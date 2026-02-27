คนญี่ปุ่นเตือนอาหารไทยอะเมซิ่งมาก ไม่ใช่แค่สีแดงที่ต้องระวัง สีเหลืองนี่แหละอันตราย !

คนญี่ปุ่นโพสต์ X เตือนอาหารไทยอะเมซิ่งมาก ไม่ใช่แค่สีแดงที่ต้องระวัง แต่สีเหลืองคือยิ่งกว่า กลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์
ภาพจาก X @Akbkk5
อาหารไทยขึ้นชื่อเรื่องรสชาติความจัดจ้าน แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ชาวต่างชาติอยากจะลิ้มลอง แต่หลายคนก็มักจะเลี่ยงการใส่พริกในปริมาณมาก เรียกว่าเมนูไหนที่เห็นมีสีแดง ๆ เป็นต้องระวังให้ดีเลยทีเดียว
อย่างไรก็ดี เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีโพสต์ของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยรายหนึ่ง ได้กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเขาออกมาโพสต์เตือนเกี่ยวกับความอะเมซิ่งของ "อาหารไทย" ที่ต้องระวัง ไม่ใช่แต่สีแดง แต่สีเหลืองที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัย แต่กลับร้อนแรงยิ่งกว่า
โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้ X @Akbkk5 ได้รีทวิตภาพของคนญี่ปุ่นที่เผยให้เห็นอาหารจากร้านข้าวแกงของไทยแบบสะดวกและรวดเร็ว มีหลากหลายเมนูถูกตักใส่ไว้ในถุงใสให้เรียบร้อย สามารถเลือกซื้อได้เลยไม่ต้องรอ ซึ่งทางผู้โพสต์ได้แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูอาหารไทยที่ต้องระวัง
ภาพจาก X @Akbkk5
นอกจากนี้ ทางเจ้าของโพสต์ยังเผยว่ามี "เมนูสีเขียว" ที่ไม่ควรประมาทด้วยเหมือนกัน นั่นคือ ต้มยำน้ำใส โดยสีเขียวที่เห็นลอยอยู่เต็มหม้อนั้นไม่ใช่ผัก แต่คือ พริกเขียว
ภาพจาก X @Akbkk5
โดยชาวญี่ปุ่นรายนี้ได้โพสต์ภาพกับข้าว "เมนูสีเหลือง" ในร้านข้าวแกง พร้อมทั้งเขียนข้อความระบุว่า "ไม่ใช่แค่กับข้าวสีแดงเท่านั้น แต่กับข้าวสีเหลืองบางอย่างก็เผ็ดมากจนลมหายใจแทบจะพ่นไฟได้เลย ระวังด้วยนะ อ้อ แล้วสิ่งนี่เรียกว่า คั่วกลิ้ง เป็นอาหารใต้รสเผ็ดจัดจ้านแบบแกงแห้ง"
ภาพจาก X @Akbkk5
หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจ ชาวเน็ตญี่ปุ่นได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและร่วมแชร์ประสบการณ์ โดยหลายคนเห็นด้วยกล่าวกันว่า
"ฉันเคยได้ยินมาว่า สีเหลืองเป็นสิ่งที่ต้องระวังเมื่อพูดถึงอาหารไทย"
"ระวังให้ดี หรือพูดให้ถูกคือ ต้องระวังตัวให้มาก ๆ"
"บางอย่างดูไม่น่าเผ็ด แต่แสบร้อนอย่างไม่น่าเชื่อ"
"สีเหลืองต้องสังเกตจริง ๆ บางอย่างเผ็ดมาก แต่บางอย่างไม่เผ็ดเลย"
ทั้งนี้ มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่า "สีเหลืองคือพริกแกงใต้ มีรสเผ็ดร้อน แม้แต่คนไทยเองก็สู้ไม่ไหว ไฟออกปากทุกที"