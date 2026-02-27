ครอบครัวอึ้ง เพิ่งเคยไปเยี่ยมแม่บ้าน หลังทำงานมา 10 ปี เห็นบ้านถึงกับพูดไม่ออก

ครอบครัวเผยประสบการณ์ ไปเยี่ยมแม่บ้านครั้งแรก หลังทำงานด้วยกันมา 10 ปี เห็นบ้านถึงกับอึ้ง ยิ่งตอนออกมาต้อนรับ แทบจำไม่ได้ เปลี่ยนไปราวคนละคน
ภาพจาก TikTok @tienmy_furniture
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Docnhanh เผยเรื่องราวน่าตะลึงจากประเทศเวียดนาม ซึ่งกำลังเป็นประเด็นไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่อครอบครัวหนึ่งเพิ่งได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของแม่บ้านคนสนิท หลังจากทำงานอยู่ด้วยกันมานานถึง 10 ปี แต่กลับต้องเผชิญกับความประหลาดใจจนอึ้ง เพราะบ้านของเธอใหญ่โตโอ่อ่าและหรูหราอย่างเหนือความคาดหมาย หรือแม้แต่การปรากฏตัวของเธอในขณะอยู่ที่บ้านของตัวเอง ก็ดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจนแทบจะจำไม่ได้
ดินห์ เตียน เจ้าของบ้านหลังหนึ่งในฮานอย ประเทศเวียดนาม เผยว่า เขาและภรรยาได้จ้างแม่บ้านรายหนึ่งมาตั้งแต่ตอนที่ลูกคนแรกของเขาเกิด จวบจนมาถึงปัจจุบัน แม่บ้านคนนี้ทำงานอยู่ที่บ้านของเขามานานกว่า 10 ปี โดยได้รับเงินค่าจ้างเดือนละประมาณ 6-7 ล้านดอง (ราว 7,200-8,400 บาท)
ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน เธอทุ่มเทดูแลบ้านเป็นอย่างดี รวมทั้งรักและเอาใจใส่ลูก ๆ ของพวกเขาราวกับเป็นหลานของตัวเอง ทำให้ลูก ๆ ของพวกเขาทั้ง 4 คน สนิทสนมกับแม่บ้านคนนี้มาก จนเธอกลายเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวอีกคน ทุกคนต่างรักและเคารพเธอเช่นเดียวกัน
ภาพจาก TikTok @tienmy_furniture
ภาพจาก TikTok @tienmy_furniture
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะรู้จักและใกล้ชิดกับมานาน แต่ทางครอบครัวไม่เคยมีโอกาสได้ไปที่บ้านของแม่บ้านเลยสักครั้ง จนกระทั่งเมื่อช่วงเทศกาลวันตรุษจีนในปีนี้ ดินห์ เตียน ได้พาครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมแม่บ้านที่บ้านของเธอ แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึง พวกเขาต่างรู้สึกตกใจไม่น้อย ในตอนคิดว่าไปผิดบ้าน แต่เมื่อเข้าไปเห็นความจริงด้านในถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออก
บ้านของแม่บ้านเป็นบ้านหลังใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง และได้รับการตกแต่งอย่างดี มีเฟอร์นิเจอร์วางเรียงอย่างเป็นระเบียบสวยงาม มีชุดโต๊ะรับแขกที่โอ่อ่า ด้านหน้าเป็นทีวีติดผนังจอกว้าง พร้อมชั้นวางโชว์ของประดับ ไม่เพียงแต่บ้านของเธอเท่านั้น เมื่อแม่บ้านรายนี้เดินออกมาต้อนรับ ทั้งครอบครัวก็ยิ่งประหลาดใจ
ภาพจาก TikTok @tienmy_furniture
ภาพจาก TikTok @tienmy_furniture
แม่บ้านแต่งตัวมาอย่างดีในชุดที่ดูสง่า และสวมสร้อยเครื่องประดับเส้นใหญ่ แตกต่างจากชุดที่เธอเรียบง่ายที่เธอสวมใส่ขณะทำงานอยู่ที่บ้านของครอบครัว แม้กระทั่งลูก ๆ ของพวกเขาที่สนิทสนมคุ้นเคยกับแม่บ้านเป็นอย่างดี ต่างพากันนั่งเขอะเขิน และไม่กล้าสนทนากับเธอเช่นปกติ นอกจากนี้ แม่บ้านยังเตรียมอั่งเปาซองแดงมาแจกเด็ก ๆ ด้วย
"เด็ก ๆ ใช้เวลาสักพักกว่าจะจำเธอได้" ดินห์ เตียน กล่าวติดตลก
หลังจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดเซอร์ไพรส์ที่บ้านของแม่บ้านรายนี้ดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมาก และถูกนำไปแชร์ต่อกันจนกลายเป็นไวรัล ผู้ใช้โซเชียลหลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย
ภาพจาก TikTok @tienmy_furniture
โดยดินห์ เตียน ได้เผยกับสื่อท้องถิ่นว่า การที่ครอบครัวของเขาได้มีโอกาสไปเยี่ยมแม่บ้านที่บ้าน ทำให้ได้รู้จักและเข้าใจชีวิตของเธอมากขึ้น โดยแม่บ้านของเขามีลูกชาย 2 คน คนหนึ่งแต่งงานแล้วและแยกไปอยู่กับครอบครัว ส่วนอีกคนไปอาศัยและทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ ทำให้เหลือเพียงเธอที่อยู่ที่บ้านหลังนั้น นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอรักลูก ๆ ของพวกเขามาก
ทั้งนี้ เมื่อเขาได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของแม่บ้าน และครอบครัวของเธอ ทำให้เขาทั้งรู้สึกชื่นชมและยินดี เพราะพวกเขาทุกคนรักและผูกพันกับเธอราวกับเป็นญาติผู้ใหญ่ที่รักของครอบครัวคนหนึ่ง
ขอบคุณข้อมูลจาก Docnhanh
