนฮือฮา กลุ่มเพื่อน 21 คนในหมู่บ้านประเทศเบลเยียม ถูกรางวัลแจ็กพอตของยูโรมิลเลียนส์ (EuroMillions) เป็นจำนวนมูลค่ามหาศาลถึง 123 ล้านยูโร (ราว 4.5 พันล้านบาท) ส่งผลให้ทั้งหมดพากันจับมือกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน 

          ตามรายงานเผยว่า กลุ่มเพื่อนทั้ง 21 คนนี้ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซิงเกม จังหวัดอีสต์ฟลานเดอส์ แคว้นเฟลมิช ประเทศเบลเยียม ทั้งหมดเป็นลูกค้าประจำของคาเฟ่ท้องถิ่น Het Sportpaleis ซึ่งจำหน่ายลอตเตอรี่ของ EuroMillions ด้วย พวกเขามักจะเจียดเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ มาลงขันร่วมกันเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ โดยในงวดครั้งล่าสุดของพวกเขา แต่ละคนออกเงินกันเพียง 5 ยูโร (ราว 183 บาท) 

          กระทั่งในวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่พวกเขาร่วมกันซื้อมานั้นถูกรางวัลแจ็กพอต หมายเลข 14, 18, 31, 35, 46, และหมายเลขพิเศษ 7 และ 11 โดยได้รับการยืนยันที่ร้านจำหน่าย เงินรางวัลทั้งหมด 123 ล้านยูโร (ราว 4.5 พันล้านบาท) ถูกแบ่งให้เป็นจำนวนเท่า ๆ กัน คนละ 5.8 ล้านยูโร (ราว 212 ล้านบาท) 

EuroMillions
ภาพจาก Pixavril / Shutterstock.com

          เรื่องราวการถูกรางวัลของกลุ่มแก๊งเพื่อนทั้ง 21 คน กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าในคนในหมู่บ้านจะทราบชื่อของกลุ่มเพื่อนผู้โชคดีเหล่านี้แล้ว แต่พวกเขาก็ขอไม่เปิดเผยตัวตนสู่สาธารณะ และยังไม่แน่ใจว่าจะนำเงินรางวัลไปทำอะไร

          สำหรับเคล็ดลับของการถูกรางวัลใหญ่ขนาดนี้ เรดจี้ แทร์เว เจ้าของคาเฟ่และผู้จำหน่ายลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลกล่าวว่า "มันเป็นเรื่องของโชค" โดยอธิบายว่า กลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นมาที่ร้านในช่วงเช้า และเลือกลอตเตอรี่แบบสุ่มเลือกหมายเลขโดยอัตโนมัติ ในราคา 105 ยูโร (ราว 3,800 บาท)   

          "แค่นั้นแหละ แล้วพวกเขาก็ถูกรางวัล" แทร์เว กล่าว 

          สำหรับเงินรางวัลแจ็กพอต 123 ล้านยูโรครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในรางวัลแจ็กพอต  EuroMillions ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศเบลเยียม ส่วนสถิติเงินรางวัลสูงสุดตลอดกาลถูกบันทึกไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2559 โดยผู้โชคดีเป็นคนดวงเฮงเพียงรายเดียว ได้รับเงินรางวัลไปมากถึง 168 ล้านยูโร (ราว 6.1 พันล้านบาท) 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Brussels Times, Yahoo News


เฮงสนั่นยกแก๊ง เพื่อนรัก 21 คน ลงขันเสี่ยงโชค ถูกรางวัลแจ็กพอต 4.5 พันล้าน ! อัปเดตล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2569
