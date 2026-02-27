เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับอิตาลี ทรงเปิดคอลเล็กชั่นใหม่ที่มิลาน แฟชั่น วีก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ ประทับ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ทรงเปิดคอลเล็กชั่น Echoes of Altitude ในงานมิลานแฟชั่นวีค
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI เสด็จฯ ประทับ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อทรงเปิดตัวคอลเล็กชั่น Autumn-Winter 2026/27 ภายใต้ชื่อ "Echoes of Altitude" ภายในงาน มิลาน แฟชั่น วีก หนึ่งในแฟชั่น วีกระดับโลกที่ทั่วโลกจับตามอง
เบื้องหลังการเตรียมความพร้อม พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การทรงคัดเลือกนายแบบและนางแบบกว่า 20 คน การฟิตติ้งชุด ไปจนถึงการตรวจสอบรายละเอียดของเสื้อผ้า ทั้งฝั่งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ รวมถึงแอ็กเซสเซอรี่ส์อย่างครบครัน เพื่อให้การนำเสนอผลงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด