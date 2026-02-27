ฝังทิ้งไว้หนึ่งเดือน เมื่อเอากะหล่ำที่กินไม่ทัน ไปฝังดินและรดน้ำ ผลที่ได้นั้น เหลือจะเชื่อ
ผู้ใช้ TikTok @my_mom1605 ได้เผยภาพตอนได้กะหล่ำปลีมาจากเพื่อนบ้าน แล้วกินไม่ทัน ไม่รู้จะทำยังไงต่อ เห็นกะหล่ำมีรากโผล่ เลยลองเอามาฝังในดิน แล้วรดน้ำทิ้งไว้ เวลาผ่านไปได้หนึ่งเดือน กลับมาดูผลลัพธ์ที่ได้ เห็นกระถางแล้วตกใจแรง ไม่คิดว่าต้นกะหล่ำยังคงมีชีวิตและเติบโตต่อได้
ที่เป็นลักษณะก็เพราะเกิดจากการชำ พืชที่สามารถงอกรากและฟื้นตัวง่าย มีสารธรรมชาติช่วยยับยั้งเชื้อรา โอกาสรอดจึงสูง แถมยังช่วยลดการทิ้งอาหาร แล้วเอาไปปลูกต่อได้อีก
ภาพจาก TikTok @my_mom1605