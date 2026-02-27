HILIGHT
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับอิตาลี ทรงเปิดคอลเล็กชั่นใหม่ที่มิลาน แฟชั่น วีก

          เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ทรงเปิดคอลเล็กชั่น Echoes of Altitude ในงานมิลานแฟชั่นวีค 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับอิตาลี

ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI เสด็จฯ ประทับ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อทรงเปิดตัวคอลเล็กชั่น Autumn-Winter 2026/27 ภายใต้ชื่อ "Echoes of Altitude"  ภายในงาน มิลาน แฟชั่น วีก หนึ่งในแฟชั่น วีกระดับโลกที่ทั่วโลกจับตามอง
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับอิตาลี

ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          เบื้องหลังการเตรียมความพร้อม พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การทรงคัดเลือกนายแบบและนางแบบกว่า 20 คน การฟิตติ้งชุด ไปจนถึงการตรวจสอบรายละเอียดของเสื้อผ้า ทั้งฝั่งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ รวมถึงแอ็กเซสเซอรี่ส์อย่างครบครัน เพื่อให้การนำเสนอผลงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับอิตาลี

ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับอิตาลี

ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับอิตาลี

ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับอิตาลี

ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับอิตาลี

ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับอิตาลี ทรงเปิดคอลเล็กชั่นใหม่ที่มิลาน แฟชั่น วีก อัปเดตล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2569
